В британский розничный чарт вернулась Starfield

Был представлен свежий чарт розницы Великобритании за неделю со 2 по 8 июня 2024 года.
В нем не произошло крупных изменений. Hogwarts Legacy, получившая 6 июня обновление с фоторежимом, сохранила за собой первое место.
EA Sports FC 24, благодаря бесплатному обновлению в честь Чемпионата Европы 2024 года, поднялась на вторую строчку. Ремейк Paper Mario: The Thousand-Year Door, который на прошлой неделе был на втором месте, опустился на третье. В остальном топ-10 остался прежним.
Стоит отметить, что Starfield вновь появилась в нем после демонстрации на последней презентации Xbox (на 11-м месте.
- Hogwarts Legacy
- EA Sports FC 24
- Paper Mario: The Thousand-Year Door
- Marvel’s Spider-Man 2
- Mario Kart 8 Deluxe
- F1 24
- Super Mario Bros. Wonder
- Minecraft
- Grand Theft Auto V
- Assassin’s Creed Mirage
Будем откровенны, это никого не удивляет. Потому как там постоянно фифа в топ 1
Так вы же нам только что рассказывали, о том что модеры забросили старфилд из за "платных модов" которые были всегда и в скайриме и в Fallout 4, а теперь как вы это будите объяснять?)
Это официально одобренные беседкой. Можно спокойно через Нексус накачать сторонних или те же платные, только бесплатно. Это консольщикам придется платить.
Я это и так знаю, но на PG только что вышла новость о том что якобы модеры и игроки отказываются играть и делать моды на старфилд, а теперь приходит новость что старфилд опять попал в топ, и вот я и спрашиваю не видят ли авторы противоречий в своих утверждениях.
Будем честны, релиз инструментария вдохновил игроков, такой комьюнити базы моделов как у Беседки нет ни у одной другой игровой компании.