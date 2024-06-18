Тодд Говард впервые прокомментировал скандал с платными модами в Starfield - разработчики прислушаются к отзывам игроков

С начала этого месяца в сообществе игроков Starfield вновь активно критикуют разработчиков из студии Bethesda за бесполезные обновления с минимальными улучшениями. Главной проблемой, по мнению игроков, является вопиющая жадность разработчиков, которые добавили платные модификации в проект, страдающий от множества критических багов. Негодование игроков уже привело к тому, что пользовательский рейтинг Starfield опустился ниже 30% положительных отзывов и продолжает падать. Геймдизайнер игры Тодд Говард спустя несколько недель решил впервые отреагировать на обоснованную критику геймеров. Предупреждаем, его комментарий вам вряд ли понравится.
Руководитель Bethesda уже в привычной для себя манере заявил, что для него и всей команды авторов важно получать отзывы от игроков. Разработчики прислушиваются ко всем пользовательским комментариям, включая негативные. По словам Тодда Говарда, они знают, что многих обеспокоила появление платных модов в Starfield. Геймдизайнер признал, что в их добавлении студия допустила ряд неприятных ошибок, которые привели к всеобщему недопониманию среди игроков.
Разработчик отметил, что Starfield остается полностью открытой для любых бесплатных модификаций, как и прошлые игры Bethesda. В команде не собираются отказываться от идеи включения в игру платных модов, но метод их распространения, цена и описания будут существенно переработаны. В случае с квестом за 7 долларов, который и вызвал первоначальную волну критики, разработчики допустили ошибку и не пояснили должным образом, что за этим стоит целый набор уникальных предметов. Именно за дополнительные элементы снаряжения игроки должны доплатить, а не за сам квест. Хотя даже в таком виде идея все равно выглядит максимально сомнительной. Тем не менее, похоже, что в будущем подобных платных модификаций будет намного меньше, и в большинстве своем они будут сводиться к добавлению скинов или предметов.
Так если за квест платить не надо значит он бесплатный должен быть.
Тише а то платные квесты сделают ! // Архатос Дэксадус
Так уже сделали // Александр Ковалёв
А толку ныть если ныли когда в скайрим платные моды всунули всех через писун кинули с их желаниями, потом в фолыч4 и такая же ситуевина и тут калфилд должен быть особенным? Нет)
в общем то платные моды норм но они наверное должны быть проверены и протестированы
второе как бы то сочетание модов на стабильность и непротиворечивость - тут думается нет решения. эта должен быть крутой мод менеджер. особенная сложна наверно отслеживать если предметы оказываются друг в друге или мод меняет ту геометрию на которую ссылается другая гропа модов из-за чего объекты могут оказаться не там где должны. а то делать модыдля модов чтоб установить надмоды.... пек-пек
лучше бросить все это. пройти ванильную игру с эчди текстурами,выкрученными в поток переменными движка для 16к теней и забить.
еще была бы прикольна игру которая на базе процедурной генерации и может хавать моды и превращать ее в контент. грубо говоря закинул несколько сотен гигабайт моделей и задвижок автоматически их применил в игре с учетом контекста и так могут быть тысячи и десятки тысяч всяких оружий и лута. элден ринг со своими новой 100 пушек в длс чтоб подержал пиво. но игра будет жидкая и удаление файлов и добавление будет приводить со всякой фигней с сохранениями.
Сегодня норм платные моды, завтра лутбоксы, а послезавтра без подписки нельзя будет играть...
В КП удаление модов шмота, оружия и т.п. к краху не приводит, вроде как. Тупо ячейки выносит и ты в дефолте.
Так они же ещё вчера были норм в Fallout 4 и Скайриме, почему вдруг стали не норм в старфилде?)
некоторые игроки допустим хотели бы получить подписку... пек-пек
для меня есть четкое деление того что игра должна быть в своем основном функционале оффлайновой, в ней не должно быть какого либо взаимодействия с другими игроками в основной игре что в принципе делает игру оффлайновой. за пределами этого мне особо все равно. хотелось бы конечно возможно получать сразу полную монолитную функциональную но кек.
кринж
Не, они просто делают вид, что откатили, а потом по тихому снова добавят.
Какой смысл хейтить старфилд за платные моды если они и так уже были?)) Хейтеры иногда просто поражают своей шизофренией, казалось бы ну не хочешь ты платные моды ну не покупай, есть же бесплатные, проблема то в чем? В том что модер имеет право заработать на своем труде? Или в том что Bethesda имеет право заработать на выставлении модов на своей площадке? Это все просто очередное нытьё дурочков который уже 9 месяц зачем-то хейтят старфилд, если бы это было бы реальное возмущение то платные моды захейтили ещё в Fallout 4 и скайриме, но там почему-то хейтеры глотали и не сплёвывали, а тут видимо модно хейтить какую-то видео игру, и модно казаться умным если ты хейтишь старфилд вот и наваливают кринжа и клоунаду на пустом месте.
Ну, в данном случае Беседка действительно поступила глупо, и хейт был ожидаемым.
Оставили бы, как в том же Фолыче, в своем криэйшн клабе не особо нужные броньки да породистых собачек - может народ бы и не кипел. Но эти засранцы в обновлении выкатили новую квестовую ветку, так вот начать ты её можешь бесплатно, а чтобы завершить - купи.
Серьезно, кто так делает и о чем они думали? На какую реакцию игроков был рассчет?
Идея платных модов не нова. В авиасимах, к примеру, прекрасно живут платные и такие. Причем иногда бесплатные ничем не уступают платным... В DCS, к примеру, отслеживание идет по модам, если хочешь платно - будь добр, соответствуй планке. Так то если цены не будут задирать на что то, то приемлемо (хотя от самой конторый должны быть объяснения за базар :-), т.к. все равно и бесплатные моды все равно будут. Но нужны нормальные SDK, с учетом бардака в этом игровом "мире" :-)
Под 100 человек раньше делали тот же объём, что сейчас 500... Хотя, сейчас те же 100,
ну 150 (модельдизайнеров чуть больше) человек и делают, а остальные повесточку выполняют, похоже на это..(переводчиков. актеров на озвучку с командами записи не учитываю)
Ему давно надо было так сделать. Возможно сейчас бы у нас был огромный магазин с модами, где люди могли объединиться в команты и создавать за деньги что-то масштабное, а не как сейчас, где только обещают когда-то закончить перенос игры с одной версии движка Тодда на другую.
возможно есть некоторая граница большого проекта когда чета типа нехрима и чего то аналогично для шкурим можно было просто заделать на анриал энжын или другом движке. такое может случается когда какой то человек начал делать мод но его амбиции росли, долгая разработка и перенос на коммерческий движок уже сомнителен сложен и есть комьюнити вокруг жмода.