В Starfield обещают минимум багов - один из них нашли прямо на странице игры в Steam ©

По словам главы Microsoft Game Studios Мэтта Бути, в Starfield на данный момент меньше ошибок, чем в любой другой игре Bethesda на момент запуска.

Бути просто сказал о "цифрах", так что даже если поворот вашего космического корабля влево сотрет диск C:, технически он может быть прав. Но даже если это утверждение верно по сути, и запуск Starfield пройдет относительно без ошибок, Бути поставил себя в положение, когда его будут цитировать всякий раз, когда хоть один дюйм какого-либо предмета проходит сквозь другой предмет.

Но интересно, кто-нибудь отправлял Бути этот кадр с гифки на странице Starfield в Steam, где левая рука персонажа находится явно не там, где нужно.? Впрочем, по меркам прошлых игр Bethesda это нельзя считать серьезным багом.