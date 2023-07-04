У поклонников Starfield есть интересная теория о Марсе ©

В то время как галактика Млечный Путь богата новыми мирами, которые будут доступны игрокам для исследования, фанаты также нашли повод для радости по поводу изучения некоторых планет, расположенных в более привычной Солнечной системе.

Пользователь Reddit ShriyanshPandey, опубликовал сообщение, в котором указал на небольшую деталь, которую он заметил на планете Марс, которая в Starfield существует так же, как и в реальном мире. В то время как поверхность Марса представляет собой холодную, суровую среду, в которой, предположительно, нет никакой жизни в реальном мире, профиль планеты в Starfield показывает, что жизнь на планете является первобытной, что позволяет предположить, что на красной планете в игре можно обнаружить чрезвычайно простые формы жизни, возможно, в виде окаменелостей.

Это показывает, что Starfield не боится исследовать определенные направления научной теории, которые популярны в наши дни, поскольку реальная жизнь на Марсе была предметом горячих дискуссий в течение последних нескольких десятилетий. Многие ученые считают, что эта планета когда-то имела сходство с Землей, поскольку свидетельства наличия воды на планете в сочетании с гораздо более сильной магнитосферой, которой он обладал раньше, заставили многих поверить, что на красной планете когда-то была жизнь, пусть и простая.