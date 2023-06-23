У Starfield появился официальный скейтборд, но разные детали надо докупать отдельно

Сможем ли мы выполнять трюки на скейтборде на 1000 планетах? Сложно сказать, но Bethesda хочет, чтобы игроки уже могли начать тренироваться. В магазине корпорации появился настоящий скейтборд на тему Starfield.
Студия хочет использовать интерес к своему продукту, и мы можем ожидать, что в ближайшие несколько недель на полках магазинов появятся различные гаджеты или устройства, напоминающие игрокам о скором выходе игры.
Ситуация, однако, забавная, поскольку в официальном магазине студии появился Starfield Aerial Skate Deck - за 75 долларов игроки могут приобрести скейтборд на тему Starfield. Точнее только сама доска, а колеса и другие детали нужно будет покупать отдельно.
Трудно сказать, будет ли такое предложение тепло принято широкой публикой, но вполне вероятно, что самые большие поклонники Bethesda обязательно решат потянуться за этим предложением.
Первая же фотка из магазина скейтбордов)
бомбить будут все, кто не в курсе, что это норма.
типа как узнать, что чел никогда не покупал скейтборд)
Если закрыть форточку, то это дека, а не скейт. Скейт, как и комп, многие собирают из отдельных частей
Даже скейт продаётся с DLC...
Максимальная скорость передвижения ограничена 30 кадрами в секунду.
Это что, такая аллегория на игру? Типа игра бесполезная доска, а чтобы она поехала, нужно покупать DLC или ждать моды (колеса)?
и ехать будет со скоростью 30 метров в час, для погружения)))
Утешительный приз для недовольных фанов. Не добавили транспорта, так хоть на скейте покатайтесь.
Ну и зачем он надо?
Это точно не Панорама?
Норм, радужно так
Скейт ЛГБТ даже