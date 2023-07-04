У поклонников Starfield есть интересная теория о Марсе

В то время как галактика Млечный Путь богата новыми мирами, которые будут доступны игрокам для исследования, фанаты также нашли повод для радости по поводу изучения некоторых планет, расположенных в более привычной Солнечной системе.
Пользователь Reddit ShriyanshPandey, опубликовал сообщение, в котором указал на небольшую деталь, которую он заметил на планете Марс, которая в Starfield существует так же, как и в реальном мире. В то время как поверхность Марса представляет собой холодную, суровую среду, в которой, предположительно, нет никакой жизни в реальном мире, профиль планеты в Starfield показывает, что жизнь на планете является первобытной, что позволяет предположить, что на красной планете в игре можно обнаружить чрезвычайно простые формы жизни, возможно, в виде окаменелостей.
Это показывает, что Starfield не боится исследовать определенные направления научной теории, которые популярны в наши дни, поскольку реальная жизнь на Марсе была предметом горячих дискуссий в течение последних нескольких десятилетий. Многие ученые считают, что эта планета когда-то имела сходство с Землей, поскольку свидетельства наличия воды на планете в сочетании с гораздо более сильной магнитосферой, которой он обладал раньше, заставили многих поверить, что на красной планете когда-то была жизнь, пусть и простая.
Да что-то они навертели. Смотрел в видосе, что для корабля есть отдельно модули для пассажиров. Как это всё будет работать ваще непонятно.
Просто будет место, где будет собираться вся команда, а как ещё это может работать.
в теории квесты-такси с доставкой пассажиров на какие-то планеты города базы и возможные засады на твой корабль с требованием выдать этих пассажиров или сразиться. Или маяк бедствия где ты можешь спасти экипаж полуразрушенного корабля или пленников с базы на безымянной планете и доставить в безопасное место.
Не, там четко разделено в описаниях crew и passengers.
Есть crew capacity (вместимость команды), crew stations (рабочие места) и passenger slots (слоты пассажиров?).
А, ну тогда, возможно будет как сказал чел выше, а может корабль будет как поселение из 4 фолыча, где надо будет следить за потребностями жителей.
Да вроде того, команда это свои какие-то компаньоны или нанятые. А пассажиры это мало ли кто по дороге попадется. Не присоединять же всех. Ну крутая деталь.
Ну понятно. Игру подробно обсудят, раскритикуют за недостатки, похвалят за достижения, вынесут ей итоговую оценку. Ну а затем остается дело за малым - дождаться выхода игры и посмотреть, что же она представляет собой на самом деле.