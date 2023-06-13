Starfield 06.09.2023
8.1 520 оценок

В Starfield обещают минимум багов - один из них нашли прямо на странице игры в Steam

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butcher69
Новости

По словам главы Microsoft Game Studios Мэтта Бути, в Starfield на данный момент меньше ошибок, чем в любой другой игре Bethesda на момент запуска.

Бути просто сказал о "цифрах", так что даже если поворот вашего космического корабля влево сотрет диск C:, технически он может быть прав. Но даже если это утверждение верно по сути, и запуск Starfield пройдет относительно без ошибок, Бути поставил себя в положение, когда его будут цитировать всякий раз, когда хоть один дюйм какого-либо предмета проходит сквозь другой предмет.

Но интересно, кто-нибудь отправлял Бути этот кадр с гифки на странице Starfield в Steam, где левая рука персонажа находится явно не там, где нужно.? Впрочем, по меркам прошлых игр Bethesda это нельзя считать серьезным багом.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
warp 37

Новость ради новости.

6
Hevin

Сейчас мусолить баги невышедшей игры, создавать из этого "прецедент" и негодование. Алло это беседка, баги это их второе имя.

3
digitalkid

Так пока пишут коменты, ПГ и будет спамить всякой хренью на два абзаца. Чем больше буйных пациентов с пригоревшими задами, тем больше трафла и бабок 8)

2
Кей Овальд

Типичная беседка. :)))))) Там, кстати, болт (или заклёпка или что это) на жёлтом фоне у дула не держит белую фигню. :))

2
Eclair_93

В итоге на релизе: Неоптимизированный кал, баг на баге, допилят за 100500 патчей.

1
211186

Русский язык оставьте, сволочи!!!

1
DanteMax31

Ну так у всех игр свой минимум, вот и у них миллион багов это минимум))), а вообще ни кто не скажет точного значения минимума богов в играх такого размера(10-100 или 1000), так что они всегда смогут выкрутится потом из за сказаного...

0
Artery Kaulitz

Да ладно, модами исправят всё и Starfield будет жить как Skyrim благодаря этому

0
luVol

Беседка потом будет переиздывать старфилд, как и скайрим с модпаком, но евробаксов за 50-60 уже негоже играм сейчас стоить не 70-80 евро в базовом издании

1
shhelkun

Гон

0
lokdogg

Чет в голос))

0