В списке фанатского патча для Starfield уже более 100 отмеченных проблем

Starfield продолжает традицию создания игроками собственных исправлений, патчей, модов и изменений для ролевых игр Bethesda. К Starfield планируется добавлять все больше и больше модов, а масштабный проект Community Patch уже насчитывает 117 сообщений о проблемах, и еще больше - на подходе.
Цель проекта Starfield Community Patch проста: "исправление багов, ошибок и других несоответствий", включая "исправления, опечатки и другие изменения, которые могли быть пропущены (или еще не выпущены) компанией Bethesda". К сожалению, даты выхода пока нет.
Команда SCP хочет улучшить ванильный опыт Starfield, объединив усилия всего сообщества, чтобы помочь сообщить обо всех случайно оставленных Bethesda ванильных проблемах и принять меры по их устранению. Поскольку запуск Starfield является крупнейшим в истории Bethesda, не похоже, что в проекте будет недостаток желающих внести свой вклад.
Помимо патча для сообщества, ожидается рост сообщества моддеров Starfield, предлагающих игрокам еще больше возможностей для улучшения игрового процесса. Учитывая популярность игры и преданность сообщества, возможности модификации и улучшения игры безграничны.
Спасибо модерам за то, что они делают вещи, которые должны были делать разработчики.
И особое спасибо тем, кто это покупал за 100 долларов на пк. Другие посмотрят и такие: гля схавали обычное издание просто на неделю раньше давайте также сделаем. Благодаря подобным и дальше будут наглеть игровые компании. Те же иудеи из близзард подобный финт ушами с диабло 4 тоже провернули, но там хоть какой-то доп контент был там не покупали воздух
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Сколько в труп палкой не тыкай, он не оживёт
А вдруг. Вдруг это гуль, который претворился мертвым.
ну и позор...это как взрослый чел обосрался и зовет чтоб ему жопу подтерли
7лет делали...
у почти всех ов игр такое есть, просто в одних случаех есть инструментал это править, а в других нету.
В бг тоже багов достаточно. Но вот я в старфилде не перепроходил 2 акта, тк у меня сюжетный нпс не появлялся(вроде уже модеры поправили, а вот лариан никак еще не могут).
Но это другое
Говорят, 25.
ларианы свои косяки хотя бы признают и фиксят, а не срут людям в уши про "вам нужно обновить пека". бг3 еще и в 3 раза дешевле
Ну ларианы это да, работают по максимуму.
Гейм пасс уже отменили?
Хорошее сравнение ) примерно так и есть. Притом ладно бы бумажку попросили ,они решили трусами свою жопу вытереть. А трусы это игроки . Которые от позора их защищали
Вроде бы и молодцы, но разве естественно покупать дорогой бракованный товар, чтобы потом чинить его за свои средства в своё свободное время?
Ты не понимаешь, это что-то типа хобби-реставрация. Вот в Симс 2 можно было покупать вот такие вот разбитые машины. Казалось бы, зачем? Но если ты её починишь, у тебя будет просто мега-крутая тачка, которая не хуже чем у других. Вот только это хобби занимает время и не всем подойдёт (большинство предпочтут купить целую машину), но для кого-то оно того стоит.
Вот с играми Бетесды так же. Не оправдываю поломанный продукт, но кому-то это только на руку
Капец они аббревиатуру выбрали)
Ящера бессмертного патчем добавят. )
сегодня опять пытался себя заставить играть в это... до чего уныло
Ну не знаю, я уже наверное приигрался, мне интересно, делаешь один второстепенный квест походу на целые квестовые ветки натыкаешься, клёво, сейчас меня за контрабанду арестовали и началась линия по внедрению к багровому флоту.
У меня уже 40 часов. Аналогично.. вчера вообще до 3 часов ночи.. ))
Скажите, пожалуйста, где продавец, космических деталей для корабля на Неоне, когда приземлился, на космопорте его нет. (Тему создавать не хочу)
В здании слева в космопорте и в здании корпорации рюджин оно красное и с большими окнами
Как только приземлился, в здании слева ходят просто работяги а стул пустой, а корпорацию ещё не нашел.
Типичный пользователь ПГ
Я там написал, про текст нормальный будет. (перевод) Вот тогда и начал. А у тебя на меня что стоит? Следишь прямо, так что посмотри еще что я писал что подожду перевод.
Да да, песня хорошая. Ни одного бага за 15 часов, оптимизация хорошая в этот раз. Типичная игра Беседки, игроки снова погружаются в уборку гoвна за разработчиками, а разработчик и не оправдывается и говорит что ТАК И ЕСТЬ. Я то думал что моды нужны для улучшения игры если какое элемент в игре не устраивает, но в данном случае это необходимость и разработчик еще со времен скайрима не особо задумывался об улучшении игры(3 игра по счету), ведь он знает, что модами все исправят. И что еще я не могу понять, что разработчиков защищают за это гoвно мол "так и получается, а по другому как?"
а смысл то какой, что-то стараться, создавать, когда в игре настолько тупая и бессмысленная концовка, что "светофор" в Масс Эффекте покажется величайшим Финалом.
Какой же гондон этот Тодд. Походу патчей вообще не будет
Чел который твердил что за 15 часов не наткнулся ни на один баг, значит он все 15 часов сидел в главном меню
Скорее всего он в лагах пытался покинуть 1-ую локацию.
Очень странная для меня новость. Я ее читаю между строк вот так.
Старфилд это очень значимый проект для студии бесезда ,поэтому она не собирается выпускать патчи и исправления ошибок к игре . Этим будут заниматься игроки. Они любят эту игру больше самой студии .
И я собственно не понимаю прикола. Есть ли вообще в игровой индустрии похожие ситуации? Например может ведьмак выпустили и забили болт на него ,чтобы игроки пилили патчи или Киберпанк ? Может БГ3 ,у меня в памяти только беседка и сталкер . Единственные проекты к которым я качал патчи от игроков
Bethesda, какое же это позорище. Столько отталкивающих цитат за последний месяц. Еще и наблюдать, как игру чинят сами же игроки, вместо того что бы самим взяться за исправления
херня это все !!! играю на XSX . ни каких проблем