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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.8 6 092 оценки

В британский розничный чарт вернулась Starfield

butcher69
Новости

Был представлен свежий чарт розницы Великобритании за неделю со 2 по 8 июня 2024 года.

В нем не произошло крупных изменений. Hogwarts Legacy, получившая 6 июня обновление с фоторежимом, сохранила за собой первое место.

EA Sports FC 24, благодаря бесплатному обновлению в честь Чемпионата Европы 2024 года, поднялась на вторую строчку. Ремейк Paper Mario: The Thousand-Year Door, который на прошлой неделе был на втором месте, опустился на третье. В остальном топ-10 остался прежним.

Стоит отметить, что Starfield вновь появилась в нем после демонстрации на последней презентации Xbox (на 11-м месте.

  1. Hogwarts Legacy
  2. EA Sports FC 24
  3. Paper Mario: The Thousand-Year Door
  4. Marvel’s Spider-Man 2
  5. Mario Kart 8 Deluxe
  6. F1 24
  7. Super Mario Bros. Wonder
  8. Minecraft
  9. Grand Theft Auto V
  10. Assassin’s Creed Mirage
-1
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Будем откровенны, это никого не удивляет. Потому как там постоянно фифа в топ 1

1
HiRuKo14

Так вы же нам только что рассказывали, о том что модеры забросили старфилд из за "платных модов" которые были всегда и в скайриме и в Fallout 4, а теперь как вы это будите объяснять?)

1
Алан Битаров

Это официально одобренные беседкой. Можно спокойно через Нексус накачать сторонних или те же платные, только бесплатно. Это консольщикам придется платить.

0
HiRuKo14 Алан Битаров

Я это и так знаю, но на PG только что вышла новость о том что якобы модеры и игроки отказываются играть и делать моды на старфилд, а теперь приходит новость что старфилд опять попал в топ, и вот я и спрашиваю не видят ли авторы противоречий в своих утверждениях.

0
Djiggalag

Будем честны, релиз инструментария вдохновил игроков, такой комьюнити базы моделов как у Беседки нет ни у одной другой игровой компании.

0