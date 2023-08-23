Тодд Говард вспоминает прошлые игры студии, "без которых не было бы Starfield"

В преддверии выхода Starfield директор игры Тодд Говард отдал дань уважения хитам Bethesda прошлых лет.
Сегодня, 23 августа, на Gamescom 2023 в Кельне, Говард за закрытыми дверями представил новую демонстрацию Starfield. Во время презентации директор компании воспользовался моментом, чтобы отдать дань уважения прошлым играм Bethesda, таким как The Elder Scrolls 3: Morrowind 2002 года.
Я хотел бы сказать, как здорово быть частью Xbox. Как сказал Фил [Спенсер, глава игрового подразделения Xbox], мы давно знаем друг друга, мы начали работать вместе более 20 лет назад над оригинальной Morrowind на Xbox. Так что это был долгий путь, который, как мне кажется, во многом завершился созданием такой игры, которую мы не смогли бы создать, не сделав другие игры.
Под игрой, которую Говард имеет в виду, очевидно, подразумевается Starfield, выход которой намечен всего через несколько недель - 6 сентября или 1 сентября, если у вас есть ранний доступ. Говард явно чувствует, что Starfield построена на успехе The Elder Scrolls, и, хотя он не назвал конкретных игр, можно предположить, что и Fallout также имелся ввиду.
В начале этого года Говард рассказал, что на самом деле он думал о создании космической ролевой игры в течение 25 лет. 27-летний Говард просто обожал идею создания ролевой игры в космосе, и вот теперь, в 2023 году, он наконец-то сможет осуществить эту мечту. Для такой крупной компании, как Bethesda, Starfield - это первый новый игровой мир, созданный с нуля за более чем два десятилетия.
Могли бы уже официальный ремастер/ремейк морровинда забабахать
Слишком хлопотно, проще еще выпустить очередную версию Скайрима
Насчёт 25 лет в разработке- это он врёт, похоже после выхода no Man sky тоддик решил сделать похожую но в жанре рпг
Читай внимательно. 25 лет не в разработке, а в задумке. Разрабатывать начали в 2013 году, именно тогда было первое упомининие и регистрация прав на Starfield. Даже тут на плейграунде можно посмотреть самую первую новость про старфилд - она опубликована в апреле 2013 года. Но мэнс скаем тогда даже не пахло.
The Elder Scrolls+Fallout=Starfield.
Без Mothership Zeta
Ну да, не было бы морровинда, где бы они исходники движка брали.
Вспоминает сколько раз продал ту или иную игру?
Хотя ремейк Морры я бы купил... В смысле скачал, оплата за игру в регионе проживания Тодда недоступна.
Не думаю что современные геймеры осилят мурровинд, а новый с новыми фитчми он нафиг не нужен
Да и к чёрту современных геймеров.
С 2011 года жду, когда дорога "приведёт меня в тёплые пески". Надеюсь они ТЕС 6 займутся как можно быстрее.
Так и будешь ждать и ждать, превратившись в ждуна. Лучше бери что есть, вспомнив о ней только незадолго перед релизом
Да там даже текстурки нашли из свитков, ало, Тодд. Игра построена на базе древнего Морровинда. С 2002-го клепают свои кривые однотипные игрульки на убогом движке.
Но нормисы схавают в очередной раз.