В честь 31-летия DOOM для Starfield вышел уникальный тематический квест с броней Палача Рока

Разработчики из студии Bethesda подготовили небольшой, но приятный сюрприз для своих поклонников. Для научно-фантастической ролевой игры Starfield был выпущен специальный мини-квест, посвящённый 31-летию серии DOOM. Bethesda Game Studios совместно с Kinggath Creations добавили в игру контент, который воссоздает атмосферу того самого культового шутера.

Квест предлагает игрокам разобраться в странных событиях, связанных с исчезновением группы наёмников, которые столкнулись с чем-то по-настоящему зловещим. Сюжет отправляет игроков в эпическое приключение, где предстоит остановить силы зла, угрожающие обжитым системам.

В награду за выполнение задания вы получите космическую броню, вдохновлённую Преторианским костюмом из DOOM, а также культовые виды оружия — Super Shotgun и Crucible Blade. Кроме того, в игру добавлены шесть новых плюшевых фигурок, которые можно найти, а затем использовать для украшения своих баз, домов или кораблей.

Квест становится доступен через терминалы SSNN в крупных городах, таких как Новый Атлантис, Аквила, Сидония или Неон. Важно отметить, что, несмотря на опасения игроков, весь контент предоставляется бесплатно. Новое задание можно получить в "Создания" через внутриигровое меню или прямо на официальном сайте.