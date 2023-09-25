В Starfield нашли смешной баг: за игроками гоняются деревья и даже города

Фанаты Starfield жалуются, что различные объекты игрового мира могут часами преследовать игроков. Пользователь Reddit под ником ReverendRoo поделился изображениями астероида, который летал за игроком в течение 30 часов «как домашний питомец». К геймеру Ultimastar каменная глыба даже «заглянула» на свадьбу.
Однако, если астероиды — естественное явление для космического пространства, то другое дело, когда за игроком плетется, например, лес — именно это произошло у пользователя с ником Royal_Schedule4209.
Впрочем, пока рекорд установил игрок Punidue: за ним в погоню отправился целый город Новая Атлантида.
Starfield вышла 6 сентября на PC и Xbox Series X/S. Авторы обещали, что багов в игре не будет, однако в итоге ошибки подпортили впечатление не одному игроку.
Это еще ладно... а вот представьте так ходил бы за вами Тод Говард, на протяжении всей игры, и говорил "Слышь! купи Скайрим" 😂
Само существование этой хуиты, это уже шутка вселенной.
Сраньфилд умеет и могёт
Чем больше блогов я читаю по сралфилду, тем сильнее убеждаюсь, что эта игра один большой смешной баг.
Кусок неопределённой субстанции
Ни куда не надо летать,город рядом весь ненужный лут можно сразу сбагрить и затарится чем нужно,удобно.
Когда то подобный баг был в Pulsar: Lost Colony ( она с генерацией вселенной) , в игре раннего доступа. Там так же из сектора в сектор копировались объекты. Но то были люди которые не имели большого опыта работы с движком unity, старались работать исходя из бюджета, и собственных навыков ,сделать игру для собственной аудитории.