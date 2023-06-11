Bethesda утверждает, что в Starfield "больше модификаций оружия, чем во всем, что мы делали раньше".
Это заявление прозвучало на Starfield Direct, где разработчик посвятил целый час рассказу о том, что ждет нас в космической ролевой игре.
Затрагивая тему боя, разработчик говорит, что вы найдете множество способов модифицировать свое оружие по своему вкусу. Как только вы отправитесь к любому верстаку, вы найдете варианты различных прицелов, более емкие магазины, выбор рукояток и стволов, а также различные типы боеприпасов, включая глушитель, если предпочитаете скрытый стиль.
Конечно, вы также можете полностью отказаться от огнестрельного оружия, выбрав вместо него ближний бой.
В Starfield "больше оружия и модификаций, чем во всем, что мы делали раньше"©
Bethesda утверждает, что в Starfield "больше модификаций оружия, чем во всем, что мы делали раньше".
Вроде стрельбу немного улучшили.
Не немного. Боевая система мне вообще уровень Call of Duty: Black Ops III, Advanced Warfare и Infinite Warfare напомнила.
По сравнению с Fallout 4, огромный шаг вперёд. По сравнению с Fallout 3/New Vegas - вообще квантовый скачок.
Уже поиграл?
12 новостей почти подряд по Starfield, понимаю
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прошу только - пусть пушки будут с понятной прогрессией статов по типу и редкости, как шмот Тоддачей.. а не каша из рандомно сгенерированных парметров на рандомном скине оружия, как в бордерлэндс каком-нибудь.
"В Starfield "больше оружия и модификаций, чем во всем, что мы делали раньше" - значит не оч много
Главное, чтобы это больше не оказалось раздутыми системами крафтинга оружия из Fallout 4/76.