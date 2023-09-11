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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 2 432 оценки

У разработчиков Starfield были "сотни идей" для игры, но от них пришлось отказаться

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butcher69
Новости

Starfield от Bethesda Game Studios уже доступна для Xbox Series X/S и PC, собрав более шести миллионов игроков и возглавив чарты физических продаж в Великобритании. Кроме того, игра находилась в разработке восемь лет, и, несмотря на это, как обычно бывает в индустрии, некоторые планы не были воплощены в жизнь.

Режиссер Тодд Говард в интервью The Washington Post рассказал о проблемах, с которыми столкнулась компания-разработчик, в том числе о том, как повлияла на разработку пандемия COVID-19. Оригинальная дата выпуска в ноябре 2022 года была выбрана с "большим запасом времени", но "по мере продвижения работ мы отставали на определенный процент, и процент в масштабе этой игры оказался значительным". Отсрочка была "правильным шагом, чтобы дать нам необходимое время", добавил он.

Но что же произошло с "сотнями идей", которые были у студии для Starfield и которые не вошли в игру? Директор Тодд Говард упомянул, что обсуждалась реализация постапокалиптического Вашингтона из Fallout 3. "Мы планировали, но эти идеи не были реализованы. Мы знали, что собираемся переписывать части движка, поэтому начали разрабатывать технологию для планет и космических объектов на нашем предыдущем движке и рендерере".

Что касается будущего, то для Starfield уже разрабатываются DLC. Подробности о его выходе пока не сообщаются, но Говард подтвердил, что полная поддержка модов появится в следующем году.

-36
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
sirGeronis

У нас было сотни идей для игры, но мы решили сделать игру не интересной!)

26
Ивасик

Они не хотели обижать мододелов, лишив их возможности насыщать игру крутыми прибамбасами.

Для особо тупых сообщаю, это шутка юмора.

-2
cuckold

Я бы мог стать миллиардером, но мне было лень встать с дивана.

15
Случайный Игрок

"Мы хотели сделать игру, но получилась Сраньфилд..."

6
dostalker

от них пришлось отказаться ибо нахрена парится, на чиле чесали жэпу 7 лет...всеравно модолошары (не в обиду модерам) все сделают за нас, и оптимизацию и контент..а мы по преколу негров наклепаем и все какбэ

Спойлер
Спойлер
4
UndecidedLionel

Торчки там все что - ли? 😂😂😂

3
-zotik- UndecidedLionel

нет, просто смотрят на гг с презрением)

0
MikuHadsune UndecidedLionel

Контрабанда *авроры* все дела.

0
Spillik

Одни и те же фотки с одними и теми же разговорами. Не надоело быть посредственными любителями повестки?

0
Mad_cloud

Накатить 100500 модов и можно будет играть

2
Юрец Одесса

Главная идея это оптимизация, и говорить что в игре есть проблемы.

1
B e s i k

Глядя на этот кал года очень хочется чтобы они отдали проект TES 6 студии СидиПроджект или Асобо.Я не верю Бесезде она обязательно угробит Свитки 6 нет никакой надежды что выйдет игра десятилетия.Контора ослов.

1
cuckold

Модеры допилят, году так, к 2035

1
PuserG

Блин, весь этот расизм, жестокость, насилие мира ТЕС в стиле СидиПроджект были бы нереально крутыми. Запоминающиеся герои, отличные диалоги, хороший сюжет. Это было бы бомбически.

0
Ardolon

Лол, Проджектам после киберпанка тоже веры никакой, старфилд и то больше понравился хоть и хуже предыдущих игр Беседки.

-2
Spillik Ardolon

Пегач сейчас в другую сторону воюет, у них своя правда.

0
юрий uuuuu

Ага отмазки пошли

1
warp 37

Самый жестокий момент в игре, когда получаешь квартиру, обставляешь её ящиками, наполняешь их тем, что насобирал... а потом после сюжетного квесте возвращаешься, чтобы наполнить их ещё, а у тебя голые стены и ящики с лутом пропали.

1
Рогатый Лорд

Новости про старфилд всегда в духе: "разработчики объяснили почему игра дерьмо"

1
ChiliPepper

Готов поспорить, одна из идей была, оптимизировать игру.

1
Kerrot

Мотайте на усики

0
as1c

Тут я согласен, игра весьма себе медитативная. Не шедевр куча проблем и поломанных механик, но если играть бодрячком то заходит, если устал реально вырубает.

-1
JustA_NiceGuy

Cyberpunk действительно был хорошим на старте. А тут... недоразумение))

-1
MunchkiN 616

веселый смех в зале. может сюжет в основном. но когда у меня перед носом исчезла угнанная, припаркованная тачка я понял что это не баг фича. игра на сарте позиционировалась как провал тысячелетия.

0