Тюрьма, строительство базы и открытый космос: больше часа игрового процесса Starfield

Как раз перед стартом раннего доступа Starfield для обладателей предзаказов расширенных изданий игры, случилась самая масштабная утечка геймплея. Анонимный пользователь, вероятно обладающий связями с журналистами или разработчиками Bethesda, опубликовал в сеть целый час игрового процесса из середины игры. Свежий ролик позволяет оценить систему преступности в Starfield, строительство базы и другие аспекты масштабной ролевой игры.
Час геймплея со строительством базы на планете:
30 минут исследования открытого космоса:
Тюрьма в Starfield:
Как показывают слитые ролики с геймплеем Starfield, новая игра Bethesda берет очень многое из прошлых игр студии. Система преступлений, которая позволяет отправить игрока в тюрьму, очень похожа на такую же механику в The Elder Scrolls 5: Skyrim с некоторыми улучшениями. Что касается строительства, оно имеет схожие элементы с механикой поселения в Fallout 4. Однако в Starfield у игрока появляется больше возможностей и разнообразия в действиях.
В Starfield можно будет играть уже 1 сентября на ПК и консолях Xbox. В рамках раннего доступа, а полноценный выход игры состоится только 6 сентября. Получить копию игры в Steam можно у нас на сайте, если воспользоваться бонусами.
Неужели в 21 веке остались люди, которые еще снимают вертикальные видео? Смотреть невозможно, разве что через бинокль. Лучше потерплю до появления качественных роликов, тем более осталось совсем недолго
Еще и всратый местный плеер
Абсолютно согласен. Это просто отвратительно.
да играть завтра уже будем, я прошлые смотрел, но вот эти уже пропущу)
Тодд уже старый, не умеет пользоваться смартфоном
Они будто сговорились все.. каждый слитый геймплей в вертикале
Мммм... прям не терпится окунуться в эту бурлящую пучину геймплея с головой.
на чем он это писал заикается тормозит жутко
на боксе
ну тогда почему видео захвата с экрана нет? там именно их речь заикается
Я думаю проблема с телефоном, что ведет запись. Когда начинаются тормоза то и движение камеры телефона тормозит. Там же телефон в руках держат...
Опять этот ушибленный с вертикалкой?..
Ммм. Искусственный интеллект у врагов как у прикроватной тумбочки. Круто.
pizdec...строительство базы...