В сети раньше времени оказался обзор на Starfield: обзорщик остался очень доволен игрой

Сегодня в сеть раньше времени утек обзор от довольно популярного в местных кругах бразильского блогера Cortes do Davy Jones, которому Bethesda заранее отправила копию Starfield для полноценного обзора. На данный момент видео с обзором, которое было ошибочно опубликовано раньше времени, уже удалено, однако португалоговорящие пользователи описали основные моменты из его обзора (не содержит спойлеров):
- Он похвалил графику и корабли, сказав, что они выглядят невероятно;
- Он также похвалил производительность: блогер играл в нее на Xbox Series X, и, по его словам, производительность была намного лучше по сравнению с другими недавно вышедшими играми. Хотя игра работает со скоростью 30 кадров в секунду, он отметил, что игре удается очень хорошо это скрывать и даже при 30 кадрах в секунду она способна обеспечивать игроку плавный игровой процесс. К минусам он отнес наличие довольно большого количества экранов загрузки в игре;
- Персонажи получились интересными, в духе Bethesda, но их лицевые анимации очень разочаровывают. Хоть они и улучшились по сравнению с предыдущими играми, но они всё еще находятся где-то на уровне между средним или ниже среднего;
- Он играл на нормальном уровне сложности и по его словам ИИ был глупым, но тем не менее он все равно не давал игроку отсиживаться и заставлял постоянно двигаться по ходу боя. Он не проверял как ведет себя ИИ на более высоких сложностях. Тем не менее, по его словам - чем больше он играл в игру, тем больше он забывал о том, что ему в ней не нравится. Он сказал, что на нормальном уровне сложности игра довольно легкая. Блогер отметил, что у каждого оружия хорошо ощущается вес;
- Квесты получились очень увлекательными, способными удерживать игрока у экрана. Он утверждает, что провел много ночей, пытаясь поскорее завершить некоторыми квесты, потому что они его очень сильно заинтриговали. Об основной кампании он рассказал немного, чтобы не выдавать спойлеры, но, по его словам, это очень хорошая и, безусловно, лучшая сюжетная кампания от Bethesda;
- Одним из его критических замечаний к игре было отсутствие путеводителя и подробной мини-карты. Ориентироваться в ней крайне сложно: игрок часто теряется в огромном городе и понятия не имеет, что ему делать. По его словам, игра станет намного лучше, когда начнут выходить руководства, поскольку сама игра не объясняет игроку большую часть своих механик, оставляя его потерянным и заставляя разбираться в них на лету;
- Критике подверглось управление запасами, которое, по его словам, очень ограничено - его корабль вмещает всего 400 килограммов. По его словам, инвентарь всегда полон и из-за этого персонаж не может нормально бежать, поэтому ему было трудно сосредоточиться на добыче чего-либо, потому что и персонаж и корабль переносят мало веса;
- Бои на кораблях не являются каким-то кульминационным моментом игры. Они становятся значительно лучше, когда игрок получает более хороший корабль, но это все равно не стало чем-то, что смогло бы его сильно удивить.
Он оценил игру на 8,5 баллов отметив, что это очень хорошая игра, с невероятной графикой и атмосферой, огромными городами, в которых есть что исследовать, увлекательными миссиями, интересными персонажами и приятным геймплеем.
Несмотря на то, что многим может показаться оценка довольно низкой по современным меркам, люди, которые подписаны на него отмечают, что он довольно строг к оценкам всех проектов в принципе. Например недавняя Forspoken получила от него 4.5 балла.
Ок хорошая новость.Жду на Торренте!!
А толку сейчас играть без русского языка. Какое-то время так или иначе придется ждать, пока выпустят хотя бы машинный перевод.
Ну так да, никто же английского не знает, как и ты
Английский я знаю. Но играть на нем не хочу.
Л Логика*
Не в обиду но зачем ты сказал что не хочешь играть из-за отсутствия русского языка? Мог бы просто сказать что для покупки не доступна.
Буду как и все играть, как только выйдет перевод. Что неясного? Платить за непереведенную игру принципиально не хочу.
Кто бы сомневался, учитывая новость, что игру дали обозревать только отборным жополизам.
И обзор совершенно случайно оказался в сети. Игоровая журналистика же самая неподкупная
Грузоподъемность космического корабля как у старого пассажирского лифта это сильно
400 кг. Едрить... Истребители в Звездных Войнах и те иной раз по лору вмещали больше.
Мда. Ну, мы же сможем улучшить корабль, повесив грузовые модули. Ну и CK в помощь. Создай модуль на 10000 кг груза, и радуйся.
Получается в такой космокорабль поместятся всего лишь три 122кг бодипозитивных космонафтки :(
10 т. для космического корабля тоже ни о чем.) Наш Буран, например, вмещал в 3 раза больше.
Прикинь корабли разного размера и назначения бывают) Чуваки, играйте в эльфов. Не надо вам этот сай-фай. лолище)))
Ой, случайно слили положительную рецензию. Ой-ой. Как же так получилося?
Да я не думаю, что он бы стал это делать специально. Скорее всего дату автопубликации по ошибке поставил на день раньше.
