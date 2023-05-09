Starfield 06.09.2023
8.2 476 оценок

В Starfield будет секс, в том числе на реактивных ранцах, уточняет ESRB

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R_Mor
Новости

Как стало известно пару дней назад из баннера в Twitter-аккаунте игры, Starfield получила рейтинг от Совета по рейтингу развлекательного программного обеспечения (ESRB) в США, однако на самом сайте ESRB никакой информации об игре не было.

Теперь же на сайте ESRB открыта соответствующая страница, на которой представлено несколько интересных сведений об игре, например, подтверждение того, что в Starfield действительно присутствует секс, в отличие от того, во что нас заставила поверить австралийская рейтинговая комиссия. В описании упоминается несколько фраз, произносимых НПС после того, как они "делят постель" с игровым персонажем. Но, скорее всего, визуальное изображение этого действия отсутствует, поэтому австралийская комиссия не учла его влияние в своей оценке игры. Конечно, моддеры без колебаний изменят это в относительно короткие сроки после выхода игры.

ESRB также подтверждает, что в Starfield будут миссии, в которых персонаж может работать в "незаконной нарколаборатории" по производству вымышленного наркотика "Аврора".

Это ролевая игра с открытым миром, в которой игроки берут на себя роль шахтера, которому поручено найти артефакты по всей галактике. От первого/третьего лица игроки взаимодействуют с различными персонажами, выполняют задания и ищут припасы, сражаясь с врагами (например, людьми, роботами, инопланетными существами). Для убийства врагов игроки используют футуристические пистолеты, лазеры, топоры и взрывчатку. Бой проходит в быстром темпе, с частыми выстрелами, криками боли и взрывами. Атаки на некоторых врагов могут привести к эффекту разбрызгивания крови; в некоторых окружениях на земле вокруг трупов видны пятна крови. Игра содержит некоторые суггесивные (непристойные) материалы, в диалогах и после совместного сна с персонажами (например, "Жизнь - это болезнь, передающаяся половым путем, которая на сто процентов смертельна"; "Я за то, чтобы немного оторваться, но в следующий раз давай попробуем без реактивных ранцев"; "Поговорим о видении звезд... это было потрясающе"). Вымышленный наркотик (Аврора) занимает важное место в игре, в одном из разделов персонажи игроков работают в нелегальной нарколаборатории; игроки также могут получить Аврору, украв или купив ее у продавцов (употребление Авроры приводит к появлению эффекта искажения на экране). В игре встречаются слова "f**k" и "bullsh*t".

Чуть больше чем через месяц поклонники Starfield ожидают получить массу новой информации от Bethesda Game Studios. Официальная прямая трансляция "Starfield Direct" состоится сразу после Xbox Games Showcase 11 июня. Директор игры Тодд Говард, вероятно, продемонстрирует основные особенности геймплея, как он это делал со Skyrim и Fallout 4.

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Комментарии: 41
Ваш комментарий
Lvinomord

И как говорит сама Беседка - самые горячие и сексуальные сцены,которые просто снесут башни множества игроков, будут использовать уже проверенные временем технологии Малевича.)

Спойлер
55
Bamburrr

Беседка, Беседка никогда не меняется.

8
gam_rev

Последний норм секс в ААА игре был в Ведьмаке 3 и Киберпуке

6
Stylusss

Не, просто на релизе, по классике новых игр, игроков трахнут "отличной" оптимизацией и кучей багов. Заранее готовят.

12
Porsche911GT3RS

ручная анимация буратин, как в скайриме

-5
Hitrus6 gam_rev

Ещё в BG3, которая выйдет 31 августа будут полноценные сцены секса, причём даже с мужскими гиниталиями, то чего я не где не видел.

2
КабанИбун
16
ShiroiAkuma
В Starfield будет секс

У пользователей с оптимизацией

16
agula98

Да кто такой этот ваш секс?

12
HellowRainbow

Ну это когда ты пытаешься избавиться от багов в играй беседы

4
daftCAT7

Там будет секс, но есть нюанс

12
Pop Egor90

Порно с анимацией от беседки в стиле скайрима

9
worys

Надеюсь не с багами и оптимизацией.

8
Mimpro

Всё как в реальности. То есть с багами

3
Ивасик

А также с залетами и вылетами.

2
Dr_Shtopor
В Starfield будет секс, уточняет описание ESRB...

...но не уточняет, что с задницей игроков.

8
CAN I HABE PIZZA PLS

А мы и не против

-3
Саня Цукино Усаги

Затемнение экрана и временной "объятия любовника" - знаем, знаем

7
Real Slim Shady
В игре встречаются слова "f**k" и "bullsh*t"

Вот это секс, вот это конечно они смелые ребята, уберите родителей с экранов, в игре будут говорить fuck и blyat(bullshit)

6
РикоЧико

В F4 вроде и есть мясо, матюки и убийства. Но она все равно воспринимается как игра для тинейджеров млаже 14.

6
AndralStormborn

Потемнение экрана после скромных чмоков, вряд ли можно считать за секс, но мододелы наверняка исправят ситуацию)

4
Кей Овальд

В Starfield будет секс, но вам это не понравится.

4
Crevedk0

В игре будем секас делать ))

3
Pop Egor90

Это игра будет делать секас с тобой и твоей системой, так сказать тройничёк

12
cumon
3
Артур Котовой

в кибершманке он тоже есть! кормили нас этим а в итоге черный экран

1
Porsche911GT3RS

А с инопришеленцами будет? А можно понять, какого они гендера? А можно будет жениться и заводить детей? А можно будет обустраивать дом? ЗЫ. Какой то сраный скайрим в космосе. Такой же как фоллаут скайрим с пушками. Разрабы которые 20 лет не выходят из катакомб, после успеха Морровинда, они тратят время не на отработку геймплея а на бесполезный контент.

0
Aellie

А на пегаче его нет, даже слово секс запрещено писать вроде

(Вау, уже можно? с ума сойти ахах)

0
Vin StaV

Да он и так и так будет посмотрите на Скайрим ).И это неплохо ну то есть моды,захотел поставил .

0
IceStorm235

Секс? А сколько у него дивизий?

0
Scorpion_GamePlay

Ура товарищи! Наконец-то в игры возвращается вырезанный контент.

0
Cidorovitch

Если вот с такой, что на скриншоте, то лучше пусть в игре не будет секса😆

0
Balmont92

Другими словами: "Игроков поимеют!"

0
Николай Ололай

Секс будет, но по большей части однополый.

Спойлер
0
stahyr1488

анал,орал?

0
askazanov

Ага, посмотрим, увидим...

0
cuckold

С инопланетянами можно?

-1
DanteMax31

Ну они уже принадлежат Майкам, так что думаю и с инопланетянами можно и с трансами, да со всем что движется и то что сейчас популярно на западе))), ведь если они этого не сделают, то попадут в немилость Европе и Америке...

3
YukioConnor

Инопланетян к сожалению, там не будет. Это меня сильно огорчило

-1