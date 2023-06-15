У Starfield уже есть отрицательный отзыв на Metacritic ©

На Metacritic появилась отрицательная пользовательская рецензия на Starfield, несмотря на то, что игра выходит только в сентябре.

Недавно пользователь Metacritic под ником Joppsta360 оставил рецензию на Starfield, написав, похоже, своеобразную диатрибу против Bethesda и ее исполнительного продюсера Тодда Говарда. Хотя неизвестно, играл ли этот человек в игру на самом деле, он также оставил отрицательные отзывы на Diablo 4, поставив каждой игре ноль. Похоже, что пользователь негодует по поводу микротранзакций в Diablo 4, даже если они ограничиваются косметикой. Рецензия Joppsta360 на Starfield подразумевает, что это разочаровывающий проект. К слову, рецензия уже была удалена с платформы.

Вероятно, можно с уверенностью предположить, что эта предварительная негативная рецензия лишена сути, но можно лишь строить догадки благодаря анонимности платформы Metacritic. По словам главы Xbox Мэтта Бути, в Starfield меньше всего ошибок, чем в любой другой игре Bethesda. Если слова Бути правдивы, это, конечно, порадует фанатов Bethesda, которые надеялись, что превращение студии в первую величину Microsoft приведет к более строгому контролю качества, но фанатам придется подождать и убедиться в этом самим. В любом случае, голос человека, возглавляющего Xbox Game Studios, более авторитетен, чем мнение случайного пользователя на Metacritic.

Неясно, о чем, по мнению этого конкретного пользователя Metacritic, лжет Тодд Говард. Говард неоднократно упоминал Starfield, в какой-то момент сравнив ее с Red Dead Redemption 2 по тому, как протекает игровой процесс. Несмотря на это, лучше не вчитываться в такие отзывы пользователей слишком глубоко; хотя они могут быть полезны для игроков, решающих, стоит ли им играть в ту или иную игру, обычно довольно легко определить, искренни они или нет.