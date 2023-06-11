В сети появились фото толстовки в стиле Starfield, также ожидается появление другого мерча ©

За несколько часов до сегодняшней презентации Starfield Direct в чешской розничной сети появилась утечка довольно привлекательной толстовки в стиле Starfield.



Толстовка, которой поделился пользователь Reddit flametwist на сабреддите игры, появилась на CZC, крупном чешском сайте электронной коммерции. Она представлена в темно-синем цвете с белыми рукавами. На груди расположен небольшой логотип игры, а на другой стороне - цветовая схема игры. Эта цветовая гамма отражена в логотипе на правом рукаве толстовки, который ссылается на "Созвездие", организацию, которая станет основой игрового повествования и посвящена расширению нашего понимания галактики.

Flametwist утверждает, что толстовка является "официальной" в своем сообщении на Reddit, хотя при взгляде на этот сайт кажется, что Bethesda или Microsoft не упоминаются напрямую. На сайте указан производитель - "Difuzed", компания, занимающаяся продажей товаров B2B, с которой, возможно, работает Bethesda.



В CZC толстовка Starfield продается по цене 1 099 чешских крон (около 50 долларов), дата выхода - октябрь. Предварительные заказы доступны уже сейчас. Хотя до сих пор не было никаких новостей о товарах Starfield, вполне вероятно, что это может измениться в ближайшее время.