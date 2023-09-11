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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 2 404 оценки

В Starfield исчезают звезды при игре на видеокартах AMD

©
butcher69
Новости

Если вы играете в Starfield на видеокарте AMD, то велика вероятность того, что вы не заметили одну из самых вопиющих ошибок в игре, потому что вы просто ничего не видели. В игре Bethesda, разработанной в партнерстве с AMD, на картах AMD просто не отображается локальная звезда с планеты без атмосферы.

А вот на картах Nvidia такой проблемы нет.

На проблему с отображением ближайших к планете звёзд в Starfield на ПК с видеокартами AMD обратили внимание пользователи Reddit. Пользователь опубликовал сравнительные скриншоты, на которых наглядно продемонстрировал баг.

Автор подчеркнул, что сделал оба скриншота на одном и том же компьютере, поочередно установив обе видеокарты (RX 7900 XT и RTX 3070 Ti). Это означает, что проблема точно не заключается в сохранении или каком-либо баге, связанным с ПК. Что подтвердили и другие пользователи.

Это ни в коем случае не ошибка разрушающая игру, но она одна из тех, которые, вероятно, не раздражали бы вас, пока кто-то не указал бы на нее.

5
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
sirGeronis

Тю АМД-эшники вы же знаете что делать.

Надо обновить драйвер. В реестре изменить запись параметра драйвера. Настроить ини файлы. Почистить кеш и перестроить базу ключей драйверов. Потом подождать исправления.

И все заработает. Первый раз чтоли? ахахаха

8
Kollich

Перепрошить биос на более мощную модель видеокарты))

2
luVol Kollich

На рх9900хтх

2
Extor Menoger

А ещё не забыть перепрошить рыксу с алика

0
real19911

что за байки про дрова? ни разу проблем не было

-4
Богдан Мастдаев

Как будто это только в старфилде. Много игр в принципе на амд картах то тут то там отображают что-то чуть иначе или не отображают вовсе. Баги теней, отражений, наложения текстур, прозрачности, не правильного расчета света и т.д. это то, что всю жизнь преследует амд карты.

Иногда это мелочи, которые ты не заметишь, если не будешь всматриваться, а иногда это очень сильно бросается в глаза, особенно, если играть не только в игры последних лет, а затрагивать весь пул игр за +- 15-20 лет.

Я уже молчу про разрывы картинки с включенным FreeSync и вертикальной синхронизацией. Без них еще хуже.

Типо покупая амд ты должен принимать это как данность. Это как линукс в мире ОС. Работает, но ты должен уметь гуглить и исправлять множество проблем и понимать, что ты заплатил меньше за бета тест на себе.

3
Usurper

Перешел на Нвидиа еще когда в Ксенус 2 глючило освещение. Неужели у них подобное до сих пор встречается?

0
Kerrot
3
RTYWD

Компы пора обновлять. Это код нового поколения(сарказм)

2
Niko71790

а можно Тодда обновить, всё таки он уже 53 год живёт, хватит ему гадость, под видом радости, людям продавать

0
samosan

По старфилду уже новостей в 2 раза больше чем по балдурсгейту и под каждой вагон комментов.Народ похоже реально за живое задело.

0
Total Craft

Просто им реально нечего делать, а в основном то хейт исходит. Умный уже бы забил на это и двигался дальше.

-1
Skorskis Total Craft
Умный уже бы забил на это и двигался дальше.

Ну ну, наверно по этому я вашу кенди парочку вижу в каждом посте про СФ.

0
Skorskis
По старфилду уже новостей в 2 раза больше чем по балдурсгейту

Ну так эта победа! Хоть в чтом то СФ первый.

0
HomeWork

Мои поздравления!

0
muxamor2011

топ за свои деньги)

0
VaZZers
0
Usurper

Потому на них и выше производительность.

-1
ChiliPepper

То есть мало того, что компов мощных не закупили, так еще и на AMD сидят. Эх, тоже мне фанаты....

-2