В Starfield можно будет завербовать более 20 именных персонажей

Разработчики Starfield раскрыли еще несколько подробностей о компаньонах, которые могут присоединиться к вам в игре, в том числе и о том, что в команду могут быть приняты более 20 именных персонажей.
"В игре более 20 именных персонажей, которые могут присоединиться к вашей команде", - сказал ведущий дизайнер квестов Уилл Шен (Will Shen) в недавней сессии "вопросов и ответов". Шен добавил, что "четверо из них - из "Созвездия" и имеют наибольший сюжет и взаимодействие с игроком, но у всех именных персонажей есть своя предыстория, и они могут следовать за вами (и переносить ваши вещи)".
Босс Bethesda Тодд Говард ранее отмечал, что в Starfield будет четыре основных варианта для романтических отношений, и очень вероятно, что это те же самые четыре члена Созвездия с расширенной предысторией, о которых говорится здесь.
Независимо от того, идет ли речь о романтических вариантах, компаньоны Starfield будут присоединиться с определенным "набором навыков разных уровней", пояснил Шен. Ведущий дизайнер Эмиль Пальяруло добавил, что эти персонажи "не могут повышать свой уровень", но эти навыки помогут описать их историю и дадут вам бонусы в игровом процессе.
Некоторые из них даются для колорита, чтобы подчеркнуть биографию и интересы компаньонов. Но больше всего вы почувствуете пользу от тех, которые связаны с кораблем и боем. Получить усиление щитов или увидеть, как ваш компаньон ведет огонь из оружия, которым он владеет в совершенстве, - это очень приятные моменты.
Компаньоны отличаются от членов экипажа Starfield, которыми вы укомплектовываете свои корабли и аванпосты, хотя, судя по всему, между ними есть некоторое пересечение, поскольку вы все же можете назначать именных персонажей в свой экипаж. В любом случае, не стоит слишком беспокоиться о том, как вы будете платить зарплату членам экипажа. "Вы просто платите им один раз", - пояснил Пальяруло. "Мы экспериментировали с выплатой им регулярной зарплаты, но в итоге решили обойтись одной суммой".
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Надеюсь специальный перк у компаньонов который надо открывать выполняя определённые действия и квесты тоже будет.
Не дофига?. А, точно, 1000 планет. Странно, что не сразу 200.