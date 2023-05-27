В розничных магазинах начали появляться коробки Xbox Series X с дизайном игры Starfield ©

В сентябре выйдет масштабная ролевая игра с открытым миром Starfield от Bethesda, которая может претендовать на множество наград в этом году, и судя по всему, в Microsoft уже сейчас готовится к масштабному релизу игры.

В магазинах уже начались поставки специальной версии коробки Xbox Series X, созданной именно под данную игру. Microsoft официально не назвала дату запуска этой версии устройства, но, похоже, мы услышим об этом очень скоро.

Эксклюзив для консолей Xbox и ПК выйдет 6 сентября 2023 года, а 11 июня в рамках большого летнего шоукейса Xbox, состоится Starfield Direct, в ходе которой сам Тодд Говард расскажет новые подробности о следующей большой RPG от Bethesda.