В Starfield будет "наименьшее количество багов, когда-либо виденных в игре Bethesda"

Поклонники были очень впечатлены демонстрацией Starfield Direct от 11 июня: Bethesda, похоже, находится в отличной форме и с большим любопытством ожидает дебюта игры 6 сентября. Но многие также не забывают, как часто первые игры Bethesda оказываются проблематичными.
Ошибки, сбои и даже серьезные неудобства часто случались с самыми важными играми компании во время дебюта, поэтому ей приходилось несколько раз прибегать к многочисленным исправлениям, чтобы исправить свои игры. Будет ли такая же судьба и у Starfield? Очевидно, что только первый день сможет дать нам эффективные и точные ответы на этот вопрос, однако Мэтт Бути, глава Xbox Game Studios, хотел заверить игроков в стабильности игры, как только она будет доступна на рынке, заявив, что ошибок будет намного меньше, чем в других продуктах Bethesda.
«У нас есть непропорционально большое количество внутренних людей, которые контролируют это. Работая с Тоддом Ховардом и его командой в Bethesda, я вижу количество найденных ошибок и могу сказать вам, если бы Starfield вышла сегодня, это была бы игра Bethesda с наименьшим количеством ошибок из когда-либо выпущенных. И мы говорим о сегодняшнем дне, у нас еще есть время до дебюта», — заявляет Бути, тем самым демонстрируя полное доверие к работе разработчиков.
Поэтому Bethesda усердно работает над тем, чтобы дать опыт, законченный наилучшим образом, уже 6 сентября, когда работа будет доступна на ПК и Xbox Series X / S.
П****ь не мешки ворочать
А оптимизация? Да и касаемо багов слабо верится.
Хитромудрое заявление, как бы намекает, что баги будут, на отполированную версию можете даже не надеяться))
По ходу, ребята в роддоме расположились:)))
Хороший анекдот
Не понимаю почему все так любят прикидываться клоунами и хохмить про баги в играх Беседки...
Последние одиночные их игры - New Vegas, Skyrim и Fallout 4 проходил на релизах. Если что-то где-то заглючивало, то максимум загрузка или перезапуск игры всегда все фиксили. Каких-то прям жестких багов, ломающих игру или квесты не встречал.
Наивный)
ухахаха насмешнили
Ждём убийственную осу, способную перевернуть корабль.
скриньте, 100% будет навалом багов, лагов, оптимизация будет в "шоколаде" сам мир будет пустой и однотипный
будет пара планет доступны для исследования и то не полностью
будет много черных и радужных
будет каловый сюжет с каловыми приди-подай-принеси
Круто. Флагман компании должен быть вылизан и отполирован.