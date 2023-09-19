Пока многие игроки еще продолжают изучать возможности космического ролевого экшена Starfield, разработчики проекта уже готовят продолжение. В сеть попали некоторые внутренние документы Bethesda Softworks, где был утвержден план выпуска будущих игр от студии до 2030 года. Как оказалось, разработчики еще до релиза Starfield утвердили сиквел. Полноценная вторая часть Starfield может выйти в 2029 году.
Утечка документации Bethesda произошла на фоне судебного разбирательства между Федеральной торговой комиссией и Microsoft из-за покупки Activision Blizzard. В ходе продолжающегося заседания в открытый доступ было опубликовано множество документов, которые уже раскрыли разработку Dishonored 3 и других игр. Вместе с ними также всплыл утвержденный план релизов Bethesda на десять лет вперед.
Согласно документам, Bethesda планировала выпустить Starfield в 2021 году, однако из-за технических проблем и давления со стороны Microsoft игру перенесли на несколько лет. Сиквел космической RPG был запланирован к релизу уже в 2025 году, но затяжная разработка первой игры сместила даты. Ожидается, что Starfield 2 теперь выйдет в промежутке между 2027 — 2029 годами. Учитывая темпы разработки в Bethesda, 2029 год кажется наиболее логичным годом для релиза продолжения.
Утечка в 2079 году выйдет Elder scrolls 9
Если им нейросети не помогут будут игры делать по 10 лет судя по текущей тенденции увеличения сроков разработки
Как раз первый Старфилд допилят к этому году
Утечка из туалета что ли?
Утечка мозгов из неокрепших умов блохеров пегача, которым везде мерещатся сливы, утечки и прочая "секретная" инфа.
еще больше пустой генерации и загрузок 🤡
кто то сдохнет к этому времени Уже)
Лучше бы эту до ума довели
Смешат честной народ )))
Оч смешно, тут первую часть доделывать до 2030 года, а они насчёт второй рот открывают
Не утечка, а протечка.
"Утечка: в 2029 году выйдет полноценное продолжение Starfield "
Выйдет не продолжение а полноценный Старфилд каким должен быть.А тем временем тусите в какашнобета версии Старфилда до 2029г.Вот что оно такое.
А вот и игроделы :
Продолжение чего? Купи и не скупись?
К 30-му году Свитки 6 должны выйти
Не думаю. Тес 6 скорее всего выпустят только к 28 году. А там насколько известно в планах у беседки фоллаут 5, возможно гдето к 32 году сделают. Если и будет старфилд 2 то наверно не раньше 36 года. Хотя мне больше старфилд понравился чем серия фолычей от беседки, из серии фоллаут любимый как был второй частью так и остался, и я бы именно вторую часть старфилда хотел бы увидеть.
А можно данный ...... выпустить в 2129? Ну что б Я точно до этого не дожил(сердце слабое)
То у них и игры стали такие дорогие, потому что слишком много времени стали тратить на эти их никому не нужные тысячи планет с огромными мирами и тонной контента типа принеси-подай и собери миллион различный камней...
И на**я оно надо?
Речь скорее о Anniversary Edition
Просто представьте,скольких из тех кто прочтет этот пост,не будет в живых по разным причинам ?!
На фоне свежих впечатлений от оригинальной части, утечка такого рода могла выйти только из зала суда, но никак не маркетингового отдела)