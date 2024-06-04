В сети найдены новые концепт-арты Starfield, которые могут послужить основой для сюжетного дополнения

Внимательные пользователи обратили внимание на обновленный профиль старшего концепт-художника из Bethesda Game Studios Рэя Ледерера. На своей личной страничке ArtStation он разместил несколько новых иллюстраций, посвященных научно-фантастической ролевой игре Starfield. Это одни из самых ранних концепт-артов к проекту, которые могут скрывать в себе важные намеки на предстоящее сюжетное дополнение.
Согласно прикрепленному описанию к иллюстрациям, данные концепты послужили вдохновением для дизайнеров Starfield. В представленных концептах можно увидеть первую версию ключевого арта игры и более подробный взгляд на столицу Объединённых Колоний — Атлантиду. Кроме этого, там изображены глубинный монстр и место кораблекрушения. Публикация этих концептов подозрительно совпадает со скорой демонстрацией первого сюжетного расширения для Starfield.
Несмотря на то, что многие места из представленных концептов уже есть в игре, фанаты считают, что они еще могут сильно измениться. Как отмечают пользователи, иллюстрации слишком хорошо детализированы для ранних набросков игры. Это может свидетельствовать о том, что в какой-то момент общий дизайн игры претерпел серьезные изменения по ходу разработки или на то, что контент и локации еще могут появиться в игре. Это может произойти уже в дополнении Shattered Space, которое должно выйти этой осенью и исправить главные проблемы оригинальной игры.
концепт не = игра, дополнение. реализация будет максимально квадратной
Верно. Это как с концептами к Fallout 4 (да в принципе к любой игре). На картинке все очень годно. В игре уже не так крышесносно.
Арт с атлантидой хоть на обои ставь, жалко разрешения нормального нет.
ИИ в помощь.
Или просто резкости + структуры добавить.
Чет сомнительно,
Забавно но они еще в ф4 планировали разнообразить подводное пространство и в итоге забросили эту идею и тут скорее всего та же история.
Чет мне кажется, что хотят добавить мир с похожим геймплеем как Subnautica. А если геймплей сделают чуть бодрее, то нот бэд!
Картинки красивые базара нет! Но может не надо этот мертво рожденный Starfield!??????? Легче новую игру создать! Этот Говард себе приговор уже подписал! ЭТО СПАСТИ УЖЕ НЕ ВОЗМОЖНО! :))))
Арты красивые
Я очень надеюсь, что дополнение будет таким же удачным, как Far Harbor для Fallout 4.