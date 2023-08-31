Трансляции по Starfield начнутся за восемь часов до релиза, как только спадет эмбарго на обзоры

Как сообщается, стримеры смогут начать прямые трансляции Starfield за восемь часов до начала периода раннего доступа.
Игроки, купившие Premium Edition или Constellation Edition, получат ранний доступ к Starfield в ночь с 31 августа на 1 сентября (в 3:00 по московскому времени). Однако, как утверждается, избранные стримеры, получившие пресс-копии от Bethesda, смогут начать трансляцию игры сразу после снятия эмбарго на обзоры в 19:00 по МСК 31 августа.
Некоторые игроки уже делились кадрами из Starfield раньше времени, но это не всегда срабатывало. После того как 29-летний Дарин Харрис привлек к себе внимание, опубликовав на своем канале YouTube около 40 минут видеозаписи игрового процесса Starfield, он был впоследствии арестован за кражу и попытку продажи копий игры через Интернет, а также за другие обвинения.
Изначально выход Starfield был запланирован на ноябрь прошлого года, но в мае 2022 года игра была отложена до первой половины 2023 года. В марте этого года Bethesda объявила об очередной задержке, но в итоге выход игры назначен на 6 сентября.
Завтра день скачивания старфилда с торрента. Представляю как скорость будет скакать
Всё зависит от одного раздающего) Если он ливанёт, то скачаешь через день)
Главное не уходить с раздачи😄
уже скачаны с xbox pass
Верно! Пока я не скачаю - не смейте сходить с раздачи! А вот когда я уйду, тогда делайте что хотите!!!
Ну все, ЖДЕМ снятия эмбарго 19:00 )))
Смысл портить себе впечатление, лучше подождать и пройти самому
меняем регион на новую зеландию в 19 и полетели к звёздам
Балдур 3 уже удалил
Я даже игру не начал. Скачал, полежала, и стёр.
Игра про пидарасов для пидарасов с увлекательным пошаговым гей плеем
Правильно! Они уже минусы ставят.
Что то побегал, и понял что не могу в пошаговый геймплей, слишком скучно и медленно. Повторять приказы в каждом бою для каждого персонажа по очереди - это явно не то что я хочу в 100+ часовом прохождении
лучше в доту
Так, эмбарго же спадает 31 в 9:00 по EST, это +8 МСК, получается не 19:00, а 17:00 гении
релиз в 3 ночи по мск, посчитай в калькуляторе
Балбес, это релиз, а я тебе про спад эмбарго говорю, зенки то разинь!
Где ты взял про 9 est? В 12 по est выходит, то есть в 19 по нашему
Ok, my bad(