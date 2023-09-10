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Starfield 06.09.2023
6.7 2 280 оценок

В списке фанатского патча для Starfield уже более 100 отмеченных проблем

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butcher69
Новости

Starfield продолжает традицию создания игроками собственных исправлений, патчей, модов и изменений для ролевых игр Bethesda. К Starfield планируется добавлять все больше и больше модов, а масштабный проект Community Patch уже насчитывает 117 сообщений о проблемах, и еще больше - на подходе.

Цель проекта Starfield Community Patch проста: "исправление багов, ошибок и других несоответствий", включая "исправления, опечатки и другие изменения, которые могли быть пропущены (или еще не выпущены) компанией Bethesda". К сожалению, даты выхода пока нет.

Команда SCP хочет улучшить ванильный опыт Starfield, объединив усилия всего сообщества, чтобы помочь сообщить обо всех случайно оставленных Bethesda ванильных проблемах и принять меры по их устранению. Поскольку запуск Starfield является крупнейшим в истории Bethesda, не похоже, что в проекте будет недостаток желающих внести свой вклад.

Помимо патча для сообщества, ожидается рост сообщества моддеров Starfield, предлагающих игрокам еще больше возможностей для улучшения игрового процесса. Учитывая популярность игры и преданность сообщества, возможности модификации и улучшения игры безграничны.

8
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Кей Овальд

Спасибо модерам за то, что они делают вещи, которые должны были делать разработчики.

11
luVol

И особое спасибо тем, кто это покупал за 100 долларов на пк. Другие посмотрят и такие: гля схавали обычное издание просто на неделю раньше давайте также сделаем. Благодаря подобным и дальше будут наглеть игровые компании. Те же иудеи из близзард подобный финт ушами с диабло 4 тоже провернули, но там хоть какой-то доп контент был там не покупали воздух

5
ПетроНепетро

+

-1
HellowRainbow

Сколько в труп палкой не тыкай, он не оживёт

2
MikuHadsune HellowRainbow

А вдруг. Вдруг это гуль, который претворился мертвым.

0
dostalker

ну и позор...это как взрослый чел обосрался и зовет чтоб ему жопу подтерли

7лет делали...

10
Da1F1

у почти всех ов игр такое есть, просто в одних случаех есть инструментал это править, а в других нету.
В бг тоже багов достаточно. Но вот я в старфилде не перепроходил 2 акта, тк у меня сюжетный нпс не появлялся(вроде уже модеры поправили, а вот лариан никак еще не могут).
Но это другое

-6
Executor666

Говорят, 25.

-1
K0T1190 Da1F1

ларианы свои косяки хотя бы признают и фиксят, а не срут людям в уши про "вам нужно обновить пека". бг3 еще и в 3 раза дешевле

6
Da1F1 K0T1190

Ну ларианы это да, работают по максимуму.

Гейм пасс уже отменили?

-2
юрий uuuuu

Хорошее сравнение ) примерно так и есть. Притом ладно бы бумажку попросили ,они решили трусами свою жопу вытереть. А трусы это игроки . Которые от позора их защищали

0
AT_Sagor

Вроде бы и молодцы, но разве естественно покупать дорогой бракованный товар, чтобы потом чинить его за свои средства в своё свободное время?

1
Саня Цукино Усаги

Ты не понимаешь, это что-то типа хобби-реставрация. Вот в Симс 2 можно было покупать вот такие вот разбитые машины. Казалось бы, зачем? Но если ты её починишь, у тебя будет просто мега-крутая тачка, которая не хуже чем у других. Вот только это хобби занимает время и не всем подойдёт (большинство предпочтут купить целую машину), но для кого-то оно того стоит.

Вот с играми Бетесды так же. Не оправдываю поломанный продукт, но кому-то это только на руку

0
РикоЧико

Капец они аббревиатуру выбрали)

Ящера бессмертного патчем добавят. )

1
-zotik-

сегодня опять пытался себя заставить играть в это... до чего уныло

1
tvorog8088

Ну не знаю, я уже наверное приигрался, мне интересно, делаешь один второстепенный квест походу на целые квестовые ветки натыкаешься, клёво, сейчас меня за контрабанду арестовали и началась линия по внедрению к багровому флоту.

0
SoRaS3 tvorog8088

У меня уже 40 часов. Аналогично.. вчера вообще до 3 часов ночи.. ))

0
Юрец Одесса

Скажите, пожалуйста, где продавец, космических деталей для корабля на Неоне, когда приземлился, на космопорте его нет. (Тему создавать не хочу)

0
progromru

В здании слева в космопорте и в здании корпорации рюджин оно красное и с большими окнами

0
Юрец Одесса progromru

Как только приземлился, в здании слева ходят просто работяги а стул пустой, а корпорацию ещё не нашел.

0
Spillik

Типичный пользователь ПГ

1
Юрец Одесса Spillik

Я там написал, про текст нормальный будет. (перевод) Вот тогда и начал. А у тебя на меня что стоит? Следишь прямо, так что посмотри еще что я писал что подожду перевод.

-1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Да да, песня хорошая. Ни одного бага за 15 часов, оптимизация хорошая в этот раз. Типичная игра Беседки, игроки снова погружаются в уборку гoвна за разработчиками, а разработчик и не оправдывается и говорит что ТАК И ЕСТЬ. Я то думал что моды нужны для улучшения игры если какое элемент в игре не устраивает, но в данном случае это необходимость и разработчик еще со времен скайрима не особо задумывался об улучшении игры(3 игра по счету), ведь он знает, что модами все исправят. И что еще я не могу понять, что разработчиков защищают за это гoвно мол "так и получается, а по другому как?"

0
IY1982

а смысл то какой, что-то стараться, создавать, когда в игре настолько тупая и бессмысленная концовка, что "светофор" в Масс Эффекте покажется величайшим Финалом.

0
ToOldforTHIS

Какой же гондон этот Тодд. Походу патчей вообще не будет

0
Vuqar1992

Чел который твердил что за 15 часов не наткнулся ни на один баг, значит он все 15 часов сидел в главном меню

0
MikuHadsune

Скорее всего он в лагах пытался покинуть 1-ую локацию.

0
юрий uuuuu

Очень странная для меня новость. Я ее читаю между строк вот так.

Старфилд это очень значимый проект для студии бесезда ,поэтому она не собирается выпускать патчи и исправления ошибок к игре . Этим будут заниматься игроки. Они любят эту игру больше самой студии .

И я собственно не понимаю прикола. Есть ли вообще в игровой индустрии похожие ситуации? Например может ведьмак выпустили и забили болт на него ,чтобы игроки пилили патчи или Киберпанк ? Может БГ3 ,у меня в памяти только беседка и сталкер . Единственные проекты к которым я качал патчи от игроков

0
opexdisturbed

Bethesda, какое же это позорище. Столько отталкивающих цитат за последний месяц. Еще и наблюдать, как игру чинят сами же игроки, вместо того что бы самим взяться за исправления

-1
varenuha2uha

херня это все !!! играю на XSX . ни каких проблем

-4