В Starfield будет валюта для покупки модов

С ее помощью можно будет приобрести модификации не только для PC-версии, но и для консолей.
Портал TrueAchievements обнаружил, что в пользовательском соглашении Starfield упоминается внутриигровая валюта Creation Credits. Она используется для покупки модификаций на специальной платформе от Bethesda.
Площадка Creation Club была запущена в 2017 году. Она позволяет устанавливать моды не только на PC, но и на консолях. Пока на ней доступен контент для двух игр компании — Fallout 4 и The Elder Scrolls 5: Skyrim. Официально о поддержке модификаций в космической экшен-RPG не сообщалось.
Релиз Starfield намечен на 6 сентября 2023 года на PC и Xbox Series X|S. В день выхода она пополнит библиотеку сервиса Game Pass. Обладатели Premium-издания получат доступ к игре на пять дней раньше — уже 1 сентября.
До безумия ожидаемо что платформу Creation Club интегрируют сюда, опять же "с заботой о модерах, но не без любви к своему карману"
Они говорят про пользовательские моды которые в воркшопе выходят?
Неа,специальные моды из их клаба,стим и нексус никто не блочит,качай как и раньше.
Они говорят про моды, которые в Creation Club выходят.
круто класс сами играйте в это
А раньше шутили, что Тодд будет моды продавать... Если реально такое будет, то игру надо натурально бойкотировать.
Не спешите, сначала они дадут опробовать игру всем чтобы написали хорошие отзывы, а уже потом приделают Creation Club с модами за реальные деньги. Довольно популярная схема с отложенным донатом, не они первые придумали
А будет покупка валюты для покупки валюты для покупки модов?
Как же всем пофиг. На нексус модс бабки не требуют, да и моды там в разы лучше
Пускай, модов будет тысячи, скорей всего это рождение нового мододела! Потом наверно порно моды и.т.д
Чего все так негативно реагируют,подобная система неплохо зайдёт на боксе и для богатых пкшников,позволяя поддерживать мододелов денюжкой.Обычный же пкшник сможет беспрепятственно поставить все моды просто так,никаких ограничений они для этого не делают.Так же не будет донатных шмоток и прочей лабуды от разрабов,которую можно только купить онлайн,как в тех же отсосинах.
так прикол будет в том что моды на обычных сайтах будут убирать и всё туда кидать за бабки - я уже не удевлюсь.
Что-то в Скайриме и Фолыче никто моды с нексуса не убирает. Их там как были миллионы, так и остались. Каждый день десятками новые выходят. А СС, объективно, шлак. Только рыбалка более-менее адекватно сделана. Остальное это всякие шмоки, засунутые с нарушением Лора. А тот же самый LoTD с нексуса все эти шмотки добавляет, но с нормальными квестами, и объясняет их появление. Так что на работяг с нексуса и лаба это никак не повлияет.
а теперь походу будут, а нексус он продажный я опять не удевлюсь.
Такого точно не будет,даже когда они пытались монетизировать все подряд моды через мастерскую,бесплатные моды никто не трогал,таким вообще никто не занимается,одно дело фанатские порты и ремейки блочить и другое просто бесплатные моды.