В новом промо-ролике Starfield рассказали о создании персонажей и их развитии по ходу игры

Трудно поверить, но мы уже почти у цели. Впервые о Starfield заговорили много лет назад, до того как у нас появились консоли последнего поколения. Но теперь, когда релиз игры состоится уже на следующей неделе, геймеры наконец-то смогут погрузиться в эту масштабную RPG от Bethesda.
И по мере приближения к этой черте - релизу игры, придуманной Тоддом Говардом, вышел свежий рекламный промо-ролик. В сообщении в Twitter разработчики Starfield кратко рассказывают о персонажах которых вы можете создать, и способы их дальнейшего улучшения по мере прохождения игры.
Для начала необходимо создать внешний вид своего персонажа. Настроить его по своему вкусу и определить, откуда он родом. С помощью фона вы даете своему герою немного истории. Но это далеко не единственная возможность настройки персонажа, которую предлагает Bethesda. После того как вы определитесь с внешним видом и биографией, вы сможете выбрать различные черты характера. Они дадут персонажу дополнительные способности или атрибуты. Некоторые из них окажутся невероятно полезными во время прохождения игры, например, доступ к особым вариантам диалога. Но и после этого постепенно будут открываться новые навыки. Соответственно, эти навыки могут еще больше расширить возможности персонажа.
Релиза Starfield состоится 6 сентября на PC и Xbox Series X/S. Для тех, кто приобрел премиум-издание, она станет доступна 1 сентября 2023 года.
трудно поверить..
но персонажи создаются и развиваются по ходу игры..
Никогда такого не было, и вот опять.
я уже соскучился по такому
невероятно, иновационно, ведь бывает же так
Уже рассказывали, давайте выпускайте игру уже !
Это даст доступ к особым вариантам диалога
Доступ к особому варианту сарказма.
реально вместо того, чтоб показать людям чисто геймплей они показывают припудренные отрывки того, что уже мы видели 100500 раз
Только человеческая расса? Мейби другие?! Например эльфа как в бг3 или непонятного динозавра?!