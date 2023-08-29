Утечка информации о первом обновлении для Starfield указывает на поддержку портативных консолей типа Steam Deck

В последнее время, с приближением релиза Starfield, у многих игроков возник вопрос: " А можно ли будет играть в Starfield на портативных устройствах с ОС Win, например Steam Deck?", ответ нашелся благодаря утечке информации касательно первого патча игры.
Исходя из информации, которую Insider Gaming удалось обнаружить в файле обновления, в Starfield можно будет поиграть на Steam Deck. Обновление, которое получило название Starfield 1.7.23, включает в себя ряд исправлений, а также добавляет функцию виртуальной клавиатуры для тех, кто играет на Steam Deck.
Starfield будет работать на Steam Deck и ROG Ally при условии установки соответствующих драйверов, но если аппаратная конфигурация не соответствует минимальным требованиям, возможно снижение производительности.
В то же время многие игроки считают, что из-за того, что Starfield является требовательной к ПК, и при этом объем файлового архива игры достигает почти 140 Гбайт, то игра будет плохо работать на портативных компьютерах под управлением ОС Windows или не сможет вообще запуститься.
Ранее глава Bethesda Тодд Говард в одном из интервью весьма туманно высказался по этому вопросу, ограничившись фразой, что обсудит его в ближайшем будущем.
Отлично! В следующие выходные можно с дивана не вставать.
Да, только загвостка в том что в минимальных требованиях игры стоит 1070ti а на steam deck как пишут в интернете, аналог дискретной GeForce 660ti. Я не особо разбираюсь но что то мне подсказывает, не потянет.
Только стоит учитывать, что в системных требованиях обычно указывают 1080р60, а не 800р30 и они пишутся наобум, как правило.
Вон, сейчас в Saints Row играю на высоких-ультра с 30+ FPS. А там в системных требованиях GTX 970/RTX 3080 Ti.
Какая ещё 660ti, чушь не неси. У дека ГП уровня 1050-1050ti, но производительность порой даже выше, за счёт оптимизации стимОС и 16гб ддр5 памяти.
Я сразу сказал что не разбираюсь, притенции к googl, он мне выдал такую информацию. Я только рад буду если игра будет идти стабильно.
Слух: Sony купила Майкрософт. Старфейлд выйдет на PS5.