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об игре
Starfield 06.09.2023
6.9 1 083 оценки

Трюк с ведром из Skyrim не работает в Starfield - но игроки уже нашли новый способ воровства

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butcher69
Новости

Игроки Starfield обнаружили, что некоторые из старых игровых приемов Bethesda работают и в эпической космической ролевой игре разработчика. Трюк с ведром возвращается! Но не совсем в том виде, что раньше.

Еще в Skyrim игроки обнаружили, что если нужно что-нибудь украсть, то можно было просто одеть ведро на голову NPC и брать, все что вам нужно. Этот же трюк работал и в Fallout 4. Но Starfield нарушил эту традицию — вы по-прежнему можете одевать ведра на голову NPC, но это не поможет вам избежать обнаружения.

Если же вам нужен рабочий трюк для воровства, то уже был обнаружен другой элементарный способ:

Возьмите довольно крупный предмет (необязательно ведро) и подойдите к предмету, который вы хотите украсть, затем просто толкайте до тех пор, пока не найдете тихое место, где вас никто не увидит.

Официальный релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox. Игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.

-1
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
ДолойГетероориентация

Понеслось. Начали писать не про это, не про то.

3
Кей Овальд

Гениально, я считаю.

0
A E

игра ни разу не про повесточку

0
Кроллег

А что на счёт "схватить предмет в "руку", отнести за угол и там уже в инвентарь"?

0
Contriver

Это считается за воровство

1
Кей Овальд

Меня больше рассмешило вхождение в воду.

0
DeadRemix

явно "игра года" ,не иначе

-3
semnulete DeadRemix

лучше бы они еще раз Скайрим перевыпустили чем эту "игру года"

-2
GoldenAbbys

как будто Atlas показали)

0
Кей Овальд

То есть, для неписей нормально, что им на голову что-то надевают? Беседка такая Беседка... Не научила неписей адекватно реагировать на такое, но научила видеть сквозь ведро. Молодцы.

-1
Dr_Drift_RU

Обычно такие гличи имеют низкий приоритет в довольно толстом списке обнаруженых проблем, которые есть у любой игры. Тем более кейс уже давно стал забавным мемом))

6
ЕвгенийНе

Просто поиграй, там ИИ до ужаса глупый, особенно спутники.

-3
The Dark Side Dr_Drift_RU

Всего лишь лет 20 этому гличу в их играх. Фигня, лет через 30 поправят.

0
sirGeronis The Dark Side

А зачем его лечить?

0
Destroited
Официальный релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox

Уже 3 дня как на торрентах валяется.

-1
Real Slim Shady

Потенциальные игроки в Starfield которые пытаются пилить положительный контент:

-1
Magnusss

фото из вашего семейного архива полагаю :) какой веселый мальчишка

2
TAPAKAH222

Но он довольный...

3
sirGeronis
4
tvorog8088

Единственный вопрос, нафига это надо в этой игре, похоже фанбоям беседки вообще пофиг во что играть, они даже фоллаут 76 схавали за милую душу, что тут ещё говорить.

-2