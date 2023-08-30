В сеть слили еще 30 минут игрового процесса Starfield

Еще один инсайдер решил поделиться записью геймплея еще не вышедшей Starfield. На этот раз в сеть слили почти 30 минут прохождения новой масштабной ролевой игры от студии Bethesda. В утечке можно увидеть исследование планеты Атлантис, взаимодействие с различными персонажами и многое другое.
Как сообщает автор утечки, он уже добрался практически до финала Starfield и успел наиграть несколько десятков часов. В сеть он слил только кадры игрового процесса из практически самого начала игры, поэтому там нет критических сюжетных спойлеров. Новый геймплей позволяет вместе с исследованием планет и зданий также оценить полеты на кораблях и изучение открытого космоса.
Автор роликов начал свое прохождение на старшей модели Xbox. За все время игры он не столкнулся с техническими проблемами на консоли, и для него даже 30 FPS не стали серьезным недостатком. По его словам, счетчик кадров всегда стабилен даже в очень динамичных сценах, однако иногда игре очень не хватает 60 FPS для плавной картинки.
Starfield выйдет в рамках раннего доступа уже 1 сентября. Полноценный релиз проекта состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox. Получить копию игры в Steam можно у нас на сайте, если воспользоваться бонусами.
Опять вертикальное видео, они чего прикалываются что ли?
Опять у слившего найдут наркоту.
Модеры исправят) У Беседки даже видео по игре надо патчить)
Тод подкинет :)
Только под наркотой вертикальные видео и снимают
Там баба на телефон снимала.
Посмотрите как ей одиноко))
Оказывается Инсайдер слил еще и геймплей сиквела и триквела)))
Больше всего в этой игре интересуют космические сражения (:
Чувак вертикально снимает горизонтальный телик. Это аудитория, на которую рассчитывают разработчики? Это многое объясняет...
Трудно поверить, что дебил, не знающий как повернуть телефон, способен пройти
Дебил, дебилом а в Старфилд уже играет в отличие от тебя (:
1 сентября, товарищ, 1 сентября. На всех трекерах страны... К сожалению, с выпиленным переводом.
Шив Палпатиин видео снимал.
но боты правда деревянные. в какой игре самый жесткий ии был?
в марио
ну да черепах крошил и камни головой бил...отбитый тип.
но а если серьезна в какой игре лучший ии?
Чет как-то не впечатляет