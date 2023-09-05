У PureDark появился конкурент: LukeFZ добавил в Starfield DLSS и FG - он распространяет мод полностью бесплатно

Похоже для моддера PureDark настала целая полоса плохих новостей: сначала взломали его защиту в модах с добавлением Frame Generation для Starfield, RDR 2 и TLOU: P1, а теперь у него еще и появился конкурент: сегодня моддер LukeFZ опубликовал собственный мод с добавлением DLSS и Frame Generation в Starfield и распространяет его абсолютно бесплатно, без каких-либо DRM и ограничений.
Тем самым необходимость в моде от PureDark у пользователей отпала полностью. Мод пока что находится еще на ранней стадии разработки - возможны ошибки/вылеты (которые, впрочем, есть и у мода PureDark), а смена конфига происходит лишь вне игры, напрямую через файл. Скорее всего все эти недоработки будут устранены уже в скором времени.
Таким образом, мы получили человека, который умеет добавлять технологии NVIDIA в игры и делает это бесплатно для сообщества. Скачать его модификацию можно прямого с нашего сайта.
Вот это уже мужик, а не барыга.
Опять обзывают человека только за то, что он деньги попросил за свой труд.)))
Так не за свой. А за любительский продукт по известной марке. Это всё равно, что автор какого фанфика в интернете будет брать деньги за свои писульки.
Это тоже востребованный труд. Если бы было это так просто, то все бы делали, а пока только один человек повторил, хотя должны сами разработчики это делать уже действительно бесплатно.
хорошо, если он не трудился над адаптацией продукта известно марки для твоей пососной игры, то что по твоему он делал? расскажи, тебе же явно не составляет труда имплементировать апскейлинг не нативный для движка в него?
Спасибо.
Мдэ, вместо платного мода мог бы просто сделать эксклюзивные платные патчи к моду. Как-то тупо даже слышать "платный мод". Я еще пойму на заказ скин на фолыч сделать, но такие масштабные...
У переводчиков из Mognet лучшая система распространения подобного рода: для тех, кто их финансово поддерживают они выпускают новые версии перевода P5R каждую неделю-две, для всех остальных - раз в месяц. И никто не обижен, никто их переводы не сливает в сеть.
Ну, да, скины покупать это не зашквар у некоторых, а важные моды - зашквар.
Denuvo в модах… Что за люди…
Причём здесь денуво, если там другая ? Или кроме неё других защит не существует?
денуво это бывший вмпротект
Потестил оба мода, у PureDark на 5 фпс больше и нету лесенок, а то что Frame Generation у него платный, дак это для тех у кого 40xx. По сути новость для обладателей 40 серии (5% пользователей стима) и не желающих платить за fg.