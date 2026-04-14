Тодд Говард впервые признал, что Starfield и Fallout 76 - спорные игры, но заявил, что и у них есть армия фанатов

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард впервые открыто согласился с тем, что последние проекты студии - космическая RPG Starfield и многопользовательская Fallout 76 - вызвали неоднозначную реакцию среди игроков, в отличие от признанных хитов вроде Skyrim. По словам Говарда, это не уникальная ситуация: даже первые части The Elder Scrolls и Fallout когда-то воспринимались как нечто необычное.

Если вы оглянетесь на начало The Elder Scrolls или Fallout, то увидите примерно то же самое. А затем находится аудитория, которой они нравятся.

Он подчеркнул, что команда осознанно хотела попробовать нечто новое после 20 лет работы над знакомыми формулами.

Fallout 76 и Starfield творчески отличаются от того, что мы делали раньше. И мы действительно этого хотели. Когда вы занимаетесь одним типом игр 20 лет, хочется попробовать другие вещи и учиться на этом. У нас есть идеи, которые мы хотим воплотить в жизнь.

Говард добавил, что студии повезло - обе игры нашли "огромную аудиторию", что позволяет Bethesda продолжать их поддерживать, делая сообщество студии более разнообразным. Он считает, что, несмотря на отклонение от основного пути одиночных игр, успех этих проектов вполне оправдан.