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Starfield 06.09.2023
6.8 1 128 оценок

Установлен первый рекорд в Starfield. Игру прошли всего за три часа

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Gutsz
Новости

Официальный релиз Starfield, новой игры от Bethesda Softworks, состоится только завтра, однако это не мешает игрокам уже сейчас ставить рекорды. Короткого периода раннего доступа хватило энтузиастам, чтобы досконально изучить ролевой экшен и начать спидраны. Как оказалось, для полного прохождения масштабной Starfield вместе со всеми её экранами загрузки будет достаточно всего трех часов.

Первым рекордным прохождением отметился спидраннер с ником Micrologist. На его счету уже есть самые быстрые прохождения шутера Doom Eternal за один час и еще одного космического экшена The Outer Worlds, на который у него ушло всего 15 минут. В случае с Starfield ему потребовалось 171 минута, то есть чуть меньше трех часов.

Больше всего времени у энтузиаста отнял предфинальный этап Starfield. До последней миссии нужно проделать весьма затянутый подготовительный этап и поговорить с большим количеством персонажей, что сильно затянуло прохождение. Сам рекордсмен описал свое прохождение как "тестовый забег" и надеется улучшить время уже в ближайшее время. По мнению Micrologist, игру можно полностью пройти даже меньше, чем за два часа.

Полноценный релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox. Получить копию игры в Steam можно у нас на сайте, если воспользоваться бонусами.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
askazanov

Эта поделка итак бесплатно есть где надо )))

-4
samosan

Молодец,напиши об этом еще 100 раз,ведь никто не знает.

-4
askazanov samosan

Так зачем пишут чуть ли не под каждым постом : "Получить копию игры в Steam можно у нас на сайте, если воспользоваться бонусами" ???

0
kalak47 askazanov

они просто видят что ты везде про торенты пишешь вот и напоминают что и у них можно бесплатно получить XD

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askazanov kalak47

))))))

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