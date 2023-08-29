В сети уже есть планировщик билдов Starfield, который позволит вам до релиза создать своего персонажа

Создание нового персонажа в играх Bethesda может быть одновременно и самой захватывающей, и одной из самых длительных вещей. В них есть множество эстетических элементов, которые находятся под контролем игрока, но есть и головокружительная кавалькада навыков, характеристик и биографий, из которых можно выбирать. Как вы понимаете, Starfield не является исключением.
В связи с этим люди с сайта Nukes & Dragons создали специальный планировщик, который поможет вам спланировать предстоящее межгалактическое путешествие. Все, что вам нужно сделать, - это выбрать бэкграунд для своего персонажа, ввести желаемые навыки и выбрать до трех черт.
Стоит отметить, что информация, на которой основана большая часть планировщика, основана на предрелизных кадрах, поскольку полная версия игры все еще находится под эмбарго. В связи с этим некоторые навыки и биографии могут несколько отличаться от тех, что будут представлены в полной версии. Тем не менее, планировщик все еще находится в стадии разработки и постоянно обновляется по мере приближения даты выхода Starfield.
В конечном счете, если вы хотите проложить курс по научно-фантастическому опусу Bethesda, это отличный способ спроектировать и построить своего персонажа так, чтобы не застрять надолго во вступительном туториале. Ведь планеты сами себя не исследуют.
Какой х*йней только не страдают фанатики!
Ну, такие фанатики как ты (безумные фанатики сони) - страдают ведь фигней просто так оскорбляя игру, в которую не играли, так почему те, кто ждут игру, не могу заняться таким делом, которое никому не мешает и никого не оскорбляет?
И заметь, в этой ситуации мудак ты, так как ты оскорбил людей только зато, что они просто создали билд.
И
Бесполезный мусор от ноулайферов
На XBOX отменили Старфейлд
Поиграю на PS5 скоро
Поиграю на PC, когда выйдет.