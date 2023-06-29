В Forza Horizon 5 разработали дизайн тюнинга для машины в стиле Starfield ©

Starfield от Bethesda Softworks без сомнения является самой ожидаемой игрой этого года. Невероятный хайп вокруг игры не обошел стороной даже фанатов гоночных симуляторов, которые обычно прохладно относятся к проектам другого жанра. Так, благодаря возможностям Forza Horizon 5 они продемонстрировали, как сильно желают увидеть релиз Starfield, разработав уникальных дизайн тюнинга для машины.

Дизайн был разработан геймершей под ником epictreasure1 из Австралии. Девушка использовала встроенный редактор для уникальных дизайнов в Forza Horizon 5, чтобы превратить автомобиль со скучной раскраской в тематически оформленный под Starfield гоночный болид.

Используя лишь официальные логотипы Starfield и подобрав правильную расцветку, ей удалось весьма точно отобразить узнаваемый дизайн ожидаемой RGP. Тюнинг получился настолько качественным, что некоторые пользователи перепутали его с официальным дополнением для Forza Horizon 5.

Starfield выйдет 6 сентября для Xbox Series X/S и ПК.