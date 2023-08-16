В Starfield будет тюремная система, которая "больше похожа на Skyrim, чем на Fallout 4"

Тюремная система в Starfield больше похожа на тюрьмы в Skyrim, чем на Содружество в Fallout 4, сообщила компания Bethesda.
Сегодня Bethesda рассказала о том, как Starfield работает с преступниками, и это действительно похоже на Skyrim. Если вас поймают на совершении преступления, у вас будет возможность сдаться и отправиться в тюрьму на неопределенный срок или заплатить штраф. Или, если вы любите жить на грани, вы можете попытаться сопротивляться аресту и сбежать, но последствия неудачного побега будут еще более плачевными, чем первоначальный тюремный срок.
В этом плане "Населенные пункты" больше похожи на Skyrim, чем на Содружество из Fallout 4. "Преступников в тюрьму!" - говорит ведущий дизайнер Эмиль Пальяруло. "Здесь есть цивилизация, есть правительство, есть законы. И в нескольких случаях мы действительно исследуем тему преступлений и наказаний в нашей футуристической вселенной".
По крайней мере, в Skyrim отбывание наказания влияет не только на моральное состояние: в зависимости от того, сколько времени вы проведете в тюрьме, вы потеряете часть или весь опыт, полученный для получения следующего уровня навыков. Например, если у вас 49-й уровень и вы приближаетесь к 50-му уровню в карманном деле, то время, проведенное в тюрьме, приведет либо к началу 49-го уровня, либо где-то между ними, а не отбросит вас на 48-й уровень или ниже, как в старых играх серии Elder Scrolls. В Fallout 4 же, действие которой происходит в беззаконном мире постапокалипсиса, подобная правовая система отсутствует.
Пока неясно, как тюремная система Starfield повлияет на ваш опыт, но, учитывая, что Паглиаруло затронул тему преступлений и наказаний, можно предположить, что наказание за преступление будет, по крайней мере, за неаккуратных преступников, которых поймали.
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Самое жёсткое, наверное, это украсть сэндвич
нет убить курицу
Но проще это всё решается как и в скайриме - сейвлоадом.
а зря. в Скайриме уникальные тюрьмы, уникальные диалоги с варденом + в парочке даже побег можно сделать (через диалог, через подкоп, через разрушение стены). Есть каторга с добычей минералов, там тоже заключенные + квест даже есть в Маркарте на убийство зека. В общем, ты потерял часть игры.
Я специально в каждом большом городе в тюрьму садился - каждый раз что-то новое.
я не упустил :) просто если мне не нравилось - я загружался обратно. А Маркарт там вообще квестовая тюрьма же.
Я тан Акилы-сити, я требую что бы меня отпустили
Кто-то украл твой космический рулет?