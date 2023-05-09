В Starfield будет секс, уточняет описание ESRB ©

Как стало известно пару дней назад из баннера в Twitter-аккаунте игры, Starfield получила рейтинг от Совета по рейтингу развлекательного программного обеспечения (ESRB) в США, однако на самом сайте ESRB никакой информации об игре не было.

Теперь же на сайте ESRB открыта соответствующая страница, на которой представлено несколько интересных сведений об игре, например, подтверждение того, что в Starfield действительно присутствует секс, в отличие от того, во что нас заставила поверить австралийская рейтинговая комиссия. В описании упоминается несколько фраз, произносимых НПС после того, как они "делят постель" с игровым персонажем. Но, скорее всего, визуальное изображение этого действия отсутствует, поэтому австралийская комиссия не учла его влияние в своей оценке игры. Конечно, моддеры без колебаний изменят это в относительно короткие сроки после выхода игры.

ESRB также подтверждает, что в Starfield будут миссии, в которых персонаж может работать в "незаконной нарколаборатории" по производству вымышленного наркотика "Аврора".

Это ролевая игра с открытым миром, в которой игроки берут на себя роль шахтера, которому поручено найти артефакты по всей галактике. От первого/третьего лица игроки взаимодействуют с различными персонажами, выполняют задания и ищут припасы, сражаясь с врагами (например, людьми, роботами, инопланетными существами). Для убийства врагов игроки используют футуристические пистолеты, лазеры, топоры и взрывчатку. Бой проходит в быстром темпе, с частыми выстрелами, криками боли и взрывами. Атаки на некоторых врагов могут привести к эффекту разбрызгивания крови; в некоторых окружениях на земле вокруг трупов видны пятна крови. Игра содержит некоторые суггесивные (непристойные) материалы, в диалогах и после совместного сна с персонажами (например, "Жизнь - это болезнь, передающаяся половым путем, которая на сто процентов смертельна"; "Я за то, чтобы немного оторваться, но в следующий раз давай попробуем без реактивных ранцев"; "Поговорим о видении звезд... это было потрясающе"). Вымышленный наркотик (Аврора) занимает важное место в игре, в одном из разделов персонажи игроков работают в нелегальной нарколаборатории; игроки также могут получить Аврору, украв или купив ее у продавцов (употребление Авроры приводит к появлению эффекта искажения на экране). В игре встречаются слова "f**k" и "bullsh*t".

Чуть больше чем через месяц поклонники Starfield ожидают получить массу новой информации от Bethesda Game Studios. Официальная прямая трансляция "Starfield Direct" состоится сразу после Xbox Games Showcase 11 июня. Директор игры Тодд Говард, вероятно, продемонстрирует основные особенности геймплея, как он это делал со Skyrim и Fallout 4.