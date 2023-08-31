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Starfield 06.09.2023
7.8 762 оценки

Трансляции по Starfield начнутся за восемь часов до релиза, как только спадет эмбарго на обзоры

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butcher69
Новости

Как сообщается, стримеры смогут начать прямые трансляции Starfield за восемь часов до начала периода раннего доступа.

Игроки, купившие Premium Edition или Constellation Edition, получат ранний доступ к Starfield в ночь с 31 августа на 1 сентября (в 3:00 по московскому времени). Однако, как утверждается, избранные стримеры, получившие пресс-копии от Bethesda, смогут начать трансляцию игры сразу после снятия эмбарго на обзоры в 19:00 по МСК 31 августа.

Некоторые игроки уже делились кадрами из Starfield раньше времени, но это не всегда срабатывало. После того как 29-летний Дарин Харрис привлек к себе внимание, опубликовав на своем канале YouTube около 40 минут видеозаписи игрового процесса Starfield, он был впоследствии арестован за кражу и попытку продажи копий игры через Интернет, а также за другие обвинения.

Изначально выход Starfield был запланирован на ноябрь прошлого года, но в мае 2022 года игра была отложена до первой половины 2023 года. В марте этого года Bethesda объявила об очередной задержке, но в итоге выход игры назначен на 6 сентября.

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Комментарии: 31
Ваш комментарий
caliskan

Завтра день скачивания старфилда с торрента. Представляю как скорость будет скакать

5
JustA_NiceGuy

Всё зависит от одного раздающего) Если он ливанёт, то скачаешь через день)

0
luVol JustA_NiceGuy

Главное не уходить с раздачи😄

2
Dmitry_Quant

уже скачаны с xbox pass

2
Комментарий удален
Ain Grimm Andrew Shimansky

Верно! Пока я не скачаю - не смейте сходить с раздачи! А вот когда я уйду, тогда делайте что хотите!!!

0
Igrohronik

Ну все, ЖДЕМ снятия эмбарго 19:00 )))

2
Rey Harley

Смысл портить себе впечатление, лучше подождать и пройти самому

1
MariusVi

меняем регион на новую зеландию в 19 и полетели к звёздам

2
AleksandrLondon2077

Балдур 3 уже удалил

0
IvanKote

Я даже игру не начал. Скачал, полежала, и стёр.

5
whoami666 IvanKote

Игра про пидарасов для пидарасов с увлекательным пошаговым гей плеем

0
IvanKote whoami666

Правильно! Они уже минусы ставят.

0
Rey Harley IvanKote

Что то побегал, и понял что не могу в пошаговый геймплей, слишком скучно и медленно. Повторять приказы в каждом бою для каждого персонажа по очереди - это явно не то что я хочу в 100+ часовом прохождении

5
Dmitry_Quant Rey Harley

лучше в доту

-3
GorthaurCruel

Так, эмбарго же спадает 31 в 9:00 по EST, это +8 МСК, получается не 19:00, а 17:00 гении

0
Лариан Яна

релиз в 3 ночи по мск, посчитай в калькуляторе

1
GorthaurCruel Лариан Яна

Балбес, это релиз, а я тебе про спад эмбарго говорю, зенки то разинь!

1
luVol
3
caliskan

Где ты взял про 9 est? В 12 по est выходит, то есть в 19 по нашему

0
GorthaurCruel luVol

Ok, my bad(

2