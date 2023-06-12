В GamesVoice объяснили, почему не будут переводить Starfield на русский язык

После презентации Starfield Direct, о которой мы подробно рассказали в расширенном материале, Bethesda объявила системные требования и открыла предзаказы грядущей космической RPG. Судя по странице в Steam, в игре не будет поддержки русского языка ни в каком виде — но не исключено, что ситуацию к дате релиза может измениться.
В студии GamesVoice, которая занимается неофициальной локализацией видеоигр, в свою очередь, отметили, что не будут заниматься переводом Starfield. Там отметили, что на проект с таким объемом материала нужно как минимум 10 млн рублей и не менее четырех лет работы. Тем не менее в GamesVoice уверены, что энтузиасты в любом случае выпустят текстовый перевод новой игры Bethesda.
Релиз Starfield намечен на 6 сентября. Экшен-RPG будет доступна на PC, Xbox Series X|S, а также в день релиза появится в Game Pass.
На мой взгляд логичным и правильным с нашей стороны (со стороны россиян)будет не покупать и не играть в эту игру.Хотя бы до окончания конфликта и обшей нормализации отношений с западом.Я ее ждал,нравятся беседковские игры.Но если нам запрещают покупать,убирают язык…Не углубляясь в хитросплетения геополитики,нас считают неправыми,хотят ,чтобы мы задумались над своим поведением,исключают из своего культурного пространства .На мой взгляд нужно набраться достоинства и ответственности ,и прожить эту ситуацию так,как она предлагает.
"Свой - вражеский" компьютер заодно уничтожь. А то как-то жиденько забастовка проходит, всего-то одна игра...
Почему забастовка?Нам запрещают играть,мне ничего специально делать не надо.Не надо стучаться лбом в дверь,которую закрыли,предварительно лично сказав,что именно вас мы просим сюда не приходить.
Это лучше, чем: "Нам не продают их плохие игры?! Как так?!"; "Нам ещё и не переводят?! Как так?!"; "Ещё и аккаунты блокируют за обход?! Как так?!"; "Надо обидеться! Громко!"
Нуууу, типа одну игру они могут потерпеть, но не все же... Тем более отказаться от всего западного...
Я политикой не интересуюсь(с)
Тонкий намёк, что сборы нужно открывать уже сейчас. А стоит ли этого игра - хз....
Нафига вообще рус озвучка такому проекту? Текстового перевода было бы вполне достаточно
Ну дык и текстового не будет...
Да сделают текст через переводчик
Очевидно, чтобы не читать тонны текста.
Сейчас механические переводы на хорошем уровне, в ЗВ даже и не поймёшь что механический.
10 миллионов и 4 года? Они по одному слову в день озвучивают?
Ты себе объем работы с таким количеством текста и Нпц как в Старфилде вообще можешь представить?
Fallout 4 это не они были...
Там Strategic Music, которые собрали деньги и поехали отдыхать
Ах-ха-ха ! Толстый намёк на тонкие обстоятельства ! Да всё они будут делать. Дадут об этом объяву и кинут реквизиты для перечисления денег. Люди им донатами помогут не скупясь.
Очень вряд ли, что они смогут такую сумму "поднять". А даже если бы собрали, несколько лет тратить на один проект? Сомнительное удовольствие. Это еще нужно учитывать дальнейшие дополнения, которые Тодд любит выпускать, так что на озвучку ни единого шанса.
А потом окажется, что русский текстовый перевод был, но его убрали, однако какой-то уборщик сохранил его на флэшке и выложит на GitHub...
Странное заявление, когда как самой игры еще в релизе нет и узнать об объемах работ можно ток со слов разрабов и не более того.
А что странного, подсчитали объем текста заявленного разрабами и время затраченное на любую другую русификацию какой либо игры.
Губа не дура. 10 лямов...
Это копейки для такого проекта.
Не стоит удивляться такой цене. Где-то раньше говорили о примерном количестве слов в игре, и их там точно не меньше миллиона, а скорее ближе к двум. Если за каждое слово переводчики, редакторы и корректоры будут получать хотя бы по 1,5 рубля, то уже выйдет сумма в ~9 миллионов. Плюс работа менеджеров, плюс налоги, плюс на пиво...
А вот в плане времени они, конечно, загнули. Вполне можно уложиться за полтора-два года, а если очень захотеть, то и за год.
150к строк текста. Хз сколько это слов.
Мне и нейросеточного перевода хватит за глаза
Fargus достаточно быстро перевели 3 ES. Качество было говененькое, но понятно было. А тут..............
Пусть лучше Алан Вейк 2 побыстрее озвучат, лично я жду больше, да и скайрим так и не прошёл, быстро надоело.
Всё правильно, 10 мультов с этих победителей "Я скачаю с торрента" один фиг не соберешь
10 лямов это копейки для такой работы тут лямов 50 надо чтоб перевели
Зато можно будет английский подучить
10 миллионов на что ? На актёров ? Так озвучте чере cybervoice. Хотя эта контора гoвноедов зачем им выпускать быстрый дешёвый перевод если можно вообще не чё не выпускать задирая цену
Вероятно они придерживаются принципа адекватных людей. а именно, делать хорошо или не делать вовсе. именно поэтому всевозможные закадровые, роботизированные и т.д. варианты озвучки даже не рассматриваются.
Но ты конечно же в любое время можешь взять инициативу в свои руки и сделать дешевле, лучше и быстрее.
в такие шедевры играют исключительно на оригинале
Уже оценить успел?
Толста