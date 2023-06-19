В сети появилась петиция с требованием выпустить Starfield эксклюзивно на PS5 ©

Недавно Microsoft и Bethesda провели презентацию грядущих игр. Среди них была очень подробно показана одна из грядущих эксклюзивных игр для Xbox - Starfield. Над этим эксклюзивом Bethesda работала на протяжении восьми лет. Судя по всему, игра многое приобрела за это длительное время разработки.

После демонстрации проекта игра получила гораздо больше поклонников, чем кто-либо мог предположить. Настолько, что для некоторых это стало даже поводом задуматься о покупке Xbox.

Тем не менее, есть один человек, который явно недоволен как эксклюзивностью Starfield для Xbox, так и тем фактом, что Microsoft купила Bethesda. В последней попытке - и абсурдной - этот человек разместил петицию под названием "Сделайте Starfield эксклюзивом PS5!!!" в надежде изменить эти обстоятельства.

Уже более десяти лет игры Bethesda выходят на PlayStation. Они лучше продаются и лучше работают на PlayStation. Xbox и особенно Филл Спенсер НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ПРАВА отбирать их.



Во-первых, эксклюзивность Xbox повредит не только PlayStation, но и базе игроков. Если такая крупная игра, как Starfield, доступна только на Xbox, это приводит к ограничению числа игроков в игре и уменьшает количество игроков PlayStation. То есть теперь Microsoft может устанавливать более высокие цены, потому что у них нет конкуренции, и отбирать игроков у Sony. Мы не можем этого допустить.



Во-вторых, Xbox и его 12 преданных игроков НЕ заслуживают Starfield или какой-либо эксклюзивности. Они не только высокомерны и назойливы, но и раздражают с самого показа. Это психопатия. Теперь они специально распространяют новости о Starfield, чтобы заставить нас, владельцев PlayStation, расстроиться.



В-третьих, эксклюзивность не пойдет на пользу ни Microsoft, ни самой Starfield. Дело обстоит просто. Если игра выйдет на Xbox, это будет плохая игра. Если она выйдет на PlayStation, это будет хорошая игра. Другого способа избежать этого нет. Любой, кто говорит обратное, распространяет фейковые новости. Если вы не хотите, чтобы Starfield провалилась и стала самым ужасным багом, который только возможен, ВАМ НУЖНО выпустить ее на PlayStation.



Именно по всем этим причинам важно, чтобы все игры Bethesda были доступны на PlayStation. Мало того, в качестве наказания Xbox и его ужасной базы игроков мы должны сделать так, чтобы в будущем ЛЮБЫЕ и ВСЕ игры Bethesda выходили только на PlayStation. А не только Starfield.

На момент написания заметки 815 игроков подписали петицию, сомневаясь в здравомыслии человека который ее создал, высказывая такие слова, как: "Ты уже совсем поехал" или "Тебе пора начать думать о своей собственной жизни". Естественно, никто и не думает, что данная петиция когда-либо добьется успеха.

Starfield выйдет 2 сентября на PC и Xbox Series X/S.