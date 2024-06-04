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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.8 6 072 оценки

В сети найдены новые концепт-арты Starfield, которые могут послужить основой для сюжетного дополнения

Gutsz
Новости

Внимательные пользователи обратили внимание на обновленный профиль старшего концепт-художника из Bethesda Game Studios Рэя Ледерера. На своей личной страничке ArtStation он разместил несколько новых иллюстраций, посвященных научно-фантастической ролевой игре Starfield. Это одни из самых ранних концепт-артов к проекту, которые могут скрывать в себе важные намеки на предстоящее сюжетное дополнение.

Согласно прикрепленному описанию к иллюстрациям, данные концепты послужили вдохновением для дизайнеров Starfield. В представленных концептах можно увидеть первую версию ключевого арта игры и более подробный взгляд на столицу Объединённых Колоний — Атлантиду. Кроме этого, там изображены глубинный монстр и место кораблекрушения. Публикация этих концептов подозрительно совпадает со скорой демонстрацией первого сюжетного расширения для Starfield.

+ ещё 4 картинки

Несмотря на то, что многие места из представленных концептов уже есть в игре, фанаты считают, что они еще могут сильно измениться. Как отмечают пользователи, иллюстрации слишком хорошо детализированы для ранних набросков игры. Это может свидетельствовать о том, что в какой-то момент общий дизайн игры претерпел серьезные изменения по ходу разработки или на то, что контент и локации еще могут появиться в игре. Это может произойти уже в дополнении Shattered Space, которое должно выйти этой осенью и исправить главные проблемы оригинальной игры.

16
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Alex40001

концепт не = игра, дополнение. реализация будет максимально квадратной

5
0ncnjqybr

Верно. Это как с концептами к Fallout 4 (да в принципе к любой игре). На картинке все очень годно. В игре уже не так крышесносно.

Спойлер
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Спойлер
Спойлер
0
Contriver

Арт с атлантидой хоть на обои ставь, жалко разрешения нормального нет.

3
SoRaS3

ИИ в помощь.

Или просто резкости + структуры добавить.

5
XalimoV

Чет сомнительно,

Забавно но они еще в ф4 планировали разнообразить подводное пространство и в итоге забросили эту идею и тут скорее всего та же история.

2
dangerous_beast

Чет мне кажется, что хотят добавить мир с похожим геймплеем как Subnautica. А если геймплей сделают чуть бодрее, то нот бэд!

0
igor lvov

Картинки красивые базара нет! Но может не надо этот мертво рожденный Starfield!??????? Легче новую игру создать! Этот Говард себе приговор уже подписал! ЭТО СПАСТИ УЖЕ НЕ ВОЗМОЖНО! :))))

0
AndralStormborn

Арты красивые

0
oKeegan

Я очень надеюсь, что дополнение будет таким же удачным, как Far Harbor для Fallout 4.

0
da2dy
-1