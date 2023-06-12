В GamesVoice объяснили, почему не будут переводить Starfield на русский язык

После презентации Starfield Direct, о которой мы подробно рассказали в расширенном материале, Bethesda объявила системные требования и открыла предзаказы грядущей космической RPG. Судя по странице в Steam, в игре не будет поддержки русского языка ни в каком виде — но не исключено, что ситуацию к дате релиза может измениться.

В студии GamesVoice, которая занимается неофициальной локализацией видеоигр, в свою очередь, отметили, что не будут заниматься переводом Starfield. Там отметили, что на проект с таким объемом материала нужно как минимум 10 млн рублей и не менее четырех лет работы. Тем не менее в GamesVoice уверены, что энтузиасты в любом случае выпустят текстовый перевод новой игры Bethesda.

Релиз Starfield намечен на 6 сентября. Экшен-RPG будет доступна на PC, Xbox Series X|S, а также в день релиза появится в Game Pass.