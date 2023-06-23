Starfield 06.09.2023
8 568 оценок

У Starfield появился официальный скейтборд, но разные детали надо докупать отдельно

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butcher69
Новости

Сможем ли мы выполнять трюки на скейтборде на 1000 планетах? Сложно сказать, но Bethesda хочет, чтобы игроки уже могли начать тренироваться. В магазине корпорации появился настоящий скейтборд на тему Starfield.

Студия хочет использовать интерес к своему продукту, и мы можем ожидать, что в ближайшие несколько недель на полках магазинов появятся различные гаджеты или устройства, напоминающие игрокам о скором выходе игры.

Ситуация, однако, забавная, поскольку в официальном магазине студии появился Starfield Aerial Skate Deck - за 75 долларов игроки могут приобрести скейтборд на тему Starfield. Точнее только сама доска, а колеса и другие детали нужно будет покупать отдельно.

Трудно сказать, будет ли такое предложение тепло принято широкой публикой, но вполне вероятно, что самые большие поклонники Bethesda обязательно решат потянуться за этим предложением.

-8
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
digitalkid

Первая же фотка из магазина скейтбордов)

8
polyhedral

бомбить будут все, кто не в курсе, что это норма.

1
digitalkid polyhedral

типа как узнать, что чел никогда не покупал скейтборд)

1
Dikiy_Bill
У Starfield появился официальный скейтборд, но разные детали надо докупать отдельно

Если закрыть форточку, то это дека, а не скейт. Скейт, как и комп, многие собирают из отдельных частей

4
Artery Kaulitz

Даже скейт продаётся с DLC...

3
hpi

Максимальная скорость передвижения ограничена 30 кадрами в секунду.

2
TAPAKAH222

Это что, такая аллегория на игру? Типа игра бесполезная доска, а чтобы она поехала, нужно покупать DLC или ждать моды (колеса)?

0
Eddward West

и ехать будет со скоростью 30 метров в час, для погружения)))

0
0ncnjqybr

Утешительный приз для недовольных фанов. Не добавили транспорта, так хоть на скейте покатайтесь.

0
warp 37

Ну и зачем он надо?

0
Кей Овальд

Это точно не Панорама?

-1
I I I I I

Норм, радужно так

-2
Gector17792020

Скейт ЛГБТ даже

-2