В Англии заметили первые автобусы с рекламой Starfield ©

В марте Bethesda подтвердила дату выхода Starfield. Игра дебютирует в самом начале сентября, но, как выясняется — корпорация не намерена экономить на рекламе. Уже сегодня в Англии появились первые автобусы, рекламирующие звездные приключения.

Starfield, несомненно, является одной из самых важных премьер этого года. Эта новая ИС от создателей серии Fallout и The Elder Scrolls, поэтому, по крайней мере, на бумаге мы можем ожидать гигантскую игру, которая предложит обширные системы и интригующий сюжет. Трудно сказать, как в итоге будет выглядеть игра, но, как видите, Bethesda хочет убедиться, что игроки будут готовы к новой вселенной.

В Англии пущены первые автобусы, обклеенные рекламой Starfield, что не особо удивительно, но здесь следует отметить одну очень важную деталь — приключение будет доступно всего через 134 дня.

Новую информацию о Starfield поведуют 11 июня, так как в этот день состоится большое игровое шоу Starfield Direct и Microsoft. Игра Bethesda получит отдельное мероприятие.