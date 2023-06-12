Starfield 06.09.2023
8.2 512 оценок

В GamesVoice объяснили, почему не будут переводить Starfield на русский язык

Simple Jack
Новости

После презентации Starfield Direct, о которой мы подробно рассказали в расширенном материале, Bethesda объявила системные требования и открыла предзаказы грядущей космической RPG. Судя по странице в Steam, в игре не будет поддержки русского языка ни в каком виде — но не исключено, что ситуацию к дате релиза может измениться.

В студии GamesVoice, которая занимается неофициальной локализацией видеоигр, в свою очередь, отметили, что не будут заниматься переводом Starfield. Там отметили, что на проект с таким объемом материала нужно как минимум 10 млн рублей и не менее четырех лет работы. Тем не менее в GamesVoice уверены, что энтузиасты в любом случае выпустят текстовый перевод новой игры Bethesda.

Релиз Starfield намечен на 6 сентября. Экшен-RPG будет доступна на PC, Xbox Series X|S, а также в день релиза появится в Game Pass.

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-7
36
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Комментарии: 36
Ваш комментарий
Bonifacio

На мой взгляд логичным и правильным с нашей стороны (со стороны россиян)будет не покупать и не играть в эту игру.Хотя бы до окончания конфликта и обшей нормализации отношений с западом.Я ее ждал,нравятся беседковские игры.Но если нам запрещают покупать,убирают язык…Не углубляясь в хитросплетения геополитики,нас считают неправыми,хотят ,чтобы мы задумались над своим поведением,исключают из своего культурного пространства .На мой взгляд нужно набраться достоинства и ответственности ,и прожить эту ситуацию так,как она предлагает.

7
cuckold

"Свой - вражеский" компьютер заодно уничтожь. А то как-то жиденько забастовка проходит, всего-то одна игра...

-3
Bonifacio cuckold

Почему забастовка?Нам запрещают играть,мне ничего специально делать не надо.Не надо стучаться лбом в дверь,которую закрыли,предварительно лично сказав,что именно вас мы просим сюда не приходить.

0
TAPAKAH222

Это лучше, чем: "Нам не продают их плохие игры?! Как так?!"; "Нам ещё и не переводят?! Как так?!"; "Ещё и аккаунты блокируют за обход?! Как так?!"; "Надо обидеться! Громко!"

1
TAPAKAH222 cuckold

Нуууу, типа одну игру они могут потерпеть, но не все же... Тем более отказаться от всего западного...

1
cuckold Bonifacio

Я политикой не интересуюсь(с)

0
Deveron

Тонкий намёк, что сборы нужно открывать уже сейчас. А стоит ли этого игра - хз....

6
QD19

Нафига вообще рус озвучка такому проекту? Текстового перевода было бы вполне достаточно

3
abadula

Ну дык и текстового не будет...

2
FlowingNekton

Да сделают текст через переводчик

-2
FiNTroLL

Очевидно, чтобы не читать тонны текста.

1
tvorog8088 abadula

Сейчас механические переводы на хорошем уровне, в ЗВ даже и не поймёшь что механический.

0
Патриарх МакОзборн

10 миллионов и 4 года? Они по одному слову в день озвучивают?

2
Samson48

Ты себе объем работы с таким количеством текста и Нпц как в Старфилде вообще можешь представить?

0
dangerous_beast
С озвучкой был у одних уже опыт с фолаут 4...так смешно. 10лямов и 4 года работы, т.е игра выходит осенью, но если я хочу с рус озвучкой, то нужно покупать - скачать через 4 года))
2
AlexFullBeast

Fallout 4 это не они были...

Там Strategic Music, которые собрали деньги и поехали отдыхать

-1
Ивасик
Там отметили, что на проект с таким объемом материала нужно как минимум 10 млн рублей

Ах-ха-ха ! Толстый намёк на тонкие обстоятельства ! Да всё они будут делать. Дадут об этом объяву и кинут реквизиты для перечисления денег. Люди им донатами помогут не скупясь.

2
DmitriyKats

Очень вряд ли, что они смогут такую сумму "поднять". А даже если бы собрали, несколько лет тратить на один проект? Сомнительное удовольствие. Это еще нужно учитывать дальнейшие дополнения, которые Тодд любит выпускать, так что на озвучку ни единого шанса.

0
Artery Kaulitz

А потом окажется, что русский текстовый перевод был, но его убрали, однако какой-то уборщик сохранил его на флэшке и выложит на GitHub...

1
Just-a-your-King

Странное заявление, когда как самой игры еще в релизе нет и узнать об объемах работ можно ток со слов разрабов и не более того.

0
Samson48

А что странного, подсчитали объем текста заявленного разрабами и время затраченное на любую другую русификацию какой либо игры.

0
cuckold

Губа не дура. 10 лямов...

0
DmitriyKats

Это копейки для такого проекта.

0
Вахтан Кикавидзе

Не стоит удивляться такой цене. Где-то раньше говорили о примерном количестве слов в игре, и их там точно не меньше миллиона, а скорее ближе к двум. Если за каждое слово переводчики, редакторы и корректоры будут получать хотя бы по 1,5 рубля, то уже выйдет сумма в ~9 миллионов. Плюс работа менеджеров, плюс налоги, плюс на пиво...

А вот в плане времени они, конечно, загнули. Вполне можно уложиться за полтора-два года, а если очень захотеть, то и за год.

0
cuckold

150к строк текста. Хз сколько это слов.

0
Wlados3d

Мне и нейросеточного перевода хватит за глаза

-1
bubenson

Fargus достаточно быстро перевели 3 ES. Качество было говененькое, но понятно было. А тут..............

-2
tvorog8088

Пусть лучше Алан Вейк 2 побыстрее озвучат, лично я жду больше, да и скайрим так и не прошёл, быстро надоело.

-2
Hadyko

Всё правильно, 10 мультов с этих победителей "Я скачаю с торрента" один фиг не соберешь

-2
Kitocun

10 лямов это копейки для такой работы тут лямов 50 надо чтоб перевели

-5
ilyush

Зато можно будет английский подучить

-7
Кибер_Монах

10 миллионов на что ? На актёров ? Так озвучте чере cybervoice. Хотя эта контора гoвноедов зачем им выпускать быстрый дешёвый перевод если можно вообще не чё не выпускать задирая цену

-12
muxamor2011

Вероятно они придерживаются принципа адекватных людей. а именно, делать хорошо или не делать вовсе. именно поэтому всевозможные закадровые, роботизированные и т.д. варианты озвучки даже не рассматриваются.
Но ты конечно же в любое время можешь взять инициативу в свои руки и сделать дешевле, лучше и быстрее.

2
Newworld_DESTROYER

в такие шедевры играют исключительно на оригинале

-15
bysaturn

Уже оценить успел?

4
FiNTroLL

Толста

2