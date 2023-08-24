Тодд Ховард надеется, что человечество сумеет найти инопланетян до его смерти

Мало кто из разработчиков игр пользуется такой популярностью, как компания Bethesda Games Softworks, а ее директор и исполнительный продюсер Тодд Говард достиг статуса знаменитости в игровых кругах. В то время как многие игроки с нетерпением ждут возможности исследовать инопланетные миры в Starfield, Говард недавно рассказал, что он не только верит в существование инопланетной жизни, но и надеется, что мы найдем ее до того, как его не станет.
Интервью проводил журнал GQ, который встретился с Говардом и несколькими другими разработчиками из долгожданной Starfield, которая выйдет в следующем месяце. Естественно, разговор зашел о том, как Говард оценивает освоение космоса, говорит, что "неправдоподобно", что мы одни во Вселенной, и что он хотел бы, чтобы человечество обнаружило инопланетную жизнь до своей смерти.
В том же ключе, когда его спросили в той же беседе, что, по его мнению, является самым большим недостатком в симуляции жизни, он ответил просто: "Смерть". Возможно, именно это и удерживает его от полета в космос, несмотря на поступающие предложения. Ховард объясняет ход своих мыслей в приведенной ниже цитате.
В прошлом мне уже поступали предложения", - полушутя-полусерьезно говорит он. Я думаю, что это было бы потрясающе, но... может быть, когда я стану старше.
Он признает, что мы прошли долгий путь в освоении космоса, ведь у него вырос старший брат, родившийся в день высадки "Аполлона-11" на Луну, и дед, живший рядом с Космическим центром имени Кеннеди. Однако, похоже, он осознает, как далеко нам еще предстоит пройти, чтобы создать по-настоящему безопасный пассажирский опыт для неопытных астронавтов или когда он достигнет большего из того, чего хотел.
Я знаю для чего он ищет инопланетян! Догадываетесь?
Чтобы продать им Скайрим! 😂
Ну детям он своим навязал Скайрим...
Вы представьте: триллионы инопланетян купят все издания Skyrim
Пусть в метро покатается.Будет в шоке - там столько инопланетян можно встретить,что на целый век хватит)
Чувак, конечно, романтик.
За инопланетян не знаю, но одного рептилойда многие знают в лицо
обнаружить альтернативную жизнь в солнечной системе еще может быть но в ближайшие несколько 10-летий вроде никах планов на это то нет так что вряд ли но было бы очень прикольна. разумную жизнь каким то косвенным признакам то нет либо это будет супер большая удача. но в любом случае это будет за горизонтом 60 000 световых лет от нас.
Может он сам инопланетянин и ищет своих?)
Мечта каждого мужчины
Если не выпустишь TES 6, инопланетяне сами найдут тебя.
Лучше бы до своей смерти мечтал ТЕС 6 выпустить. Ппц он конечно деловой. Как нас завтраками кормить так пожалуйста, а как игры разрабатывать так это не к нему
Какие завтраки, они нигде даты выхода свитков 6 не указывали, или ты в своей вселенной живёшь где уже есть дата выхода, иди курни ещё
Пусть малютка Тодди не отсвечивает и продолжает создавать скайримы с квестами по поиску бати.
Большего ему не светит
тод кучерявый ищет своих друзяк, так как они его бросили в шахматном клубе когда прилетали поиграть...так он тут и остался
захотелось пошутить про бабушку и тес 6. она ждёт
Меньше знаешь крепче спишь. Если что я про то, что лучше большей части людей не знать некоторых вещей до поры до времени или вообще никогда кроме определённой группы ответственных за эти вещи людей.
я тоже такой мечтательный, но, как говорится, мечтай в одну руку, а сри в другую - посмотрим какая быстрее наполнится
Ты уже сыпишься старый, какие инопланетяне.
Сыпятся деньги в его карман
От денег молодее не станешь, а уж темболее не увидешь инопланетян. Инопланетяне социалисты, им как бы все равно сколько у тебя денег, для них твои деньги это лишь инородный переработанный продукт и не более.
зато хбокс, тв и диск скайрим им придется по нраву)