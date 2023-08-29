До официального выхода игры в раннем доступе остается еще несколько дней и поклонники уже увидели, и прочитали, много информации о Starfield из различных утечек, а теперь пришло время и послушать несколько композиций.
Компания Bethesda, разработчик игры, имеет опыт создания сильных саундтреков, особенно в серии Fallout. Хотя некоторые игроки, возможно, не были потрясены музыкой Fallout, музыка в Starfield, похоже, выходит на новый уровень эмоциональности, подобно культовому саундтреку Skyrim.
На YouTube-канале Starfield Audio Archive появилось 9 композиций из саундтрека амбициозной RPG.
До дебюта Starfield осталось всего несколько дней. Напомним, что игра будет доступна с 6 сентября на ПК, Xbox Series X|S и в каталоге Game Pass. Те же, кто приобрел Premium Edition, смогут начать играть в нее уже в пятницу, 1 сентября.
шляпа. в первых даже зацепится не за что
вот тут цепляет а там шляпа
Вот это музыка, аж дух захватывает!
очень плохая музыка
Приятный эмбиент, все как и ожидалось
В низкобюджетных sci-fi сериалах и то композиции лучше.
Мышиная возня…))
Хоть оно и хорошо, всё равно после первого прохождения саундтрек Звёздных Волков запихаю.)
я из тес туда накидаю
у меня у одного ощущение что это будет лажа а не игра
Нет, не у одного тебя
Кто же окажется прав
В сеть утекли девять композиций из саундтрека Starfield
Давно уже слили фулл-альбом на 80 композиций.
Ничем не примечательная музыка - мыло. Ожидал лучшего
На XBOX отменили из за 30 фпсов расходимся.
Эта игра меня уже отталкивает.Столько спама о ней...и очередная блекадептика...в общем лесом сей проект я отправляю.Слишком много ненужного шума...навязчивого даже.а это уже агрессивный пиар
Прямо как с BG 3
Более мелодичная музыка из фолаута , норм.