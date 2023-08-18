В файлах ПК-версии Starfield не нашли признаков поддержки технологий Nvidia DLSS или Intel XeSS

Предварительная загрузка Starfield началась вчера, и она уже дает новые представления о предстоящей ролевой игре, несмотря на то, что в нее еще нельзя играть. К сожалению, анализ данных, похоже, подтвердил опасения, что Starfield на релизе останется без технологий апскейлинга Nvidia DLSS или Intel XeSS.
Поскольку AMD была объявлена эксклюзивным партнером Starfield на ПК, многие предположили, что это означает, что игра Bethesda будет поддерживать только технологию FidelityFX Super Resolution. Хотя внедрение других технологий повышения разрешения, естественно, требует участия разработчиков, нет никаких причин, по которым конкурирующие варианты не могут сосуществовать друг с другом.
По словам пользователя Twitter Sebasti66855537, в файлах предварительной загрузки Starfield нет никаких признаков Nvidia DLSS или Intel XeSS. Он поделился скриншотом расширенной папки установки игры, на котором нет ни малейшего следа зеленой или синей команды.
Ни AMD, ни Bethesda пока не подтвердили, что Starfield будет поддерживать только FSR, но многие очень надеются, что это не так. Такие технологии, как Nvidia DLSS Frame Generation, значительно повысили бы производительность Starfield, даже если бы они пока оставались эксклюзивными для видеокарт серии GeForce RTX 40.
Вопрос. А кто-нибудь изучал файлы локализации? Там точно нет Ru-сабов? Если нет, то уже начали перевод?
Обходимся без русского языка
Машинный от нейронки за пару часов сделают.
Файлы локализации в архиве типа BA2. Если его расковыряют, то там можно будет найти txt с переводом интерфейса. А вот язык всего остального определяется записями в плагинах esm/esp. На каком языке они там прописаны, на таком они и будут в игре. И да, у игры может быть только один язык. Чтобы его поменять нужно заново качать другие плагины.
Это же с сайта, а не из игры
С отношением Bethesda Game Studios онаже Microsoft к России ждать локализации не стоит
Если фср на хбокс выдаёт только 30фпс, то с производительностью в игре без фср полагаю будут проблемы, а врубать его точно не хочется
Ирония в том, что ДЛСС придумали и продвигали для того, чтобы запускать игры с лучами в 4к с выходом 2000-й серии в 2018 году, но потом дошло до того, что народ стал юзать этот длсс в 1080 p без лучей. Забавно это выглядит как-то, так как показывает что оптимизон у современных игр полное днище и разрабы уже совсем полностью забили на оптимизацию, что приходится включать длсс даже без лучей и офигивать от мыла и артефактов длсс в 1080p. при этом не сказать что графон игр 2022-2023 ушел далеко вперед от 2018-2019 года., всё тот же самый обычный консольный графон.
к сожалению такая тенденция наблюдается.
2080+длсс для игры в 1080р - это насмешка на игроками, прямое предложение хавать недоделки
Не совсем, придумали его что бы хоть как то с лучами играть, в итоге разрабы так приисполнились чувствами что теперь и без лучей и далеко не в 4к длсс ой какой не лишний, а теперь вот генерация кадров появилась и что то мне совсем боязно за будущее игры и их оптимизацию.
О нит снова новость.
Амд очередную игру поганят своим эксклюзивом, будет дичь как с ЗВ, нормального фпс не увидим.
Это решение руководства Бефесды.
Эксклюзив не может быть бесплатным, одни денюжки дали другие взяли.
нормального фпс не увидим т.к. нет оптимизации, а не из-за амд