У Starfield уже есть отрицательный отзыв на Metacritic

На Metacritic появилась отрицательная пользовательская рецензия на Starfield, несмотря на то, что игра выходит только в сентябре.
Недавно пользователь Metacritic под ником Joppsta360 оставил рецензию на Starfield, написав, похоже, своеобразную диатрибу против Bethesda и ее исполнительного продюсера Тодда Говарда. Хотя неизвестно, играл ли этот человек в игру на самом деле, он также оставил отрицательные отзывы на Diablo 4, поставив каждой игре ноль. Похоже, что пользователь негодует по поводу микротранзакций в Diablo 4, даже если они ограничиваются косметикой. Рецензия Joppsta360 на Starfield подразумевает, что это разочаровывающий проект. К слову, рецензия уже была удалена с платформы.
Вероятно, можно с уверенностью предположить, что эта предварительная негативная рецензия лишена сути, но можно лишь строить догадки благодаря анонимности платформы Metacritic. По словам главы Xbox Мэтта Бути, в Starfield меньше всего ошибок, чем в любой другой игре Bethesda. Если слова Бути правдивы, это, конечно, порадует фанатов Bethesda, которые надеялись, что превращение студии в первую величину Microsoft приведет к более строгому контролю качества, но фанатам придется подождать и убедиться в этом самим. В любом случае, голос человека, возглавляющего Xbox Game Studios, более авторитетен, чем мнение случайного пользователя на Metacritic.
Неясно, о чем, по мнению этого конкретного пользователя Metacritic, лжет Тодд Говард. Говард неоднократно упоминал Starfield, в какой-то момент сравнив ее с Red Dead Redemption 2 по тому, как протекает игровой процесс. Несмотря на это, лучше не вчитываться в такие отзывы пользователей слишком глубоко; хотя они могут быть полезны для игроков, решающих, стоит ли им играть в ту или иную игру, обычно довольно легко определить, искренни они или нет.
Какая-то позорная новость. Выжимают инфоповод некоторые новостники из любой ерунды, не имеющей никакого значения. Зачем таким контентом сайт уродовать?
Бонусы не пахнут
И 10 коментов за 20 минут.. ничему жизнь не учит))
переводить скрин мы конечно не будем.
продолжай в том же духе. дно близко)
В любом случае, голос человека, возглавляющего Xbox Game Studios, более авторитетен, чем мнение случайного пользователя на Metacritic.
Как мнение человека, чьё благосостояние зависит от успеха этого продукта, может вообще оцениваться как "авторитетное или нет"...
Если видите "новость" об одном комментарии, то помните:
да мы и так знаем) он и на аву "мусорную панду" поставил не просто так.
Тролль нашёл новый способ прославиться.🤣
Ууу, удаляют неугодные отзывы, продажный метакритик
Если вкратце, там написано что Тодд Говард снова лжет про Старфилд и что можно спится, если начать выпивать рюмку, каждый раз когда Тодд лжет)))
Будет шляпа,а ля ммо,убей,принеси,Собери 500 камней с планеты альфа,короче куета
Они буквально это в гемплее первым делом и показали :)