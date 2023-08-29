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Starfield 06.09.2023
7.9 739 оценок

В сеть утекли девять композиций из саундтрека Starfield

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butcher69
Новости

До официального выхода игры в раннем доступе остается еще несколько дней и поклонники уже увидели, и прочитали, много информации о Starfield из различных утечек, а теперь пришло время и послушать несколько композиций.

Компания Bethesda, разработчик игры, имеет опыт создания сильных саундтреков, особенно в серии Fallout. Хотя некоторые игроки, возможно, не были потрясены музыкой Fallout, музыка в Starfield, похоже, выходит на новый уровень эмоциональности, подобно культовому саундтреку Skyrim.

На YouTube-канале Starfield Audio Archive появилось 9 композиций из саундтрека амбициозной RPG.

До дебюта Starfield осталось всего несколько дней. Напомним, что игра будет доступна с 6 сентября на ПК, Xbox Series X|S и в каталоге Game Pass. Те же, кто приобрел Premium Edition, смогут начать играть в нее уже в пятницу, 1 сентября.

3
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Alex40001

шляпа. в первых даже зацепится не за что

вот тут цепляет а там шляпа

5
Koyaniskaci

Вот это музыка, аж дух захватывает!

0
Protocol10

очень плохая музыка

4
Lvinomord
Спойлер
-1
Rey Harley

Приятный эмбиент, все как и ожидалось

2
GayFish

В низкобюджетных sci-fi сериалах и то композиции лучше.

2
Goodvini

Мышиная возня…))

2
IvanKote

Хоть оно и хорошо, всё равно после первого прохождения саундтрек Звёздных Волков запихаю.)

1
Alex40001

я из тес туда накидаю

1
dmitrii-apollo

у меня у одного ощущение что это будет лажа а не игра

1
Koyaniskaci

Нет, не у одного тебя

0
deusMarshall

Кто же окажется прав

0
greenfox111

В сеть утекли девять композиций из саундтрека Starfield

Давно уже слили фулл-альбом на 80 композиций.

0
Koyaniskaci

Ничем не примечательная музыка - мыло. Ожидал лучшего

0
pcgame

На XBOX отменили из за 30 фпсов расходимся.

0
Сеня Горбунков

Эта игра меня уже отталкивает.Столько спама о ней...и очередная блекадептика...в общем лесом сей проект я отправляю.Слишком много ненужного шума...навязчивого даже.а это уже агрессивный пиар

-1
Onotole_console

Прямо как с BG 3

0
Марат Халимов

Более мелодичная музыка из фолаута , норм.

-3