В Starfield есть "хорошие нелетальные варианты", но пацифистское прохождение не является "полностью возможным"

Starfield позволит вам выпутаться из многих неприятностей, но разработчики утверждают, что пацифистское прохождение космической ролевой игры не является "полностью возможным".
В рамках дискуссии в Discord ведущий дизайнер квестов Уилл Шен и ведущий дизайнер Эмиль Пальяруло обсудили возможность полностью ненасильственного прохождения Starfield, т.е. идея состоит в том, чтобы не убивать никого или, возможно, вообще ничего.
"Я не могу гарантировать, что все миссии можно будет пройти в пацифистском режиме, но у нас есть несколько систем, которые помогут в этом", - начал Шен. "Одна из них — Speech Challenge, в которой вы можете убедить кого-то сделать что-то, например, не сражаться с вами". Как мы узнали ранее в этом году, диалоговая система Starfield выглядит как современное воплощение убеждения в Oblivion, что не может не радовать.
Мы говорили об этом очень рано, еще во время пре-продакшена, о том, будем ли мы полностью поддерживать "нелетальный" игровой процесс. Мы поняли, что по разным причинам это не совсем осуществимо", - объясняет Пальяруло. "Но, несмотря на это, есть несколько хороших вариантов нелетального прохождения, будь то диалог или использование нелетального оружия. Они могут быть использованы в определенных ситуациях, честно говоря, во многих ситуациях, хотя я не могу с уверенностью сказать, что вы сможете пройти всю игру без убийств.
Шен уточняет, что "Speech Challenge добавляется в определенных сценарных моментах, и мы стараемся добавить его в большинство квестов, где с вами сталкиваются важные персонажи".
Паглиаруло добавляет, что хотя "Населенные системы в основном цивилизованы", игроки "абсолютно не идут по проторенной дорожке" и с большей вероятностью столкнутся с большими опасностями в окопах и на окраинах мира, а они, похоже, не очень-то любят разговаривать.
Сегодня Starfield официально отправилась на золото, предварительная загрузка на Xbox начнется завтра, 17 августа. Игрокам на ПК придется подождать до 30 августа, чтобы получить предварительную загрузку огромной ролевой игры.
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100% найдётся какой то гений который придумает как с помощью супной ложки и бутерброда пройти игру без убийств. Ну или модеры добавят мирные решения как с Партурнаксом.