Starfield 06.09.2023
8.3 457 оценок

В общей сложности 2 часа: Стало известно точное время презентаций Xbox Games Showcase и Starfield Direct

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butcher69
Новости

В Твиттере появилось сообщение с подробным описанием продолжительности и разделения шоу Xbox Games Showcase и Starfield Direct, которое состоится 11 июня в 20:00 по МСК.

Журналист The Verge Том Уоррен сообщает, что шоу будет длиться 2 часа и далее утверждается, что 90 минут будет отведено Xbox Games Showcase, а Starfield Direct будет длиться 30 минут.

С момента проведения Xbox Games Showcase пройдет год. На прошлогоднем грандиозном мероприятии были представлены некоторые лучшие игры, но в этом году все внимание будет приковано к показу Starfield Direct.

Возможно, мы вот-вот услышим о Elder Scrolls VI или даже Fallout 5? Это сомнительно, но мы можем помечтать, не так ли?

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Я один ошибочно понял первое предложение заголовка? Как продолжительность игры:)))

8
nodas

Да походу

1
luVol
Возможно, мы вот-вот услышим о ... Fallout 5?

А возможно о Half life 3 что-то услышим. А возможно и нет😁

2