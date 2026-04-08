В сети сравнили версии Starfield на PS5 Pro и Xbox Series X

Starfield вышла в то время, когда Microsoft была сосредоточена на играх, эксклюзивных для Xbox и ПК. С тех пор многое изменилось, и сегодняшний релиз — лучшее тому доказательство: один из самых громких проектов Bethesda наконец-то добрался до консоли Sony.

С сегодняшнего дня Starfield доступен на PS5 и PS5 Pro. Bethesda подтвердила, что игра использует возможности обеих платформ, при этом владельцы более мощной консоли получат дополнительные улучшения. На PS5 Pro игроки могут ожидать режим Pro Visual Mode с выводом изображения в разрешении 4K и целевой частотой 30 кадров в секунду, а также режим Pro Performance Mode с целевой частотой 60 кадров в секунду, при этом оба режима используют PSSR.

В сети появились сравнения новой версии PS5 Pro с Xbox Series X. Видеоролики демонстрируют различия в качестве изображения, резкости и частоте кадров, и тот факт, что такие сравнения начались сразу после запуска, демонстрирует огромный интерес к этому порту.

Также можно посмотреть первые тесты частоты кадров. Согласно видео, режим Performance Mode на PS5 Pro может достигать 70 кадров в секунду, но режим Quality Mode не поддерживает постоянные 60 кадров в секунду. В режиме Enhanced Mode игроки, как ожидается, увидят около 38-42 кадров в секунду, а в крупных городах даже в режиме Performance Mode частота кадров может упасть до 45-55 кадров в секунду.