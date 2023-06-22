В сеть просочилось изображение цифрового артбука Starfield ©

После объемной презентации Bethesda Softworks, где разработчики раскрыли множество интересных деталей о Starfield, количество официальных новостей заметно сократилось. Авторы ожидаемого ролевого экшена вновь углубились в полировку игры в ожидании следующих крупных презентации. Вероятно, игру покажут уже на Gamescom 2023 в августе, а пока мы можем довольствоваться новой утечкой.

Сегодня в публичный доступ просочилось первое изображение артбука Starfield. Из-за технической ошибки официального сайта Bethesda на короткий срок всплыла главная иллюстрация артбука, где изображен главный герой с комическим кораблем на заднем фоне.

Судя по слитому изображению, цифровой артбук Starfield будет в основном посвящен визуальной составляющей игры. Игроки смогут увидеть множество ранних концептов игры и этапы моделирования некоторых объектов, что будет довольно интересным с учетом масштаба игры. Вот, только чтобы увидеть артбук, придется подождать релиза игры и приобрести Premium или Constellation издание Starfield.

Напомним, ранее пользователи обнаружили очень сильное улучшение моделей планет в Starfield, что обрадовало многих поклонников жанра научной фантастики.

Выход Starfield состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox.