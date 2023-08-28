Том Хендерсон: все мои опрошенные знакомые говорят, что в Starfield практически нет багов

Вчера известный журналист и инсайдер игровой индустрии Том Хендерсон решил провести собственный опрос касательно того, в каком состоянии действительно находится Starfield прямо сейчас. Для этого он опросил на правах анонимности знакомых журналистов, которым разослали пресс-копии и они сейчас проходят игру.
По его словам, он решил опросить пять своих знакомых. Все они сообщили ему, что количество встреченных багов за много часов прохождения можно было пересчитать по пальцам одной руки (чаще всего это 1-2 бага). По их словам, почти все из них уже были перечислены для исправления в патче первого дня.
Том Хендерсон пишет, что он осознает, что пять человек - довольно небольшая выборка для составления объективного мнения и необходимо все равно дождаться релиза, чтобы увидеть как обстоят дела с игрой на самом деле. Однако этим опросом он хотел внушить людям немного оптимизма и показать, что Starfield имеет все шансы стать самой наименее забагованной игрой Bethesda Game Studios на релизе.
Когда выйдет игра от Беседки без багов тогда вселенная схлопнется и наступит конец света.
Что-то подозрительно много заявлений про "отсутствие багов". Либо багов там будет помойка (это же Беседка), либо это шум для отвода глаз от проблем с другими аспектами игры. Почему нет восторженных отзывов об интригующем сюжете, интересных квестах, потрясающей оптимизации игры и т.д.? Чтобы стать шедевром в 2023 году, достаточно "отсутствия багов"? Отсутствие багов при разработке более 5 лет должно быть нормой, разве нет? Короче, ждем релиза, а там посмотрим, где собака зарыта
"Отсутствие багов должно быть нормой"
стремлением, но не нормой, невозможно создать игру или программное обеспечение без багов, называть это нормой - жить в мире фантазий.
В русском языке существуют образные выражения, содержащие приемлемые допущения. Никто не говорит о полном отсутствии багов, речь идет об отсутствии критических багов, делающих невозможным прохождение игры. С этими "стремлениями" индустрия докатилась до состояния вечного бета-теста за счет игроков
наверно из за эмбарго ибо как нига никто улететь не хочет а то также на утро кило травы найдут и много чего еще... а так эмбарго не запрещает говорить только об отсутствие багов о самих багах говорить нельзя
потому что этого там нет) очевидно же
Сюжета там не будет. Ясно же сказали, что самое интересное будет после прохождения основной игры
Хорошая работа, Тодд
В плане рекламы?
В плане рекламы тоже
В плане пизdежа
Что все так озабочены отсутствием багов? Да пофиг на баги! Если сюжет неинтересный и геймплей ужасный, то уж никакой фикс багов игру не спасет. А если игра захватывающая и интересная и сюжет не плоский, то кто вообще на баги будет внимание обращать? Их могут пофиксить и потом, патчами.
Ты уже поиграл, что делаешь такие утверждения?
Сюжет в играх Bethesda - как приятный бонус, основой он не является. Это не Mass Effect😉
Печально
Тут нет утверждений. Тут просто мнение, что баги можно и пофиксить, а плохой сюжет или геймплей уже не изменится.
Проверим уже 1 сентября.
Кстати получается на торрентах выйдет раньше чем в обычном гейм пассе.
Ну если денуво не сделают
А потом интересно что скажут те кому не заплатили
То же самое и скажут
Ждём, благо осталось чутка и можно погрузится с удовольствием.
Да будут баги, в таких масштабных играх без них никуда, это же не коридорный шутан на 5-6 часов, куда важней оптимизация игры, вот если с этим беда то так просто это уже не исправят как поломанные квесты например, если вменяемой оптимизации сразу не будет то кардинально картину уже врятли поменяют.
Эх, старые добрые чемоданы...
А эти знакомые сейчас с тобой в одной комнате?
Хорошая попытка,Тодди.
Ну то что мало багов будет не удивляет, все-таки на год игру перенесли на полировку игры. Меня беспокоит момент с оптимизацией на пк. Хочется все таки хотя бы 60 кадров стабильных иметь.
Ага, посмотрим)))
Так у них у всех небось стандартизированное мышление, как положено проходят, когда люди с нестандартным мышлением подтянутся, начнут лазить где не надо, логику повествования нарушать, тогда баги и попрут)
Тогда в каждой игре баги попрут. Помню смотрел обзор на мафию ремейк и чел сказал что там уйма багов, я уже к тому моменту прошёл и удивился где он их все увидел. И тут же сам добавил что пытался "поломать" игру. Лез куда игра не просить, и тд.
Так может стоит спокойно играть и наслаждаться, а не страдать хернёй, а если уж и страдать то не удивляться почему она работает глючно в тех или иных моментах.
Не обязательно что то пытаться сломать, мышление разное в играх частенько не сразу понятна логика разработчиков, сплошь и рядом математическая логика разработчиков и обычная логика простых людей оказываются не совместимы.
Как правило треть любой игры пытаешь понять логику разрабов, что и как они задумали, потому что то что им кажется очевидным может быть вообще не очевидно простым игрокам.
Игра беседки с открытым миром без багов? Серьезно? Галимая разводиловка и пиар кампания.
Ну на старте увидим, развод или нет. Или ты позволяешь себе утверждать что это развод уже поиграв часов 15-20 ? Если нет, то не пиши херни тут
Нет багов, но игра дерьмо...
поплачь об этом
Иди сопли подотри, девчуля
Ага, верим :D
да да смешно Продать же надо как то