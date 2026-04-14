Тодд Говард впервые признал, что Starfield и Fallout 76 - спорные игры, но заявил, что и у них есть армия фанатов

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард впервые открыто согласился с тем, что последние проекты студии - космическая RPG Starfield и многопользовательская Fallout 76 - вызвали неоднозначную реакцию среди игроков, в отличие от признанных хитов вроде Skyrim. По словам Говарда, это не уникальная ситуация: даже первые части The Elder Scrolls и Fallout когда-то воспринимались как нечто необычное.
Если вы оглянетесь на начало The Elder Scrolls или Fallout, то увидите примерно то же самое. А затем находится аудитория, которой они нравятся.
Он подчеркнул, что команда осознанно хотела попробовать нечто новое после 20 лет работы над знакомыми формулами.
Fallout 76 и Starfield творчески отличаются от того, что мы делали раньше. И мы действительно этого хотели. Когда вы занимаетесь одним типом игр 20 лет, хочется попробовать другие вещи и учиться на этом. У нас есть идеи, которые мы хотим воплотить в жизнь.
Говард добавил, что студии повезло - обе игры нашли "огромную аудиторию", что позволяет Bethesda продолжать их поддерживать, делая сообщество студии более разнообразным. Он считает, что, несмотря на отклонение от основного пути одиночных игр, успех этих проектов вполне оправдан.
Ну 76 спорный, но не плохой (сейчас во всяком случае), а калфилд точно плохой.
ну не армия не, скорее полк или даже батальон
По фактам. Потребляют спорные продукты и просят добавки, а после в очередной раз покупают Skyrim
На самом деле прав. Помню фол 3 фанаты хоронили, типа в 3д это не фоллаут. А сегодня он у многих вообще один из любимых
Каждую игру беседки на старте мешали с г..ном (вспомнить хотя бы сколько было нытья про "обливион с пушками" для F3 и mostly negative рейтинг для F4, не говоря уже про F76). У хомячков это обычная реакция. После чего эти игры неизменно становились классикой на долгие годы.
Другое дело что сам концепт подобных игр устаревает, и той популярности что они получали раньше - у них уже не будет. Песочниц с открытым миром сейчас на любой вкус, и никого уже ими не удивить. Единственная на чем сейчас держатся игры беседки - на удобстве модификации (спасибо движку) и высокой детализации/интерактивности (опять же, спасибо движку и загрузочным экранам, позволяющим подгружать детализированные локации).
Стоит Бетесде сменить движок на какой-нибудь анрил - и всё, студию можно будет смело закрывать. В лучшем случае будут делать ширпотреб, которого сейчас и без того на рынке навалом. Думаю они это и сами прекрасно понимают.