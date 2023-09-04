Трюк с ведром из Skyrim не работает в Starfield - но игроки уже нашли новый способ воровства

Игроки Starfield обнаружили, что некоторые из старых игровых приемов Bethesda работают и в эпической космической ролевой игре разработчика. Трюк с ведром возвращается! Но не совсем в том виде, что раньше.
Еще в Skyrim игроки обнаружили, что если нужно что-нибудь украсть, то можно было просто одеть ведро на голову NPC и брать, все что вам нужно. Этот же трюк работал и в Fallout 4. Но Starfield нарушил эту традицию — вы по-прежнему можете одевать ведра на голову NPC, но это не поможет вам избежать обнаружения.
Если же вам нужен рабочий трюк для воровства, то уже был обнаружен другой элементарный способ:
Возьмите довольно крупный предмет (необязательно ведро) и подойдите к предмету, который вы хотите украсть, затем просто толкайте до тех пор, пока не найдете тихое место, где вас никто не увидит.
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Понеслось. Начали писать не про это, не про то.
Гениально, я считаю.
игра ни разу не про повесточку
А что на счёт "схватить предмет в "руку", отнести за угол и там уже в инвентарь"?
Это считается за воровство
Меня больше рассмешило вхождение в воду.
явно "игра года" ,не иначе
лучше бы они еще раз Скайрим перевыпустили чем эту "игру года"
как будто Atlas показали)
То есть, для неписей нормально, что им на голову что-то надевают? Беседка такая Беседка... Не научила неписей адекватно реагировать на такое, но научила видеть сквозь ведро. Молодцы.
Обычно такие гличи имеют низкий приоритет в довольно толстом списке обнаруженых проблем, которые есть у любой игры. Тем более кейс уже давно стал забавным мемом))
Просто поиграй, там ИИ до ужаса глупый, особенно спутники.
Всего лишь лет 20 этому гличу в их играх. Фигня, лет через 30 поправят.
А зачем его лечить?
Уже 3 дня как на торрентах валяется.
Потенциальные игроки в Starfield которые пытаются пилить положительный контент:
фото из вашего семейного архива полагаю :) какой веселый мальчишка
Но он довольный...
Единственный вопрос, нафига это надо в этой игре, похоже фанбоям беседки вообще пофиг во что играть, они даже фоллаут 76 схавали за милую душу, что тут ещё говорить.