Тодду Говарду "очень любопытно" узнать, сколько времени потребуется игрокам, чтобы раскрыть некоторые секреты Starfield ©

В преддверии выхода Starfield команда Bethesda Game Studios подстегивает шумиху, предоставляя фанатам возможность заглянуть в ее необычное содержание. В частности, директор игры, Тодд Говард, предоставил нам все самые сочные подробности, в том числе рассказал о многочисленных секретах игры.



В недавнем интервью IGN Говарда спросили о возможности случайных событий в Starfield, и он вспомнил о пасхалке с единорогом в Oblivion. Затем он подтверждает, что в игре будет присутствовать этот произвольный элемент, заявляя:

Я не хочу спойлерить, что это такое, но да, конечно. Мы любим такие вещи. И у нас есть несколько очень, очень особенных в этой игре, которые, я думаю... Мне очень любопытно узнать, как скоро после выхода игры люди обнаружат их.

Поскольку Bethesda Game Studios известна тем, что включает в игру массу секретов, будет интересно посмотреть, с каким типом контента игроки столкнутся в этот раз. Те, кто не слишком хорошо знаком с историей компании, могут вспомнить пасхалки из ее прошлых частей, таких как серии The Elder Scrolls и Fallout.



Один из самых удивительных секретов - некромант в Skyrim поклоняющийся куриному яйцу, который воскрешает мертвых кур, чтобы они помогли ему в битве против игрока, но те после получения второй жизни просто разбегаются.

Что касается Starfield, возможно, мы обнаружим отсылку к "Звездным войнам" и не одну, или сразимся с мерзким инопланетным существом в Лавкрафтовском стиле. И наверняка будут отсылки к предыдущим играм студии. Возможности кажутся бесконечными благодаря обширной планетарной системе игры, поэтому интересно будет узнать, что она принесет.