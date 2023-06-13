В Starfield обещают минимум багов - один из них нашли прямо на странице игры в Steam

По словам главы Microsoft Game Studios Мэтта Бути, в Starfield на данный момент меньше ошибок, чем в любой другой игре Bethesda на момент запуска.
Бути просто сказал о "цифрах", так что даже если поворот вашего космического корабля влево сотрет диск C:, технически он может быть прав. Но даже если это утверждение верно по сути, и запуск Starfield пройдет относительно без ошибок, Бути поставил себя в положение, когда его будут цитировать всякий раз, когда хоть один дюйм какого-либо предмета проходит сквозь другой предмет.
Но интересно, кто-нибудь отправлял Бути этот кадр с гифки на странице Starfield в Steam, где левая рука персонажа находится явно не там, где нужно.? Впрочем, по меркам прошлых игр Bethesda это нельзя считать серьезным багом.
Новость ради новости.
Сейчас мусолить баги невышедшей игры, создавать из этого "прецедент" и негодование. Алло это беседка, баги это их второе имя.
Так пока пишут коменты, ПГ и будет спамить всякой хренью на два абзаца. Чем больше буйных пациентов с пригоревшими задами, тем больше трафла и бабок 8)
Типичная беседка. :)))))) Там, кстати, болт (или заклёпка или что это) на жёлтом фоне у дула не держит белую фигню. :))
В итоге на релизе: Неоптимизированный кал, баг на баге, допилят за 100500 патчей.
Русский язык оставьте, сволочи!!!
Ну так у всех игр свой минимум, вот и у них миллион багов это минимум))), а вообще ни кто не скажет точного значения минимума богов в играх такого размера(10-100 или 1000), так что они всегда смогут выкрутится потом из за сказаного...
Да ладно, модами исправят всё и Starfield будет жить как Skyrim благодаря этому
Беседка потом будет переиздывать старфилд, как и скайрим с модпаком, но евробаксов за 50-60 уже негоже играм сейчас стоить не 70-80 евро в базовом издании
Гон
Чет в голос))