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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 743 оценки

В сеть слили еще 30 минут игрового процесса Starfield

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Gutsz
Новости

Еще один инсайдер решил поделиться записью геймплея еще не вышедшей Starfield. На этот раз в сеть слили почти 30 минут прохождения новой масштабной ролевой игры от студии Bethesda. В утечке можно увидеть исследование планеты Атлантис, взаимодействие с различными персонажами и многое другое.

Как сообщает автор утечки, он уже добрался практически до финала Starfield и успел наиграть несколько десятков часов. В сеть он слил только кадры игрового процесса из практически самого начала игры, поэтому там нет критических сюжетных спойлеров. Новый геймплей позволяет вместе с исследованием планет и зданий также оценить полеты на кораблях и изучение открытого космоса.

Автор роликов начал свое прохождение на старшей модели Xbox. За все время игры он не столкнулся с техническими проблемами на консоли, и для него даже 30 FPS не стали серьезным недостатком. По его словам, счетчик кадров всегда стабилен даже в очень динамичных сценах, однако иногда игре очень не хватает 60 FPS для плавной картинки.

Starfield выйдет в рамках раннего доступа уже 1 сентября. Полноценный релиз проекта состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox. Получить копию игры в Steam можно у нас на сайте, если воспользоваться бонусами.

-3
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Kazerad

Опять вертикальное видео, они чего прикалываются что ли?

7
sapov

Опять у слившего найдут наркоту.

4
Lvinomord

Модеры исправят) У Беседки даже видео по игре надо патчить)

3
Skorskis sapov

Тод подкинет :)

2
HellowRainbow sapov

Только под наркотой вертикальные видео и снимают

0
IvanKote

Там баба на телефон снимала.

0
Eikiti

Посмотрите как ей одиноко))

3
Mandalordek

Оказывается Инсайдер слил еще и геймплей сиквела и триквела)))

2
ChillRocco

Больше всего в этой игре интересуют космические сражения (:

1
Кей Овальд

Чувак вертикально снимает горизонтальный телик. Это аудитория, на которую рассчитывают разработчики? Это многое объясняет...

1
Alex Sazonov

Трудно поверить, что дебил, не знающий как повернуть телефон, способен пройти

0
ChillRocco

Дебил, дебилом а в Старфилд уже играет в отличие от тебя (:

4
Alex Sazonov ChillRocco

1 сентября, товарищ, 1 сентября. На всех трекерах страны... К сожалению, с выпиленным переводом.

-2
Alex40001

Шив Палпатиин видео снимал.

но боты правда деревянные. в какой игре самый жесткий ии был?

0
Kot9lra street

в марио

0
Alex40001 Kot9lra street

ну да черепах крошил и камни головой бил...отбитый тип.

но а если серьезна в какой игре лучший ии?

0
RTYWD

Чет как-то не впечатляет

0