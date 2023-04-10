В общей сложности 2 часа: Стало известно точное время презентаций Xbox Games Showcase и Starfield Direct ©

В Твиттере появилось сообщение с подробным описанием продолжительности и разделения шоу Xbox Games Showcase и Starfield Direct, которое состоится 11 июня в 20:00 по МСК.

Журналист The Verge Том Уоррен сообщает, что шоу будет длиться 2 часа и далее утверждается, что 90 минут будет отведено Xbox Games Showcase, а Starfield Direct будет длиться 30 минут.

С момента проведения Xbox Games Showcase пройдет год. На прошлогоднем грандиозном мероприятии были представлены некоторые лучшие игры, но в этом году все внимание будет приковано к показу Starfield Direct.

Возможно, мы вот-вот услышим о Elder Scrolls VI или даже Fallout 5? Это сомнительно, но мы можем помечтать, не так ли?