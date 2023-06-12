Starfield 06.09.2023
8.2 512 оценок

В Starfield будет "наименьшее количество багов, когда-либо виденных в игре Bethesda"

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monk70
Новости

Поклонники были очень впечатлены демонстрацией Starfield Direct от 11 июня: Bethesda, похоже, находится в отличной форме и с большим любопытством ожидает дебюта игры 6 сентября. Но многие также не забывают, как часто первые игры Bethesda оказываются проблематичными.

Ошибки, сбои и даже серьезные неудобства часто случались с самыми важными играми компании во время дебюта, поэтому ей приходилось несколько раз прибегать к многочисленным исправлениям, чтобы исправить свои игры. Будет ли такая же судьба и у Starfield? Очевидно, что только первый день сможет дать нам эффективные и точные ответы на этот вопрос, однако Мэтт Бути, глава Xbox Game Studios, хотел заверить игроков в стабильности игры, как только она будет доступна на рынке, заявив, что ошибок будет намного меньше, чем в других продуктах Bethesda.

«У нас есть непропорционально большое количество внутренних людей, которые контролируют это. Работая с Тоддом Ховардом и его командой в Bethesda, я вижу количество найденных ошибок и могу сказать вам, если бы Starfield вышла сегодня, это была бы игра Bethesda с наименьшим количеством ошибок из когда-либо выпущенных. И мы говорим о сегодняшнем дне, у нас еще есть время до дебюта», — заявляет Бути, тем самым демонстрируя полное доверие к работе разработчиков.

Поэтому Bethesda усердно работает над тем, чтобы дать опыт, законченный наилучшим образом, уже 6 сентября, когда работа будет доступна на ПК и Xbox Series X / S.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
mongol312
11
QD19

П****ь не мешки ворочать

7
warp 37

А оптимизация? Да и касаемо багов слабо верится.

3
Случайный Игрок

Хитромудрое заявление, как бы намекает, что баги будут, на отполированную версию можете даже не надеяться))

2
FiNTroLL
2
alex_jay
1
Gedonist89
1
Аристов--Черный
большое количество внутренних людей

По ходу, ребята в роддоме расположились:)))

1
Ольга Бузова
1
Саня Цукино Усаги

Хороший анекдот

1
SR388

Не понимаю почему все так любят прикидываться клоунами и хохмить про баги в играх Беседки...

Последние одиночные их игры - New Vegas, Skyrim и Fallout 4 проходил на релизах. Если что-то где-то заглючивало, то максимум загрузка или перезапуск игры всегда все фиксили. Каких-то прям жестких багов, ломающих игру или квесты не встречал.

1
ТараканчЕг

Наивный)

0
Lvinomord
Спойлер
0
SULIK 712

ухахаха насмешнили

0
ТараканчЕг

Ждём убийственную осу, способную перевернуть корабль.

0
JohnTornton

скриньте, 100% будет навалом багов, лагов, оптимизация будет в "шоколаде" сам мир будет пустой и однотипный
будет пара планет доступны для исследования и то не полностью
будет много черных и радужных
будет каловый сюжет с каловыми приди-подай-принеси

0
SoRaS3

Круто. Флагман компании должен быть вылизан и отполирован.

-2