В Starfield "больше оружия и модификаций, чем во всем, что мы делали раньше" ©

Bethesda утверждает, что в Starfield "больше модификаций оружия, чем во всем, что мы делали раньше".



Это заявление прозвучало на Starfield Direct, где разработчик посвятил целый час рассказу о том, что ждет нас в космической ролевой игре.



Затрагивая тему боя, разработчик говорит, что вы найдете множество способов модифицировать свое оружие по своему вкусу. Как только вы отправитесь к любому верстаку, вы найдете варианты различных прицелов, более емкие магазины, выбор рукояток и стволов, а также различные типы боеприпасов, включая глушитель, если предпочитаете скрытый стиль.



Конечно, вы также можете полностью отказаться от огнестрельного оружия, выбрав вместо него ближний бой.