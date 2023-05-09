В Starfield будет секс, уточняет описание ESRB

Как стало известно пару дней назад из баннера в Twitter-аккаунте игры, Starfield получила рейтинг от Совета по рейтингу развлекательного программного обеспечения (ESRB) в США, однако на самом сайте ESRB никакой информации об игре не было.
Теперь же на сайте ESRB открыта соответствующая страница, на которой представлено несколько интересных сведений об игре, например, подтверждение того, что в Starfield действительно присутствует секс, в отличие от того, во что нас заставила поверить австралийская рейтинговая комиссия. В описании упоминается несколько фраз, произносимых НПС после того, как они "делят постель" с игровым персонажем. Но, скорее всего, визуальное изображение этого действия отсутствует, поэтому австралийская комиссия не учла его влияние в своей оценке игры. Конечно, моддеры без колебаний изменят это в относительно короткие сроки после выхода игры.
ESRB также подтверждает, что в Starfield будут миссии, в которых персонаж может работать в "незаконной нарколаборатории" по производству вымышленного наркотика "Аврора".
Это ролевая игра с открытым миром, в которой игроки берут на себя роль шахтера, которому поручено найти артефакты по всей галактике. От первого/третьего лица игроки взаимодействуют с различными персонажами, выполняют задания и ищут припасы, сражаясь с врагами (например, людьми, роботами, инопланетными существами). Для убийства врагов игроки используют футуристические пистолеты, лазеры, топоры и взрывчатку. Бой проходит в быстром темпе, с частыми выстрелами, криками боли и взрывами. Атаки на некоторых врагов могут привести к эффекту разбрызгивания крови; в некоторых окружениях на земле вокруг трупов видны пятна крови. Игра содержит некоторые суггесивные (непристойные) материалы, в диалогах и после совместного сна с персонажами (например, "Жизнь - это болезнь, передающаяся половым путем, которая на сто процентов смертельна"; "Я за то, чтобы немного оторваться, но в следующий раз давай попробуем без реактивных ранцев"; "Поговорим о видении звезд... это было потрясающе"). Вымышленный наркотик (Аврора) занимает важное место в игре, в одном из разделов персонажи игроков работают в нелегальной нарколаборатории; игроки также могут получить Аврору, украв или купив ее у продавцов (употребление Авроры приводит к появлению эффекта искажения на экране). В игре встречаются слова "f**k" и "bullsh*t".
Чуть больше чем через месяц поклонники Starfield ожидают получить массу новой информации от Bethesda Game Studios. Официальная прямая трансляция "Starfield Direct" состоится сразу после Xbox Games Showcase 11 июня. Директор игры Тодд Говард, вероятно, продемонстрирует основные особенности геймплея, как он это делал со Skyrim и Fallout 4.
И как говорит сама Беседка - самые горячие и сексуальные сцены,которые просто снесут башни множества игроков, будут использовать уже проверенные временем технологии Малевича.)
Беседка, Беседка никогда не меняется.
Последний норм секс в ААА игре был в Ведьмаке 3 и Киберпуке
Не, просто на релизе, по классике новых игр, игроков трахнут "отличной" оптимизацией и кучей багов. Заранее готовят.
ручная анимация буратин, как в скайриме
Порно с анимацией от беседки в стиле скайрима
Да кто такой этот ваш секс?
Ну это когда ты пытаешься избавиться от багов в играй беседы
Затемнение экрана и временной "объятия любовника" - знаем, знаем
Вот это секс, вот это конечно они смелые ребята, уберите родителей с экранов, в игре будут говорить fuck и blyat(bullshit)
Видать, забыли упомянуть, что можно будет поиграть в космическом казино. )
"Ай фак ёр буллщит, щит!"
В игре будем секас делать ))
Это игра будет делать секас с тобой и твоей системой, так сказать тройничёк
Надеюсь не с багами и оптимизацией.
Всё как в реальности. То есть с багами
Там будет секс, но есть нюанс
С инопланетянами можно?
Ну они уже принадлежат Майкам, так что думаю и с инопланетянами можно и с трансами, да со всем что движется и то что сейчас популярно на западе))), ведь если они этого не сделают, то попадут в немилость Европе и Америке...
Инопланетян к сожалению, там не будет. Это меня сильно огорчило
У пользователей с оптимизацией
А с инопришеленцами будет? А можно понять, какого они гендера? А можно будет жениться и заводить детей? А можно будет обустраивать дом? ЗЫ. Какой то сраный скайрим в космосе. Такой же как фоллаут скайрим с пушками. Разрабы которые 20 лет не выходят из катакомб, после успеха Морровинда, они тратят время не на отработку геймплея а на бесполезный контент.
в кибершманке он тоже есть! кормили нас этим а в итоге черный экран
А на пегаче его нет, даже слово секс запрещено писать вроде
(Вау, уже можно? с ума сойти ахах)