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Starfield 06.09.2023
7.8 759 оценок

Тюрьма, строительство базы и открытый космос: больше часа игрового процесса Starfield

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Gutsz
Новости

Как раз перед стартом раннего доступа Starfield для обладателей предзаказов расширенных изданий игры, случилась самая масштабная утечка геймплея. Анонимный пользователь, вероятно обладающий связями с журналистами или разработчиками Bethesda, опубликовал в сеть целый час игрового процесса из середины игры. Свежий ролик позволяет оценить систему преступности в Starfield, строительство базы и другие аспекты масштабной ролевой игры.

Час геймплея со строительством базы на планете:

30 минут исследования открытого космоса:

Тюрьма в Starfield:

Как показывают слитые ролики с геймплеем Starfield, новая игра Bethesda берет очень многое из прошлых игр студии. Система преступлений, которая позволяет отправить игрока в тюрьму, очень похожа на такую же механику в The Elder Scrolls 5: Skyrim с некоторыми улучшениями. Что касается строительства, оно имеет схожие элементы с механикой поселения в Fallout 4. Однако в Starfield у игрока появляется больше возможностей и разнообразия в действиях.

В Starfield можно будет играть уже 1 сентября на ПК и консолях Xbox. В рамках раннего доступа, а полноценный выход игры состоится только 6 сентября. Получить копию игры в Steam можно у нас на сайте, если воспользоваться бонусами.

14
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Rey Harley

Неужели в 21 веке остались люди, которые еще снимают вертикальные видео? Смотреть невозможно, разве что через бинокль. Лучше потерплю до появления качественных роликов, тем более осталось совсем недолго

9
murdercat

Еще и всратый местный плеер

8
БАЙРАКТАР

Абсолютно согласен. Это просто отвратительно.

2
Яков Будников

да играть завтра уже будем, я прошлые смотрел, но вот эти уже пропущу)

1
Freund Benno

Тодд уже старый, не умеет пользоваться смартфоном

-1
Total Craft

Они будто сговорились все.. каждый слитый геймплей в вертикале

1
TAPAKAH222

Мммм... прям не терпится окунуться в эту бурлящую пучину геймплея с головой.

3
Alex40001

на чем он это писал заикается тормозит жутко

2
-zotik-

на боксе

2
Alex40001 -zotik-

ну тогда почему видео захвата с экрана нет? там именно их речь заикается

1
Nekliud

Я думаю проблема с телефоном, что ведет запись. Когда начинаются тормоза то и движение камеры телефона тормозит. Там же телефон в руках держат...

0
Кей Овальд

Опять этот ушибленный с вертикалкой?..

1
Franky707

Ммм. Искусственный интеллект у врагов как у прикроватной тумбочки. Круто.

0
HITMAN 5

pizdec...строительство базы...

-1