По современным меркам рецензия не очень то и положительная а 8.5 баллов так вообще как приговор :) сейчас же все что ниже 9 это же мусор :)
З. Ы а вообще из прочитанного типичная игра беседки, которую если по пунктам разбирать то там не очень тут, но в комплексе игра очень увлекательна и затягивает. Вобщем недолго осталось, скоро все сами узнаем, меня вот лично больше всего оптимизация волнует :)
да не переживай, на твоей 4090 всё норм будет в 4к
У меня попроще карта.
Еслиб случайно вышел критический обзор было бы более правдоподобно)
Умышленный сливчанский)))
Если суммировать, типичная игра беседки с плюсами и минусами из прошлых серий. Но пока из того, что я видел в сливах, геймплей "за корабль" мягко говоря - не очень. Даже по системе нельзя летать, тупо загрузка от планеты к планете. Выглядит так, словно улучшать корабль смысла нет, разве что грузовой отсек. Корабль существует на уровне обычной жоповозки. Это, конечно, удручает. Но, это я говорю с позиции задрота в симуляторы по типу Elite. Очень не хватает именно такого геймплея. Не увидел ни одной космической станции, или интересного феномена в сливах. Ну ладно, посмотрим, на что движок реально способен, когда выкатят новый Creation Kit.
С чего это? В подобных сливах самое начало игры,корабль не вкачан,зона низкоуровневая,конечно там скучновато,позже плюшки пойдут.
Ну, полёты от планеты к планете работают через загрузку, это было видно. Но: станции в игре точно есть. Есть доски с радиант заданиями. Если будет так: пристыковался к станции Багрового флота, например, взял задания по типу: налёт на торговую станцию, уничтожь турели на гигантском корабле, чтобы мы награбили с него. Было бы круто. Тогда есть смысл улучшать корабль, и страдать всякой фигнёй в космосе. Только если в Элите тебе нужно 30 минут залипать в точку на экране, чтобы вовремя нажать тормоз, тут корабль сам до места экшена долетит. Если так будет, то норм.
4.5 за форспокен? ясно с этим калоедом всё понятно, несите следующего
Это ещё реально строгий обзорщик. Там некоторые 8из10 ставили
В целом, учитывая, что данный блогер подметил как положительные, так и отрицательные отзывы, похоже на настоящее мнение обычного игрока
Указание минусов не означает, что обзор не куплен. Если в обзоре перечислены только одни плюсы игры, то это, наоборот, вызовет подозрение у игроков в продажности рецензента.
ну чтож. скоро потрогаем что там на самом деле
Пробегу сюжетку ближе к Новому Году через торрент эдишен после сотого патча и с нормальными Ру сабами!
Кто-нибудь мне скажет когда игра будет на торрентах? Её же уже вроде как предзагрузить можно
тебе такого пока никто не скажет, мы сами не знаем
Через 2 часа после официального выхода.
Файлы-то не полные.
Я уверен что очень неплохая игра, жаль русского языка нни, придется по наитию действовать
Ну это же не Диско Элизиум, где очень много метафор, аллегорий и т.д., которые трудно понять неискушенному человеку. В Старфилде более примитивный английский.
Надеюсь тут не надо качать выносливость чтоб быстрее передвигаться по карте, как в скайриме. Бесила она в своё время. На баланс не влияет, зато время отнимает.
Наверняка есть модули которые увеличат грузоподьем корабля,на аванпосте и квартире бездонные сундуки, а еще есть перк на вес
Это же не фаллоут 76 с лимитом веса что бесит больше всего
Первый мод который жду бездонная сумка))
Посмотрим как у них получится. Мне понравилось как в bg3 решили этот момент, в любое время можешь на свой склад отправлять вещи и никакой беготни.
Хз в балдуре настолько вся эта фигня со шмотками задолбала что просто скачал тренер на бесконечную грузоподъемность чтобы постоянно в лагерь не мотаться
Можно было и лучше сделать, наверное. Сам мотался в лагерь только для отдыха, а по пути забирал лут на продажу время от времени. Если сразу в лагерь отправлять лишнее, то с грузоподъёмностью проблемы вообще нет
Мне кажется в игре просто слишком много бесполезного мусора среди шмоток. Можно было вещей гораздо меньше сделать и убрать вообще ограничение на вес. Как по мне игралось бы приятнее
Чемодан лично Годд занес )
Верить обзорщикам себя на.бать)))слил раньше времени,сколько интересно проплатили
Давайте, скажите что это беседка выпустила специально обзор раньше времени.
P. S
А, уже есть такой дебич.
а почему дебич, это технически возможно чтобы Беседка беспокоилась о продажах и общественном мнении, насмотревшись на СидиПроджект и прочих, пара тройка обзоров от блогеров из нищих стран которые готовы почти за спасибо работать, это нормальная практика
"Bethesda заранее отправила копию Starfield для полноценного обзора"
Какие тут вопросы вообще могут быть?
Ну так пресса издревна получает свои копии раньше всех, и сидит играет с закрытым ртом до снятия эмбарго
Ну игра года как никак!
Спорно... Будет битва между фанатами БГ 3 и Старфилда.
Да будет срач
Так точно.