Утечки информации о Starfield разочаровали одного из сотрудников Bethesda ©

Ни для кого не секрет, что последнее творение компании Bethesda, Starfield, является предметом всеобщего внимания. Каждый фанат в игровой сфере с нетерпением ждет выхода этой космической ролевой игры. Это чувствуется и в теориях, которые строят фанаты, и в оживленных дискуссиях в социальных сетях, и даже в высказываниях популярных личностей, таких как, например, Post Malone и другие.

Однако в течение нескольких недель, предшествующих торжественной презентации Starfield, которая состоится 6 сентября, ощущается некая напряженность. Основу этой напряженности составляют утечки информации. От скриншотов внутриигровых сообщений до чьих-то мыслей после первых 15 часов, которые должны быть под NDA, и, что особенно примечательно, подробностей об игровых достижениях - несанкционированное и очень раннее раскрытие информации вызвало неоднозначную реакцию.

С одной стороны, утечки не вредны. По крайней мере, пока. Последние подробности не нарушают сути игры - геймерам еще предстоит убедиться в этом на собственном опыте. Однако такая точка зрения не является универсальной. Очевидно, что по мере приближения дня релиза будет появляться все больше утечек, которые могут испортить ключевые сюрпризы, тщательно продуманные командой Bethesda.

В своем заявлении, вызвавшем широкий резонанс, Мэтт Фрэри, директор Bethesda по связям с общественностью, откровенно высказал свое неприятие подобных утечек.

Не касаясь непосредственно Starfield, он нарисовал яркую картину: Тщательные усилия, которые разработчики вкладывают в любой проект, могут быть сведены на нет необоснованными разоблачениями. Однако в эпоху, когда информация является валютой, крупные издания часто используют утечки в обход эмбарго, наживаясь на ненасытной жажде публики получить свежую сенсацию.

Однако обвинять издания в том, что они выполняют свою работу, тоже неправильно. Корень проблемы кроется в другом - в методах шифрования Bethesda Game Studio и/или в ее решении предложить предварительную загрузку на столь раннем этапе, предположительно в попытке получить отзывы до даты выхода Starfield в раннем доступе.

Что еще хуже, Bethesda, похоже, раздает пресс-копии малоизвестным личностям, даже с непроверенным послужным списком. Не исключено, что кто-то рискнет нарушить NDA, не зная о последствиях, и все ради того, чтобы стать популярным.

С момента анонса Starfield шутили, что это типичная игра Bethesda - потрясающий опыт с ожидаемой долей ошибок и проблем. Но те, кто достаточно смел, чтобы проникнуть в недра космоса, на территорию, полную спойлеров, обнаружат, что о проблемах игры в утечках говорится очень мало, если вообще говорится.

В этом случае непреднамеренные утечки служат потенциальным и, что более важно, органичным маркетинговым инструментом. Можно даже утверждать, что Bethesda сама сливает некоторые подробности. Скорее всего, этого не происходит, но, как видно, это не исключено - чем больше людей говорят о Starfield, тем лучше, в конце концов.

Для игрового сообщества утечки могут вызывать смешанные чувства: восторг от получения первых сведений или разочарование от того, что ключевые моменты были испорчены. Но для разработчиков они представляют собой нарушение доверия и потенциальную угрозу многолетнему труду.

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