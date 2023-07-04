Starfield 06.09.2023
8 589 оценок

У поклонников Starfield есть интересная теория о Марсе

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Procy_on
Новости

В то время как галактика Млечный Путь богата новыми мирами, которые будут доступны игрокам для исследования, фанаты также нашли повод для радости по поводу изучения некоторых планет, расположенных в более привычной Солнечной системе.

Пользователь Reddit ShriyanshPandey, опубликовал сообщение, в котором указал на небольшую деталь, которую он заметил на планете Марс, которая в Starfield существует так же, как и в реальном мире. В то время как поверхность Марса представляет собой холодную, суровую среду, в которой, предположительно, нет никакой жизни в реальном мире, профиль планеты в Starfield показывает, что жизнь на планете является первобытной, что позволяет предположить, что на красной планете в игре можно обнаружить чрезвычайно простые формы жизни, возможно, в виде окаменелостей.

Это показывает, что Starfield не боится исследовать определенные направления научной теории, которые популярны в наши дни, поскольку реальная жизнь на Марсе была предметом горячих дискуссий в течение последних нескольких десятилетий. Многие ученые считают, что эта планета когда-то имела сходство с Землей, поскольку свидетельства наличия воды на планете в сочетании с гораздо более сильной магнитосферой, которой он обладал раньше, заставили многих поверить, что на красной планете когда-то была жизнь, пусть и простая.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
digitalkid

Да что-то они навертели. Смотрел в видосе, что для корабля есть отдельно модули для пассажиров. Как это всё будет работать ваще непонятно.

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Курьер из Вегаса
Смотрел в видосе, что для корабля есть отдельно модули для пассажиров. Как это всё будет работать ваще непонятно.

Просто будет место, где будет собираться вся команда, а как ещё это может работать.

1
Voyadjyer Курьер из Вегаса

в теории квесты-такси с доставкой пассажиров на какие-то планеты города базы и возможные засады на твой корабль с требованием выдать этих пассажиров или сразиться. Или маяк бедствия где ты можешь спасти экипаж полуразрушенного корабля или пленников с базы на безымянной планете и доставить в безопасное место.

2
digitalkid Курьер из Вегаса

Не, там четко разделено в описаниях crew и passengers.

Есть crew capacity (вместимость команды), crew stations (рабочие места) и passenger slots (слоты пассажиров?).

0
Курьер из Вегаса digitalkid

А, ну тогда, возможно будет как сказал чел выше, а может корабль будет как поселение из 4 фолыча, где надо будет следить за потребностями жителей.

1
digitalkid Voyadjyer

Да вроде того, команда это свои какие-то компаньоны или нанятые. А пассажиры это мало ли кто по дороге попадется. Не присоединять же всех. Ну крутая деталь.

0
Ивасик

Ну понятно. Игру подробно обсудят, раскритикуют за недостатки, похвалят за достижения, вынесут ей итоговую оценку. Ну а затем остается дело за малым - дождаться выхода игры и посмотреть, что же она представляет собой на самом деле.

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