В Starfield исчезают звезды при игре на видеокартах AMD

Если вы играете в Starfield на видеокарте AMD, то велика вероятность того, что вы не заметили одну из самых вопиющих ошибок в игре, потому что вы просто ничего не видели. В игре Bethesda, разработанной в партнерстве с AMD, на картах AMD просто не отображается локальная звезда с планеты без атмосферы.
А вот на картах Nvidia такой проблемы нет.
На проблему с отображением ближайших к планете звёзд в Starfield на ПК с видеокартами AMD обратили внимание пользователи Reddit. Пользователь опубликовал сравнительные скриншоты, на которых наглядно продемонстрировал баг.
Автор подчеркнул, что сделал оба скриншота на одном и том же компьютере, поочередно установив обе видеокарты (RX 7900 XT и RTX 3070 Ti). Это означает, что проблема точно не заключается в сохранении или каком-либо баге, связанным с ПК. Что подтвердили и другие пользователи.
Это ни в коем случае не ошибка разрушающая игру, но она одна из тех, которые, вероятно, не раздражали бы вас, пока кто-то не указал бы на нее.
Тю АМД-эшники вы же знаете что делать.
Надо обновить драйвер. В реестре изменить запись параметра драйвера. Настроить ини файлы. Почистить кеш и перестроить базу ключей драйверов. Потом подождать исправления.
И все заработает. Первый раз чтоли? ахахаха
Перепрошить биос на более мощную модель видеокарты))
На рх9900хтх
А ещё не забыть перепрошить рыксу с алика
что за байки про дрова? ни разу проблем не было
Как будто это только в старфилде. Много игр в принципе на амд картах то тут то там отображают что-то чуть иначе или не отображают вовсе. Баги теней, отражений, наложения текстур, прозрачности, не правильного расчета света и т.д. это то, что всю жизнь преследует амд карты.
Иногда это мелочи, которые ты не заметишь, если не будешь всматриваться, а иногда это очень сильно бросается в глаза, особенно, если играть не только в игры последних лет, а затрагивать весь пул игр за +- 15-20 лет.
Я уже молчу про разрывы картинки с включенным FreeSync и вертикальной синхронизацией. Без них еще хуже.
Типо покупая амд ты должен принимать это как данность. Это как линукс в мире ОС. Работает, но ты должен уметь гуглить и исправлять множество проблем и понимать, что ты заплатил меньше за бета тест на себе.
Перешел на Нвидиа еще когда в Ксенус 2 глючило освещение. Неужели у них подобное до сих пор встречается?
Компы пора обновлять. Это код нового поколения(сарказм)
а можно Тодда обновить, всё таки он уже 53 год живёт, хватит ему гадость, под видом радости, людям продавать
По старфилду уже новостей в 2 раза больше чем по балдурсгейту и под каждой вагон комментов.Народ похоже реально за живое задело.
Просто им реально нечего делать, а в основном то хейт исходит. Умный уже бы забил на это и двигался дальше.
Ну ну, наверно по этому я вашу кенди парочку вижу в каждом посте про СФ.
Ну так эта победа! Хоть в чтом то СФ первый.
Мои поздравления!
топ за свои деньги)
Потому на них и выше производительность.
То есть мало того, что компов мощных не закупили, так еще и на AMD сидят. Эх, тоже мне фанаты....