Поскольку дата выхода Starfield продолжает стремительно приближаться, разработчики объединились с компанией, занимающейся продажей товаров, чтобы создать новые стильные вещи. Теперь вы можете носить свою собственную куртку-бомбер Starfield, напоминающую униформу NASA.
Эта куртка из 100% полиэстера с вышивкой на спине, нашивками, полетной биркой и контрастными манжетами - идеальный способ продемонстрировать свою любовь к "Созвездию". Цвет куртки - приятный темно-синий, который компания Insert Coin, производящая одежду по мотивам видеоигр, назвала "Constellation Blue". Куртка уже доступна для предзаказа на сайте Insert Coin и обойдется в $84,66. Поскольку речь идет о предзаказе, можно ожидать, что куртка будет доставлена в середине или конце сентября.
У Starfield появилась официальная куртка-бомбер©
Поскольку дата выхода Starfield продолжает стремительно приближаться, разработчики объединились с компанией, занимающейся продажей товаров, чтобы создать новые стильные вещи. Теперь вы можете носить свою собственную куртку-бомбер Starfield, напоминающую униформу NASA.
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