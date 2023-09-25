У разработчиков Starfield есть "большой список" вещей, которые они хотят добавить

Геймдиректор Starfield Тодд Говард поделился информацией о планах Bethesda на будущее игры, а также рассказал о поглощении компанией Microsoft.
Говард поделился подробностями в свежем выпуске подкаста AIAS Game Maker's Notebook, который ведет Тед Прайс из Insomniac.
Он отметил, что разработчики изучили отзывы и составили "большой список" того, что они хотели бы добавить в игру.
Starfield намеренно сделана так, чтобы в нее можно было играть долгое время. Bethesda на примере своих предыдущих игр поняла, что люди хотят играть в них по нескольку раз.
В связи с этим при разработке Starfield они намеренно построили ее таким образом, чтобы в нее можно было играть долгое время так, чтобы это было естественно, и продумали, как она будет выглядеть в разных точках будущего.
Разработчики решили принять тот факт, что игроки останутся с игрой на долгие годы, и решили извлечь из этого максимальную пользу. В результате они постарались создать очень хорошую базу, на которую могут опираться как сами разработчики, так и моддеры.
Говард также рассказал о поглощении Microsoft, отметив, что это было действительно естественным и очень плавным переходом, особенно со стороны разработчиков.
Он добавил, что Bethesda уже привыкла к сотрудничеству с Microsoft, так как делала с ней несколько эксклюзивных проектов. Они оказались отличными партнерами, и Bethesda очень довольна приобретением и тем, как Starfield выиграла от этого.
Игра, вышедшая для ПК и Xbox Series X|S, уже набрала более 10 миллионов игроков с момента запуска.
У разработчиков Starfield есть "большой список" вещей, который они хотели бы, чтобы моддеры добавили ©
Ну так-то да, Тодд мог бы накидать список того что хотят добавить и моддеры со словами: "Беседка все равно натворит фигни" делают все за них. Профит.
Так надо было программу для создания модов, быстрей выкатывать, они и тут обделались.
Убрать загрузки между планетами, станциями, кораблями, входами, выходами? Ах мечта, мечта.
Может они хотят добавить в игру что то интересное и не душное? Ах мечта, мечта.
Чёт не похоже
По моим наблюдениям, кто хотел пройти - уже прошли, включая все доп квесты. Если отталкиваться от цифр с howlongtobeat, то контента в ней меньше, чем в Скайриме в 2 раза, да даже меньше, чем в Фоле 4, хотя это сама по себе не очень большая игра. Короче, пока не особо понятно, что в ней делать долгое время
если бы tool kit выдлжили бы или от фолыча можно было бы прикрутить то все давно исправили а так до 24 года ждать по факту полный релиз игры в 24 году как и CP77 в 23
Вот от куда бесконечная беготня по голым планетам на своих двоих и не надо им транспорта давать и по больше заданий метнуться кабанчиком через пол вселенной…..))
Ну, ждём версию 2.0 через пару лет...