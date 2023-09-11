У разработчиков Starfield были "сотни идей" для игры, но от них пришлось отказаться

Starfield от Bethesda Game Studios уже доступна для Xbox Series X/S и PC, собрав более шести миллионов игроков и возглавив чарты физических продаж в Великобритании. Кроме того, игра находилась в разработке восемь лет, и, несмотря на это, как обычно бывает в индустрии, некоторые планы не были воплощены в жизнь.
Режиссер Тодд Говард в интервью The Washington Post рассказал о проблемах, с которыми столкнулась компания-разработчик, в том числе о том, как повлияла на разработку пандемия COVID-19. Оригинальная дата выпуска в ноябре 2022 года была выбрана с "большим запасом времени", но "по мере продвижения работ мы отставали на определенный процент, и процент в масштабе этой игры оказался значительным". Отсрочка была "правильным шагом, чтобы дать нам необходимое время", добавил он.
Но что же произошло с "сотнями идей", которые были у студии для Starfield и которые не вошли в игру? Директор Тодд Говард упомянул, что обсуждалась реализация постапокалиптического Вашингтона из Fallout 3. "Мы планировали, но эти идеи не были реализованы. Мы знали, что собираемся переписывать части движка, поэтому начали разрабатывать технологию для планет и космических объектов на нашем предыдущем движке и рендерере".
Что касается будущего, то для Starfield уже разрабатываются DLC. Подробности о его выходе пока не сообщаются, но Говард подтвердил, что полная поддержка модов появится в следующем году.
У нас было сотни идей для игры, но мы решили сделать игру не интересной!)
Они не хотели обижать мододелов, лишив их возможности насыщать игру крутыми прибамбасами.
Для особо тупых сообщаю, это шутка юмора.
Я бы мог стать миллиардером, но мне было лень встать с дивана.
"Мы хотели сделать игру, но получилась Сраньфилд..."
от них пришлось отказаться ибо нахрена парится, на чиле чесали жэпу 7 лет...всеравно модолошары (не в обиду модерам) все сделают за нас, и оптимизацию и контент..а мы по преколу негров наклепаем и все какбэ
Торчки там все что - ли? 😂😂😂
нет, просто смотрят на гг с презрением)
Контрабанда *авроры* все дела.
Одни и те же фотки с одними и теми же разговорами. Не надоело быть посредственными любителями повестки?
Накатить 100500 модов и можно будет играть
Главная идея это оптимизация, и говорить что в игре есть проблемы.
Глядя на этот кал года очень хочется чтобы они отдали проект TES 6 студии СидиПроджект или Асобо.Я не верю Бесезде она обязательно угробит Свитки 6 нет никакой надежды что выйдет игра десятилетия.Контора ослов.
Модеры допилят, году так, к 2035
Блин, весь этот расизм, жестокость, насилие мира ТЕС в стиле СидиПроджект были бы нереально крутыми. Запоминающиеся герои, отличные диалоги, хороший сюжет. Это было бы бомбически.
Лол, Проджектам после киберпанка тоже веры никакой, старфилд и то больше понравился хоть и хуже предыдущих игр Беседки.
Пегач сейчас в другую сторону воюет, у них своя правда.
Ага отмазки пошли
Самый жестокий момент в игре, когда получаешь квартиру, обставляешь её ящиками, наполняешь их тем, что насобирал... а потом после сюжетного квесте возвращаешься, чтобы наполнить их ещё, а у тебя голые стены и ящики с лутом пропали.
Новости про старфилд всегда в духе: "разработчики объяснили почему игра дерьмо"
Готов поспорить, одна из идей была, оптимизировать игру.
Мотайте на усики
Тут я согласен, игра весьма себе медитативная. Не шедевр куча проблем и поломанных механик, но если играть бодрячком то заходит, если устал реально вырубает.
Cyberpunk действительно был хорошим на старте. А тут... недоразумение))
веселый смех в зале. может сюжет в основном. но когда у меня перед носом исчезла угнанная, припаркованная тачка я понял что это не баг фича. игра на сарте позиционировалась как провал тысячелетия.