В сети появилась петиция с требованием выпустить Starfield эксклюзивно на PS5

Недавно Microsoft и Bethesda провели презентацию грядущих игр. Среди них была очень подробно показана одна из грядущих эксклюзивных игр для Xbox - Starfield. Над этим эксклюзивом Bethesda работала на протяжении восьми лет. Судя по всему, игра многое приобрела за это длительное время разработки.
После демонстрации проекта игра получила гораздо больше поклонников, чем кто-либо мог предположить. Настолько, что для некоторых это стало даже поводом задуматься о покупке Xbox.
Тем не менее, есть один человек, который явно недоволен как эксклюзивностью Starfield для Xbox, так и тем фактом, что Microsoft купила Bethesda. В последней попытке - и абсурдной - этот человек разместил петицию под названием "Сделайте Starfield эксклюзивом PS5!!!" в надежде изменить эти обстоятельства.
Уже более десяти лет игры Bethesda выходят на PlayStation. Они лучше продаются и лучше работают на PlayStation. Xbox и особенно Филл Спенсер НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ПРАВА отбирать их.
Во-первых, эксклюзивность Xbox повредит не только PlayStation, но и базе игроков. Если такая крупная игра, как Starfield, доступна только на Xbox, это приводит к ограничению числа игроков в игре и уменьшает количество игроков PlayStation. То есть теперь Microsoft может устанавливать более высокие цены, потому что у них нет конкуренции, и отбирать игроков у Sony. Мы не можем этого допустить.
Во-вторых, Xbox и его 12 преданных игроков НЕ заслуживают Starfield или какой-либо эксклюзивности. Они не только высокомерны и назойливы, но и раздражают с самого показа. Это психопатия. Теперь они специально распространяют новости о Starfield, чтобы заставить нас, владельцев PlayStation, расстроиться.
В-третьих, эксклюзивность не пойдет на пользу ни Microsoft, ни самой Starfield. Дело обстоит просто. Если игра выйдет на Xbox, это будет плохая игра. Если она выйдет на PlayStation, это будет хорошая игра. Другого способа избежать этого нет. Любой, кто говорит обратное, распространяет фейковые новости. Если вы не хотите, чтобы Starfield провалилась и стала самым ужасным багом, который только возможен, ВАМ НУЖНО выпустить ее на PlayStation.
Именно по всем этим причинам важно, чтобы все игры Bethesda были доступны на PlayStation. Мало того, в качестве наказания Xbox и его ужасной базы игроков мы должны сделать так, чтобы в будущем ЛЮБЫЕ и ВСЕ игры Bethesda выходили только на PlayStation. А не только Starfield.
На момент написания заметки 815 игроков подписали петицию, сомневаясь в здравомыслии человека который ее создал, высказывая такие слова, как: "Ты уже совсем поехал" или "Тебе пора начать думать о своей собственной жизни". Естественно, никто и не думает, что данная петиция когда-либо добьется успеха.
Starfield выйдет 2 сентября на PC и Xbox Series X/S.
Ну обойдутся, не вижу проблемы, мы же без демон соулса и балдборна как-то живём.
Ещё Until Dawn, да не самая лучшая игра, но я прям очень хочу сыграть в неё, да и собрать полную колекцию Игрофильмов в моей библиотеке Steam...
ага + без килзона+ без инфеймос- и всех частей бога войны.
Не всех а только последней части Бога войны, в прошлые можно спокойно на эмуляторах поиграть в 4к 60фпс.
Последний киллзон это отборный кал, хорошо что его не портировали.
да ну тебя я бы поиграл.
Давай больше постов про выходки всяких даунов)
Подобный жир всерьёз могут воспринимать только люди с интеллектом автора поста. Очевидно, что чел просто стебётся над сонибоями.
Это вам не политика эксклюзивов Сони)
Нужно создать петицию, что бы Сони выпустила все свои эксклюзивы на пк.
Особенно первые Uncharted и все Killzone!
Слезы сонибоя или такой толстый троллинг
Сделайте старфилд пк эксклюзивом, долой консолоту!
Интересно)Компания Microsoft подарит свой крупный проект конкуренту. Это ж каким гением нужно быть чтобы такое себе нарисовать в голове)
лол тогда я хочу чтоб все игры сони были на релизе одинаковы.
Меня всегда забавляли эти петиции по играм, ну вот их понаподписывали все клоуны и что? А ничего.
На что эти клоуны надеются?))Не понимаю.Хочешь играть так что подгорает, купи Х коробку или Пк хороший собери.В чем проблема?🤓
Хороший пк обойдётся в десяток плоек.
Бред, не обязательно ставить все топовое. За 2000-2500$ можно собрать хорошую машину.
И этот человек Джим Райан!
Жир
Соснольщик во всей красе. Угарнул с "игры лучше продаются и лучше работают на PS5". Продаются может быть да, но работают они лучше на ПК. Эта петиция выглядит больше, как отчаянная попытка заполучить себе хорошие игры и чтоб больше они никому не достались.
Ну это крик кипящей задницы какого-то сони-боя + сюда же тех, кто это уже подписал + двойные стандарты, умничка, что сказать, правда IQ там из одной цифры, но хоть печатать умеет, уже достижение
Пожар, как на нефтяной вышке. Ядерной бомбой тушить?