У Starfield появился официальный скейтборд, но разные детали надо докупать отдельно ©

Сможем ли мы выполнять трюки на скейтборде на 1000 планетах? Сложно сказать, но Bethesda хочет, чтобы игроки уже могли начать тренироваться. В магазине корпорации появился настоящий скейтборд на тему Starfield.

Студия хочет использовать интерес к своему продукту, и мы можем ожидать, что в ближайшие несколько недель на полках магазинов появятся различные гаджеты или устройства, напоминающие игрокам о скором выходе игры.

Ситуация, однако, забавная, поскольку в официальном магазине студии появился Starfield Aerial Skate Deck - за 75 долларов игроки могут приобрести скейтборд на тему Starfield. Точнее только сама доска, а колеса и другие детали нужно будет покупать отдельно.

Трудно сказать, будет ли такое предложение тепло принято широкой публикой, но вполне вероятно, что самые большие поклонники Bethesda обязательно решат потянуться за этим предложением.